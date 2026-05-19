A 45 ans, Corsair veut devenir « la référence » sur ses lignes

Il a souhaité également évoquer l’importance qu’il attache à la distribution, présente en force lors de la soirée.



« Nous croyons à la distribution multicanal, aux agences de voyages, aux tour-opérateurs, nous croyons aux agences affinitaires, aux consolidateurs, aux hôteliers. Nous croyons profondément, par conviction, à tous les écosystèmes que vous représentez.



On ne pourra pas croître, on ne pourra pas se développer sans le faire avec vous, on ne pourra pas conquérir de nouveaux clients sans s'appuyer sur vous », leur a-t-il déclaré.



Aussi, il a remercié particulièrement des partenaires et/ou actionnaires présents : Laurent Abitbol, président du Groupe Marietton Développement, Eric Kuo, président du groupe Sainte Claire, Bertrand Schmoll, le président du GSA Cargo de Corsair, Boris Reibenberg, président du comité stratégique d’Xplorassur, et Paul Schvartz, directeur général chez Newrest et partenaire de longue date.



Céline Moracchini, directrice des ventes France, a elle aussi voulu remercier les clients et partenaires « de leur confiance et leur fidélité dans cette relation construite depuis des années ».



« En trois ans, nous avons significativement renforcé notre position sur le marché, le chiffre d'affaires a augmenté de 50%, nos parts de marché sont passées de 23% à 31% sur nos axes et nous vous devons ces résultats . »



Si le réseau de Corsair est constitué désormais de trois piliers que sont les Antilles, l’Océan Indien et l’Afrique, c’est aussi, selon Céline Moracchini, sur « trois piliers essentiels » que reposent les relations entre la compagnie et ses partenaires : la proximité, la confiance et la durée. Et de rappeler ses priorités : « offrir un produit fiable, homogène et solide ».