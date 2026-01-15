TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Clef Verte dépasse les 3 000 établissements labellisés

+25% par rapport à 2025


Nouveau record pour la Clef Verte. Avec 3 035 établissements labellisés en 2026, le premier label environnemental du tourisme renforce son ancrage dans les territoires et place la sobriété hydrique au cœur de sa stratégie. Un engagement qui pourrait permettre d’économiser près de 3,8 milliards de litres d’eau, dans un contexte de tensions croissantes sur la ressource.


Rédigé par le Jeudi 22 Janvier 2026

Depositphotos.com, @snowwhiteimages
Le cap symbolique est franchi.

En 2026, le label Clef Verte, premier label environnemental international pour l’hébergement touristique et la restauration, recense 3 035 établissements labellisés, soit 25% de plus qu’en 2025.

Une progression qui s’accompagne d’un enjeu central : la sobriété hydrique, devenue prioritaire face à la multiplication des épisodes de stress sur la ressource en eau.

Grâce aux équipements et aux pratiques recommandées par le label, un établissement Clef Verte économise en moyenne 50 litres d’eau par nuitée, ce qui représente, à l’échelle du parc labellisé, environ 3,8 milliards de litres d’eau économisés.

Une ressource sous tension, un secteur en première ligne

L’enjeu est loin d’être théorique. En 2022, plus de 100 communes françaises ont dû être ravitaillées par camions-citernes, faute d’eau disponible.

Or, dans les zones touristiques, la consommation peut doubler en période de vacances, accentuant la pression sur des ressources déjà fragilisées par le changement climatique.

Depuis près de 30 ans, la Clef Verte accompagne les professionnels du tourisme dans la réduction de leur impact environnemental à travers une démarche reposant sur plus de 100 critères.

En 2026, le label renforce encore son accompagnement sur les usages de l’eau : débits maîtrisés dans les sanitaires, réutilisation lorsque cela est possible, suivi des consommations, mais aussi sensibilisation des clients et des équipes.

Une approche qui, selon Teragir, l’association porteuse du label en France, crée un cercle vertueux entre préservation des ressources locales, maîtrise des coûts d’exploitation et engagement citoyen de la clientèle.

Une dynamique territoriale de plus en plus marquée

Le succès du label se traduit aussi par des indicateurs solides : 86% de réussite chez les nouveaux candidats et 94% de taux de reconduction pour les lauréats 2025.

Trois régions concentrent une part importante des établissements engagés, l'Île-de-France avec 599 établissements labellisés, l'Auvergne-Rhône-Alpes avec 419 établissements et le Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur avec 413 établissements.

Mais d’autres territoires montent en puissance, à l’image du Grand Est, qui compte désormais 206 établissements labellisés. Une dynamique qui sera mise à l’honneur lors de la Cérémonie nationale Clef Verte 2026, organisée ce 22 janvier à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg.

"Grâce au label Clef Verte, nous avons réalisé d'importantes économies d'eau et considérablement réduit nos déchets. Ce label est pour nous une garantie de qualité importante et attire une clientèle sensible au tourisme durable" témoignent Iris et Arnout Wevers, propriétaires du Camping du Château (Vosges).

Accélérer la sobriété hydrique avec les territoires

Pour amplifier son impact, le programme Clef Verte de Teragir déploie en 2025-2026 trois projets structurants, avec le soutien de l’Agence Française de Développement, de la Banque des Territoires et de l’État via Atout France.

Dans le cadre du Plan Destination France, des webinaires et partages de bonnes pratiques à destination des professionnels, un outil d’auto-diagnostic gratuit, accessible à tous les hébergements, labellisés ou non, pour évaluer leur consommation d’eau et une étude approfondie des consommations d’eau des établissements labellisés, complétée par une enquête terrain sur l’engagement des salariés et des clients sont prévus.

Si les critères de labellisation sont identiques sur l’ensemble du territoire, l’implication des collectivités locales, ateliers, mobilisation des professionnels, parfois soutien financier, facilite la réussite collective.

Région hôte de la cérémonie 2026, l’Alsace illustre particulièrement bien ce lien entre tourisme et gestion de l’eau.

"En Alsace, le tourisme est intimement lié à l’eau. Elle façonne les paysages, irrigue les vignobles et structure villes et villages. Face au changement climatique, cette ressource appelle une responsabilité collective renforcée", souligne Nathalie Kaltenbach, présidente d’Alsace Destination Tourisme.

MMV : 100% de labellisation Clef Verte renouvelée en 2026

Parmi les acteurs engagés, le groupe MMV confirme sa transformation responsable avec le renouvellement à 100% de ses établissements labellisés Clef Verte, portant leur nombre à 19 Clubs en 2026.

Le Village Club Les Mélèzes a notamment obtenu le label lors du jury du 17 octobre 2025, tandis que la nouvelle Résidence Club MMV** Le Serra Neva**, à Serre Chevalier, vise la labellisation dès sa première année d’ouverture.

Ces engagements s’inscrivent dans la feuille de route Edelweiss 2030, issue de la Convention des Entreprises pour le Climat - Alpes 2024, qui fixe des objectifs ambitieux : -80% d’émissions de GES d’ici 2030 sur les scopes 1 et 2, sortie des énergies fossiles dès 2026, zéro artificialisation nette à horizon 2028.

"L’avenir de l’immobilier de montagne ne pourra pas reposer sur la surenchère. Il nous faut désormais concevoir des hébergements qui consomment moins et recréent du lien avec les territoires", affirme Fabienne Carrasco, directrice générale de MMV.


Tags : clef verte, mmv, teragir
