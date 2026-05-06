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Fabien Robert élu président de l’Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole

Un parcours ancré dans Bordeaux et la vie publique


Fabien Robert a été élu, le 4 mai 2026, président de l’Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole (OTCBM). L’élu succède à Brigitte Bloch, en fonction depuis 2020, et entend inscrire son mandat dans une stratégie axée sur l’attractivité internationale, le tourisme durable et la valorisation du patrimoine bordelais.


Rédigé par le Mardi 12 Mai 2026 à 08:26

Fabien Robert a été élu, le 4 mai 2026, président de l’Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole - Depositphotos.com @jon_chica
Fabien Robert a été élu, le 4 mai 2026, président de l’Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole - Depositphotos.com @jon_chica
Exotismes
Fabien Robert a été élu, le 4 mai 2026, président de l’Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole (OTCBM). L’élu succède à Brigitte Bloch, en fonction depuis septembre 2020.

La désignation a eu lieu au sein du Bureau de la structure métropolitaine. Fabien Robert est également adjoint au maire de Bordeaux en charge du tourisme et du patrimoine historique, conseiller métropolitain délégué au tourisme, ainsi que conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine.

Originaire de Haute-Gironde, Fabien Robert est issu d’une famille de viticulteurs et d’ouvriers agricoles reconvertis dans le commerce de proximité. Il revendique un attachement fort aux territoires, à leur identité et à leur patrimoine.

Engagé en politique dès l’âge de 16 ans, il poursuit parallèlement des études à l’université et à l’IEP de Bordeaux. Son parcours politique s’accélère à travers sa collaboration avec Alain Juppé, dont il devient adjoint à la culture et au patrimoine en 2014.

À la suite du départ de ce dernier, il occupe la fonction de premier adjoint sous le mandat de Nicolas Florian, avant de siéger dans l’opposition municipale après l’élection de Pierre Hurmic en 2020.

Une stratégie tournée vers le tourisme durable et l’attractivité

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Dans ses nouvelles fonctions à la tête de l’OTCBM, Fabien Robert entend poursuivre une stratégie axée sur le développement touristique de la métropole, en articulation avec les enjeux économiques, patrimoniaux et environnementaux.

"Le tourisme est un levier majeur d’attractivité, de création de richesse et de rayonnement pour Bordeaux Métropole", a-t-il déclaré.

Il souhaite structurer l’action de l’office autour de trois axes principaux : renforcer l’attractivité internationale de Bordeaux tout en préservant la qualité de vie des habitants, promouvoir un tourisme durable fondé sur la gastronomie, le vin et le patrimoine architectural, et consolider le rayonnement de la métropole à l’échelle nationale et internationale.

L’Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole, désormais présidé par Fabien Robert, poursuit ainsi ses missions de promotion et de structuration de l’offre touristique sur le territoire bordelais, dans un contexte de concurrence accrue entre destinations urbaines européennes.


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Tags : bordeaux
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