Balade dans l’Indre en Berry, sur les pas de George Sand

Le pays de George Sand est un pays de bocage. Dans Vallée-Noire, a-t-elle écrit, "une légère vapeur argente les lointains" - Photo PB
Il est des écrivains indissociables d’un territoire. George Sand est de ceux-là.
Cent cinquante ans après sa mort, survenue le 8 juin 1876 dans sa maison de Nohant où elle avait passé la plus grande partie de sa vie, les paysages verdoyants du Boischaut-sud - cette région du Berry est située dans le département de l’Indre et donc dans la région du Val de Loire - n'ont rien de spectaculaires. Mais ils restent indissociables des écrits de cette femme engagée.
C’est un pays de bocage et de prairies où paissent des vaches blanches et parfois rousses. Les petites routes sinueuses et les chemins creux bordés de haies mènent à des bourgs et des hameaux coiffés de petites tuiles sur lesquelles veillent des églises aux clochers pointus.
De la Vallée-Noire à Gargilesse - dans la vallée de la Creuse -, en passant par Nohant, Vic, La Châtre et Sarzay, cet écrin de verdure que George Sand affectionnait tant, n’a rien perdu de son mystère, ni de sa beauté.
Bien sûr, ce territoire est moins peuplé qu’avant, mais la nature y est très belle, l’air pur et le calme profond, ce qui en fait une destination idéale pour décompresser, se ressourcer, faire du vélo ou marcher.
Cent cinquante ans après sa mort, survenue le 8 juin 1876 dans sa maison de Nohant où elle avait passé la plus grande partie de sa vie, les paysages verdoyants du Boischaut-sud - cette région du Berry est située dans le département de l’Indre et donc dans la région du Val de Loire - n'ont rien de spectaculaires. Mais ils restent indissociables des écrits de cette femme engagée.
C’est un pays de bocage et de prairies où paissent des vaches blanches et parfois rousses. Les petites routes sinueuses et les chemins creux bordés de haies mènent à des bourgs et des hameaux coiffés de petites tuiles sur lesquelles veillent des églises aux clochers pointus.
De la Vallée-Noire à Gargilesse - dans la vallée de la Creuse -, en passant par Nohant, Vic, La Châtre et Sarzay, cet écrin de verdure que George Sand affectionnait tant, n’a rien perdu de son mystère, ni de sa beauté.
Bien sûr, ce territoire est moins peuplé qu’avant, mais la nature y est très belle, l’air pur et le calme profond, ce qui en fait une destination idéale pour décompresser, se ressourcer, faire du vélo ou marcher.
Le pays de George Sand : au bonheur des randonneurs et des pèlerins
Plusieurs GR passent par le pays de George Sand, notamment le GR 654 (Chemin de Saint-Jacques) - Photo : PB
En cette année d’essence chère, donc peu propice aux voyages lointains, il faut d’autant moins hésiter à s’y rendre que plusieurs circuits pédestres - dont un GR de Pays - invitent à mettre ses pas dans ceux de l’écrivaine.
S'y ajoutent en cette année 2026 anniversaire George Sand, des randonnées à thème. Consulter à ce propos le site de l’Office de tourisme Berry Province
La voie de Vézelay (GR 654) des chemins de Saint-Jacques de Compostelle passe également par là, avec une étape à ne pas rater : Neuvy-Saint-Sépulchre dont la collégiale est classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO justement au titre des chemins de Saint-Jacques.
Cet édifice hors du commun est composé d’une basilique dédiée à Jacques, l’Apôtre de Galice, et d’une rotonde à trois niveaux construite sur le modèle du Saint-Sépulcre de Jérusalem.
Y sont conservés depuis 1257, dans un reliquaire, trois gouttes du "Précieux Sang du Christ", à l’origine d’un pèlerinage le lundi de Pâques.
S'y ajoutent en cette année 2026 anniversaire George Sand, des randonnées à thème. Consulter à ce propos le site de l’Office de tourisme Berry Province
La voie de Vézelay (GR 654) des chemins de Saint-Jacques de Compostelle passe également par là, avec une étape à ne pas rater : Neuvy-Saint-Sépulchre dont la collégiale est classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO justement au titre des chemins de Saint-Jacques.
Cet édifice hors du commun est composé d’une basilique dédiée à Jacques, l’Apôtre de Galice, et d’une rotonde à trois niveaux construite sur le modèle du Saint-Sépulcre de Jérusalem.
Y sont conservés depuis 1257, dans un reliquaire, trois gouttes du "Précieux Sang du Christ", à l’origine d’un pèlerinage le lundi de Pâques.
La demeure préservée de la "bonne Dame de Nohant"
Quel que soit le moyen choisi pour découvrir ce territoire, ce sera à coup sûr l’occasion de rentrer dans l’intimité de George Sand.
Première étape, le village de Nohant, où elle repose parmi les siens dans le petit cimetière familial, séparé seulement par un grillage de celui du bourg. Il se trouve en bordure du vaste parc où se dresse, à l’abri de hauts murs, la maison de l’écrivaine.
Ce n’est pas un château, mais tout de même une belle demeure. Rien ou presque n’y a changé. La visite commentée (compter une bonne heure) fait revivre le mode de vie assez privilégié et la complexité de cette femme qui a revendiqué - et gagné - sa liberté dans un siècle qui n’accordait presque rien aux femmes.
Toute sa vie, Aurore Dupin - c’est son vrai nom - a été marquée par sa double ascendance : noble par son père, très modeste par sa mère. C’est néanmoins à Nohant qu’elle a grandi, aux côtés d’une grand-mère paternelle érudite.
Engagée ensuite dans un mariage - raté - avec le baron Dudevant avec lequel elle a eu deux enfants - Solange et Maurice -, elle s’en est très vite séparée avant d'obtenir de haute lutte, en 1836, une séparation de corps et de biens (à l’époque, le divorce n’existe pas).
Ainsi, elle a pu retourner dans son domaine de Nohant, hérité en 1821 à la mort de sa grand-mère.
Première étape, le village de Nohant, où elle repose parmi les siens dans le petit cimetière familial, séparé seulement par un grillage de celui du bourg. Il se trouve en bordure du vaste parc où se dresse, à l’abri de hauts murs, la maison de l’écrivaine.
Ce n’est pas un château, mais tout de même une belle demeure. Rien ou presque n’y a changé. La visite commentée (compter une bonne heure) fait revivre le mode de vie assez privilégié et la complexité de cette femme qui a revendiqué - et gagné - sa liberté dans un siècle qui n’accordait presque rien aux femmes.
Toute sa vie, Aurore Dupin - c’est son vrai nom - a été marquée par sa double ascendance : noble par son père, très modeste par sa mère. C’est néanmoins à Nohant qu’elle a grandi, aux côtés d’une grand-mère paternelle érudite.
Engagée ensuite dans un mariage - raté - avec le baron Dudevant avec lequel elle a eu deux enfants - Solange et Maurice -, elle s’en est très vite séparée avant d'obtenir de haute lutte, en 1836, une séparation de corps et de biens (à l’époque, le divorce n’existe pas).
Ainsi, elle a pu retourner dans son domaine de Nohant, hérité en 1821 à la mort de sa grand-mère.
Une personnalité hors du commun
Dans la salle à manger éclairée par un liste de Murano, la table reste dressée avec les désormais célèbres assiettes à motif de fraises de la faïencerie de Creil-Montereau - Photo : Paula Boyer
Dès lors, comme le soulignent les anecdotes contées par la guide lors de la visite des pièces meublées et décorées presque comme du temps de l’écrivaine, cette femme étonnante y a enraciné sa vie, néanmoins ponctuée de séjours à Paris et de voyages en Italie, en Suisse, en Espagne.
Sur place, George Sand a vécu avec plusieurs de ses amants, dont Chopin qui a composé une bonne partie de son œuvre dans la chambre capitonnée aménagée pour lui.
Elle y a aussi beaucoup cultivé l’amitié avec des artistes majeurs comme Litz, Musset, Flaubert, Balzac, Théophile Gautier, Fromentin et Delacroix.
Dans un monde façonné par et pour les hommes, cette femme a bravé les interdits et la misogynie ambiante par sa grande liberté de conduite et d’expression, portant des pantalons, fumant, coupant ses cheveux courts et prenant, pour être publiée, un nom masculin - George Sand - passé à la postérité.
Première femme à vivre de sa plume, elle a écrit plus de 70 romans, mais aussi des textes très politiques, plaidant notamment pour l’égalité entre les sexes et les classes, s’affirmant "républicaine de tous les diables" et s’investissant dans la Révolution de 1848...
Sur place, George Sand a vécu avec plusieurs de ses amants, dont Chopin qui a composé une bonne partie de son œuvre dans la chambre capitonnée aménagée pour lui.
Elle y a aussi beaucoup cultivé l’amitié avec des artistes majeurs comme Litz, Musset, Flaubert, Balzac, Théophile Gautier, Fromentin et Delacroix.
Dans un monde façonné par et pour les hommes, cette femme a bravé les interdits et la misogynie ambiante par sa grande liberté de conduite et d’expression, portant des pantalons, fumant, coupant ses cheveux courts et prenant, pour être publiée, un nom masculin - George Sand - passé à la postérité.
Première femme à vivre de sa plume, elle a écrit plus de 70 romans, mais aussi des textes très politiques, plaidant notamment pour l’égalité entre les sexes et les classes, s’affirmant "républicaine de tous les diables" et s’investissant dans la Révolution de 1848...
Une vraie passion pour le jardin
A l'entrée de l'allée qui mène à la place du village et à la maison de George Sand, un buste de Frédéric Chopin - Photo : Paula Boyer,
Après la maison, faire un tour dans la librairie-boutique au rez-de-chaussée de l’ancienne remise des voitures (à cheval, bien sûr) puis, à l'étage, où sont présentées les nombreuses marionnettes sculptées par Maurice, le fil de l’écrivaine qui raffolait de ces spectacles, mais avait également développé un talent pour le dessin et la peinture apprise dans l’atelier de Delacroix.
La balade est libre dans le parc dont le tracé n’a pas changé depuis George Sand.
Il se compose d’une roseraie - restaurée en 2023 -, d’un jardin bouquetier, d’un potager, d’un verger et d’un espace plus sauvage, plus romantique, traversé de sentiers sinueux et peuplé de grands buis et de cinq arbres remarquables - dont un immense Sophora du Japon - que l'écrivaine a connus.
George Sand nourrissait une vraie passion pour ce jardin auquel elle consacrait plusieurs heures par jour, allant jusqu’à cultiver - avec succès - des ananas dans la petite serre.
Après, s’impose un petit tour dans le village de Nohant, aux maisons basses et trapues, enduites à la chaux et coiffées d’ardoises ou de petites tuiles. Là aussi, peu de changement !
Sur la placette de terre battue, la petite église romane semble encore apprêtée pour les obsèques de l’écrivaine qu’annonce un fac-similé de son avis de décès et que relate un article du Figaro apposés sur un panneau.
Au bout de la rue - dans l’allée Frédéric Chopin - qui mène à la RD 943, trône un buste en bronze du pianiste polonais, mort en 1849, deux ans après sa séparation d’avec George Sand.
La balade est libre dans le parc dont le tracé n’a pas changé depuis George Sand.
Il se compose d’une roseraie - restaurée en 2023 -, d’un jardin bouquetier, d’un potager, d’un verger et d’un espace plus sauvage, plus romantique, traversé de sentiers sinueux et peuplé de grands buis et de cinq arbres remarquables - dont un immense Sophora du Japon - que l'écrivaine a connus.
George Sand nourrissait une vraie passion pour ce jardin auquel elle consacrait plusieurs heures par jour, allant jusqu’à cultiver - avec succès - des ananas dans la petite serre.
Après, s’impose un petit tour dans le village de Nohant, aux maisons basses et trapues, enduites à la chaux et coiffées d’ardoises ou de petites tuiles. Là aussi, peu de changement !
Sur la placette de terre battue, la petite église romane semble encore apprêtée pour les obsèques de l’écrivaine qu’annonce un fac-similé de son avis de décès et que relate un article du Figaro apposés sur un panneau.
Au bout de la rue - dans l’allée Frédéric Chopin - qui mène à la RD 943, trône un buste en bronze du pianiste polonais, mort en 1849, deux ans après sa séparation d’avec George Sand.
Les étonnantes fresques de Vic
Les fresques de Vic se distinguent par la finesse du dessin et les visages très expresssifs. Ici, la dernière Cène - Photo : Paula Boyer
Direction Vic, ensuite. Dans son église Saint-Martin ont été découvertes, en 1849, sous des couches de badigeon, de superbes fresques du XIIe siècle qui relatent l’Annonciation et les principales scènes de la vie du Christ.
Informée par l’abbé Périgaud, George Sand vint les voir puis se démena pour les faire classer, très vite, au titre des Monuments historiques.
Restaurées depuis, ces fresques rares dont l’auteur est inconnu, témoignent d’une maîtrise du dessin et de l’expression des visages exceptionnelle en leur temps.
Juste à côté, une petite maison berrichonne abrite un centre d’interprétation.
Informée par l’abbé Périgaud, George Sand vint les voir puis se démena pour les faire classer, très vite, au titre des Monuments historiques.
Restaurées depuis, ces fresques rares dont l’auteur est inconnu, témoignent d’une maîtrise du dessin et de l’expression des visages exceptionnelle en leur temps.
Juste à côté, une petite maison berrichonne abrite un centre d’interprétation.
Le château de Sarzay, joyau médiéval de la Vallée Noire
Vic est un point de départ idéal pour une virée - en plusieurs étapes - dans la "Vallée Noire" à laquelle George Sand a consacré, en 1835, un Guide de voyage.
C’est l’occasion de s’imprégner encore des paysages berrichons dont l’écrivaine était amoureuse et surtout de quelques lieux mis en scène dans ses livres.
Ainsi, le château de Sarzay. Situé non loin du village de Saint-Chartier, cette imposante forteresse composée d'un donjon flanqué de quatre tours d'angle à canardières, meurtrières et mâchicoulis, est l’un des protagonistes de son roman historique "Les Maîtres-sonneurs".
George Sand l’a connu presque en ruines. Bien que classé Monument historique depuis 1912, il l’était encore, lorsque des passionnés, Richard Urbain et sa famille, l’ont racheté il y a une bonne trentaine d’années, consacrant, depuis, toute leur énergie et leurs ressources, à le restaurer, tout comme les dépendances où ils vivent.
C’est l’occasion de s’imprégner encore des paysages berrichons dont l’écrivaine était amoureuse et surtout de quelques lieux mis en scène dans ses livres.
Ainsi, le château de Sarzay. Situé non loin du village de Saint-Chartier, cette imposante forteresse composée d'un donjon flanqué de quatre tours d'angle à canardières, meurtrières et mâchicoulis, est l’un des protagonistes de son roman historique "Les Maîtres-sonneurs".
George Sand l’a connu presque en ruines. Bien que classé Monument historique depuis 1912, il l’était encore, lorsque des passionnés, Richard Urbain et sa famille, l’ont racheté il y a une bonne trentaine d’années, consacrant, depuis, toute leur énergie et leurs ressources, à le restaurer, tout comme les dépendances où ils vivent.
D'innombrables lieux mis en scène dans ses romans
Le Moulin d'Angibault permet de découvrir le fonctionnement d'un moulin à eau de plaine du XVIIIe s - Photo : Paula Boyer
Le château de Sarzay se visite, tout comme, non loin de là, à Montipouret, le moulin où George Sand a situé l’intrigue de son "Meunier d'Angibault".
Bordé par la rivière de la Vauvre, désormais englobé dans un bel "espace naturel sensible" de 7 hectares, ce moulin rénové en 2016 est le dernier de l'Indre en état de moudre.
En s’y promenant, on saisit mieux pourquoi George Sand a écrit : "il est des lieux qui nous disposent à je ne sais quel attendrissement invincible..."
A deux kilomètres à peine, à Mers-sur-Indre, se cache, dans le bois de Chanteloube, la mystérieuse "Mare au diable" qui a inspiré le célèbre roman éponyme.
C’est une intrigue amoureuse dans la société paysanne berrichone que George Sand décrit souvent avec bienveillance, ce qui ne l’empêche pas d’avoir la dent dure pour ses travers.
Bordé par la rivière de la Vauvre, désormais englobé dans un bel "espace naturel sensible" de 7 hectares, ce moulin rénové en 2016 est le dernier de l'Indre en état de moudre.
En s’y promenant, on saisit mieux pourquoi George Sand a écrit : "il est des lieux qui nous disposent à je ne sais quel attendrissement invincible..."
A deux kilomètres à peine, à Mers-sur-Indre, se cache, dans le bois de Chanteloube, la mystérieuse "Mare au diable" qui a inspiré le célèbre roman éponyme.
C’est une intrigue amoureuse dans la société paysanne berrichone que George Sand décrit souvent avec bienveillance, ce qui ne l’empêche pas d’avoir la dent dure pour ses travers.
A La Châtre, manger comme George Sand
Direction, ensuite, La Châtre. Cette petite cité pleine de charme se blottit au bord de l'Indre. Son musée, consacré à George Sand, est malencontreusement fermé pour travaux en cette année anniversaire.
En revanche, l’hôtel du Lion d’Argent propose un "menu George Sand" (60€) mais seulement... les jours de fête ou sur commande.
En effet, les plats de la cuisine bourgeoise chère à George Sand demandent une longue préparation : crème "Reine Margaux", Quenelles de volaille à la pistache, Sandre beurre nantais, Emietté de bœuf en croûte, Gâteau moelleux à la brioche...
C’est une aventure dans laquelle ne s’est pas lancée "La table de Célestine", l’excellent restaurant libanais de Chassignoles qui rend néanmoins hommage à George Sand avec une mini-exposition.
En revanche, l’hôtel du Lion d’Argent propose un "menu George Sand" (60€) mais seulement... les jours de fête ou sur commande.
En effet, les plats de la cuisine bourgeoise chère à George Sand demandent une longue préparation : crème "Reine Margaux", Quenelles de volaille à la pistache, Sandre beurre nantais, Emietté de bœuf en croûte, Gâteau moelleux à la brioche...
C’est une aventure dans laquelle ne s’est pas lancée "La table de Célestine", l’excellent restaurant libanais de Chassignoles qui rend néanmoins hommage à George Sand avec une mini-exposition.
Gargilesse, "plus beau village de France"
Gargilesse, "plus beau village de France", abrite aujourd'hui de talentueux potiers et artisans, dont Justin Etre, une filographe qui réalise d'admirables sculptures en fil d'algue - Photo : Paula Boyer
Dernière étape de ce périple dans ce pays peuplé d’innombrables châteaux, dont le Château de la Rose aux élégantes chambres d’hôtes : Gargilesse. C'est l’un des "plus beaux villages de France".
Il est accroché à une pente, dans la vallée de la Creuse où Armand Guillaumin, Léon Detroy, mais aussi Claude Monet, ont, jadis, posé leur chevalet.
Férus de nature, de plantes, d’insectes et de pierres, George Sand et son dernier compagnon, le graveur Alexandre Manceau, avaient séjourné à plusieurs reprises dans le coin, avant d’avoir, en 1857, un coup de cœur pour Gargilesse.
Manceau s’empressa d’y acquérir une chaumière, aussitôt baptisée Algira, du nom d’un papillon d’Afrique découvert lors d’une promenade.
Cette charmante maisonnette - un peu agrandie par la suite - meublée d’époque, abrite collections naturalistes et objets ayant appartenu à l’écrivaine, et dessins de son fils Maurice.
Elle se visite, en compagnie de l'intarissable Catherine Lienard, amie (et héritière) de Christiane Sand, épouse du fils adoptif d’une petite-fille de George Sand.
Il est accroché à une pente, dans la vallée de la Creuse où Armand Guillaumin, Léon Detroy, mais aussi Claude Monet, ont, jadis, posé leur chevalet.
Férus de nature, de plantes, d’insectes et de pierres, George Sand et son dernier compagnon, le graveur Alexandre Manceau, avaient séjourné à plusieurs reprises dans le coin, avant d’avoir, en 1857, un coup de cœur pour Gargilesse.
Manceau s’empressa d’y acquérir une chaumière, aussitôt baptisée Algira, du nom d’un papillon d’Afrique découvert lors d’une promenade.
Cette charmante maisonnette - un peu agrandie par la suite - meublée d’époque, abrite collections naturalistes et objets ayant appartenu à l’écrivaine, et dessins de son fils Maurice.
Elle se visite, en compagnie de l'intarissable Catherine Lienard, amie (et héritière) de Christiane Sand, épouse du fils adoptif d’une petite-fille de George Sand.
"George Sand, l'âme des paysages"
L'exposition "George Sand, l’âme des paysages" est présentée dans les pièces de réception du château de Gargilesse - Photo : Paula Boyer
Posté sur la route de Saint-Jacques de Compostelle (et sur le GR 100), bien entretenu et fleuri , Gargilesse (40 hab.) a, bien sûr, son hôtel-restaurant George Sand. C'est "un village de potiers et d’artisans" et aussi, insiste Hélène Texier, adjointe au maire, "la capitale de la harpe".
Accolée à une église surdimensionnée (dans la crypte, belles fresques du XIIe), b[son château fort XIIe reconstruit au XVIIIe, accueille du 6 juin au 20 septembre 2026, en partenariat avec le musée de La Châtre, "l’une des plus importantes manifestations de l’année anniversaire 2026", année qui est rythmée par plus de 110 événements.
Le but de cette expo intitulée "George Sand, l’âme des paysages" est - souligne la responsable, Carine Stahl - de montrer qu’au-delà de leur influence sur son œuvre, l’attachement de l’écrivaine aux paysages berrichons reflétait aussi son engagement pour la ruralité et la nature.
George Sand, écolo avant l’heure ? Au vu de ses écrits, c’est bien possible.
Accolée à une église surdimensionnée (dans la crypte, belles fresques du XIIe), b[son château fort XIIe reconstruit au XVIIIe, accueille du 6 juin au 20 septembre 2026, en partenariat avec le musée de La Châtre, "l’une des plus importantes manifestations de l’année anniversaire 2026", année qui est rythmée par plus de 110 événements.
Le but de cette expo intitulée "George Sand, l’âme des paysages" est - souligne la responsable, Carine Stahl - de montrer qu’au-delà de leur influence sur son œuvre, l’attachement de l’écrivaine aux paysages berrichons reflétait aussi son engagement pour la ruralité et la nature.
George Sand, écolo avant l’heure ? Au vu de ses écrits, c’est bien possible.
Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
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