Clef Verte dépasse les 3 000 établissements labellisés

Pour amplifier son impact, le programme Clef Verte de Teragir déploie en 2025-2026 trois projets structurants, avec le soutien de l’Agence Française de Développement, de la Banque des Territoires et de l’État via Atout France.



Dans le cadre du Plan Destination France, des webinaires et partages de bonnes pratiques à destination des professionnels, un outil d’auto-diagnostic gratuit, accessible à tous les hébergements, labellisés ou non, pour évaluer leur consommation d’eau et une étude approfondie des consommations d’eau des établissements labellisés, complétée par une enquête terrain sur l’engagement des salariés et des clients sont prévus.



Si les critères de labellisation sont identiques sur l’ensemble du territoire, l’implication des collectivités locales, ateliers, mobilisation des professionnels, parfois soutien financier, facilite la réussite collective.



Région hôte de la cérémonie 2026, l’Alsace illustre particulièrement bien ce lien entre tourisme et gestion de l’eau.



" En Alsace, le tourisme est intimement lié à l’eau. Elle façonne les paysages, irrigue les vignobles et structure villes et villages. Face au changement climatique, cette ressource appelle une responsabilité collective renforcée ", souligne Nathalie Kaltenbach, présidente d’Alsace Destination Tourisme.