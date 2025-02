, contrôlé par REWE également propriétaire de Kuoni et Helvetic Tour, afin de mieux se démarquer de Tui.Parallèlement,pour 150 millions de francs, avec des paiements différés jusqu’en 2029.Les 2500 collaborateurs d’Hotelplan sont repris, et Interhome sera intégré au groupe Hometogo pour améliorer sa rentabilité.En 2024, Hotelplan a généré 1,78 milliard de francs et Interhome 389,6 millions.Migros poursuit son recentrage, après la vente de Melectronics, SportX, Bike World et Obi. Il cherche encore acquéreur pour Micasa, Do it +Garden et Mibelle.A lire sur le site fvw.de