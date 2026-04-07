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Eté 2026 : Corsair renforce son programme vers les Antilles et La Réunion

Corsair renforce son offre sur les Antilles et La Réunion


Les compagnies aériennes peuvent souffler : un cessez-le-feu a été trouvé entre les États-Unis et l’Iran. Corsair a décidé d’ajuster son programme afin de soutenir la demande vers les destinations d’outre-mer, qui s’imposent comme des destinations refuge pour l’été à venir. La compagnie étoffe ainsi ses fréquences vers les Antilles et l’océan Indien.



Rédigé par le Mercredi 8 Avril 2026 à 10:53

Corsair renforce son offre sur les Antilles et La Réunion - Crédit photo : © Romain Cannizzaro
Corsair renforce son offre sur les Antilles et La Réunion - Crédit photo : © Romain Cannizzaro
TAP Air Portugal
Après un mois de mars marqué par une chute des réservations dans les réseaux d’agences de voyages, les voyageurs ont donné des indications sur ce que pourrait être l’été 2026.

Les destinations asiatiques et les États-Unis sont boudés. La demande se recentre sur des pays jugés rassurants, en Europe ou vers des territoires considérés comme sûrs.

Si Corsair doit faire face à la flambée du kérosène, comme l’ensemble du secteur, elle dispose d’un atout avec un réseau largement orienté vers les outre-mer.

Le transporteur vient de publier son programme estival 2026.

Malgré les contraintes européennes imposées dans le cadre de son plan de restructuration, prévoyant notamment des restitutions de créneaux, la "dérive bleue" prévoit d’augmenter ses fréquences vers les Antilles françaises.

Elle renforce "significativement" b[son offre vers Pointe-à-Pitre, avec jusqu’à 13 vols par semaine, et vers Fort-de-France, avec jusqu’à 11 vols hebdomadaires.

Corsair renforce son offre vers La Réunion et Maurice

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Par ailleurs, deux lignes supplémentaires sont programmées jusqu’au 26 avril 2026 au départ de Nantes (vers Pointe-à-Pitre) et de Bordeaux (vers Fort-de-France).]b

L’océan Indien sera également à l’honneur. La compagnie se prépare à répondre à une demande soutenue en combinant vols directs et dessertes régionales.

La Réunion sera desservie par un vol quotidien, avec une offre pouvant atteindre 12 fréquences hebdomadaires. Il sera possible de prolonger ces vols vers Maurice, qui bénéficiera de 4 fréquences par semaine, dont 2 vols directs.

Corsair assure également une desserte régionale : la compagnie opère jusqu’à 4 vols par semaine entre La Réunion et Mayotte, ainsi que 2 vols hebdomadaires entre La Réunion et Madagascar.

Le transporteur propose aussi des vols au départ de Lyon (jusqu’au 15 juin) et de Toulouse (à partir du 15 juin) vers La Réunion, à raison de 2 vols par semaine.

Concernant l’Afrique, le programme reste stable, avec jusqu’à 7 vols hebdomadaires vers Abidjan, 6 vers Bamako et 6 vers Cotonou.


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Tags : bordeaux, corsair, nantes, toulouse
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