Suisse : le rachat d'Hotelplan par Dertour compromis ?

premières investigations ont révélé des indices d'une position dominante

Le rachat d'Hotelplan par Dertour pourrait-il être compromis ? Migros a annoncé en février dernier céder Hotelplan à Dertour en Suisse et Interhome à Hometogo Dans le cadre de cette opération la Commission de la concurrence (COMCO) en Suisse a procédé à un examen préliminaire dont les "" a indiqué l'organisme sur son site Internet.Dertour et Hotelplan sont deux des plus grandes agences de voyages en Suisse, rappelle la Comco.Hotelplan est présent sur le marché notamment avec les marques Hotelplan, Migros Vacances, travelhouse et tourisme pour tous. Dertour exerce de son côté ses activités en Suisse notamment sous les marques helvetic tours et Kuoni. En outre, Dertour et Hotelplan exploitent plus de 150 agences de voyages en Suisse.