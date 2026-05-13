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Pavillon Bleu 2026 : quels sont les sites labellisés ?

384 plages, 100 ports et un bateau


Le label Pavillon Bleu dévoile son palmarès 2026 ce lundi 18 mai à Saverne, dans le Bas-Rhin. Cette édition distingue 485 sites en France, dont 384 plages, 100 ports de plaisance et un bateau. Pour la première fois, la cérémonie nationale se tiendra sur un site fluvial.


Rédigé par le Lundi 18 Mai 2026 à 10:38

Le Pavillon Bleu, dévoile son palmarès 2026 le lundi 18 mai à Saverne - Photo : Pavillon Bleu
Le Pavillon Bleu, dévoile son palmarès 2026 le lundi 18 mai à Saverne - Photo : Pavillon Bleu
CroisiEurope
Le label Pavillon Bleu dévoile son palmarès 2026 ce 18 mai à Saverne, dans le Bas-Rhin. Une première pour cette cérémonie nationale, organisée sur un site fluvial.

Le port de Saverne, labellisé depuis 2018, avait notamment reçu le Prix Thomas Joly en 2020 pour un projet de végétalisation des berges en faveur de la biodiversité.

Développé en France par Teragir, le Pavillon Bleu distingue depuis plus de 40 ans les plages et ports de plaisance engagés dans des démarches de tourisme durable.

Le label repose sur plusieurs critères liés à la gestion de l’eau, à la préservation de la biodiversité, à la réduction des pollutions ou encore à la sensibilisation des visiteurs.

Cette année, 485 sites français obtiennent le label, soit 384 plages, 100 ports de plaisance et un bateau. Les sites concernés pourront arborer le drapeau bleu durant toute la saison 2026.

Les régions littorales toujours en tête

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La France conserve ainsi sa place parmi les cinq pays comptant le plus grand nombre de sites labellisés dans le monde.

Le programme, porté à l’international par la Foundation for Environmental Education, est aujourd’hui présent dans 50 pays et rassemble plus de 5 300 plages, ports et bateaux labellisés.

Le palmarès 2026 confirme la forte présence des grandes régions touristiques du littoral français. L’Occitanie arrive en tête avec 120 sites labellisés, devant la région Provence-Alpes-Côte d’Azur avec 112 sites.

La Nouvelle-Aquitaine compte pour sa part 52 sites distingués.

Plusieurs nouveaux sites rejoignent également le classement cette année, parmi lesquels les ports de Saint-Léger-sur-Dheune, Nevers, Charleville-Mézières, Buzet, le Vieux Port de Golfe Juan ou encore le port Jacques-Yves Cousteau à Castelsarrasin.

Côté plages, Le Tréport, Carqueiranne et Saint-Symphorien-de-Thénières figurent parmi les nouvelles communes labellisées.

Un bateau obtient également le label : le catamaran Atalaya d’Explore Océan, basé à Hendaye, qui propose des sorties en mer consacrées à l’observation des cétacés.

Le tourisme fluvial mis en avant

Le choix de Saverne pour accueillir la cérémonie nationale illustre la place croissante des voies d’eau intérieures dans les stratégies de tourisme durable.

Selon Teragir, les espaces fluviaux et lacustres représentent désormais plus d’un tiers des sites labellisés.

Le Pavillon Bleu souligne plusieurs atouts de ces territoires : une pression environnementale généralement plus faible que sur les littoraux, un rôle dans la continuité des corridors écologiques, un potentiel pour les mobilités douces ainsi qu’une contribution à la revitalisation économique des communes riveraines.

Cette évolution s’inscrit également dans les nouvelles attentes des voyageurs, davantage tournés vers des séjours de proximité, le slow tourisme et des expériences reconnectées à la nature.

Deux initiatives réunionnaises récompensées

Le Prix Thomas Joly, qui récompense chaque année des initiatives en faveur de la biodiversité, distingue en 2026 deux projets réunionnais.

La Ville de Saint-Leu est récompensée pour sa stratégie de préservation et de sensibilisation à la biodiversité dans le cadre de son Atlas de la biodiversité communale.

Le Port de Saint-Gilles-les-Bains est, quant à lui, distingué pour sa participation aux opérations "Nuits sans Lumière" et "Jours de la Nuit", destinées à réduire les nuisances lumineuses et préserver la biodiversité nocturne.


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Tags : pavillon bleu, teragir, tourisme durable
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