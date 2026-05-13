Pavillon Bleu 2026 : quels sont les sites labellisés ?

Le choix de Saverne pour accueillir la cérémonie nationale illustre la place croissante des voies d’eau intérieures dans les stratégies de tourisme durable.



Selon Teragir, les espaces fluviaux et lacustres représentent désormais plus d’un tiers des sites labellisés.



Le Pavillon Bleu souligne plusieurs atouts de ces territoires : une pression environnementale généralement plus faible que sur les littoraux, un rôle dans la continuité des corridors écologiques, un potentiel pour les mobilités douces ainsi qu’une contribution à la revitalisation économique des communes riveraines.



Cette évolution s’inscrit également dans les nouvelles attentes des voyageurs, davantage tournés vers des séjours de proximité, le slow tourisme et des expériences reconnectées à la nature.