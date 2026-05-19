Balade dans l’Indre en Berry, sur les pas de George Sand

Après la maison, faire un tour dans la librairie-boutique au rez-de-chaussée de l’ancienne remise des voitures (à cheval, bien sûr) puis, à l'étage, où sont présentées les nombreuses marionnettes sculptées par Maurice, le fil de l’écrivaine qui raffolait de ces spectacles, mais avait également développé un talent pour le dessin et la peinture apprise dans l’atelier de Delacroix.



La balade est libre dans le parc dont le tracé n’a pas changé depuis George Sand.



Il se compose d’une roseraie - restaurée en 2023 -, d’un jardin bouquetier, d’un potager, d’un verger et d’un espace plus sauvage, plus romantique, traversé de sentiers sinueux et peuplé de grands buis et de cinq arbres remarquables - dont un immense Sophora du Japon - que l'écrivaine a connus.



George Sand nourrissait une vraie passion pour ce jardin auquel elle consacrait plusieurs heures par jour, allant jusqu’à cultiver - avec succès - des ananas dans la petite serre.



Après, s’impose un petit tour dans le village de Nohant, aux maisons basses et trapues, enduites à la chaux et coiffées d’ardoises ou de petites tuiles. Là aussi, peu de changement !



Sur la placette de terre battue, la petite église romane semble encore apprêtée pour les obsèques de l’écrivaine qu’annonce un fac-similé de son avis de décès et que relate un article du Figaro apposés sur un panneau.



Au bout de la rue - dans l’allée Frédéric Chopin - qui mène à la RD 943, trône un buste en bronze du pianiste polonais, mort en 1849, deux ans après sa séparation d’avec George Sand.