Eté 2026 : Corsair renforce son programme vers les Antilles et La Réunion

Par ailleurs, deux lignes supplémentaires sont programmées jusqu’au 26 avril 2026 au départ de Nantes (vers Pointe-à-Pitre) et de Bordeaux (vers Fort-de-France).]bL’océan Indien sera également à l’honneur. La compagnie se prépare à répondre à une demande soutenue en combinant vols directs et dessertes régionales.Le transporteur propose aussi des vols au départ de Lyon (jusqu’au 15 juin) et de Toulouse (à partir du 15 juin) vers La Réunion, à raison de 2 vols par semaine.