Fabien Robert élu président de l’Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole

Dans ses nouvelles fonctions à la tête de l’OTCBM, Fabien Robert entend poursuivre une stratégie axée sur le développement touristique de la métropole, en articulation avec les enjeux économiques, patrimoniaux et environnementaux.



" Le tourisme est un levier majeur d’attractivité, de création de richesse et de rayonnement pour Bordeaux Métropole ", a-t-il déclaré.



Il souhaite structurer l’action de l’office autour de trois axes principaux : renforcer l’attractivité internationale de Bordeaux tout en préservant la qualité de vie des habitants, promouvoir un tourisme durable fondé sur la gastronomie, le vin et le patrimoine architectural, et consolider le rayonnement de la métropole à l’échelle nationale et internationale.



L’Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole, désormais présidé par Fabien Robert, poursuit ainsi ses missions de promotion et de structuration de l’offre touristique sur le territoire bordelais, dans un contexte de concurrence accrue entre destinations urbaines européennes.