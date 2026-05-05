Accor poursuit son développement en Afrique de l’Ouest, avec le Nigeria

Le projet comprend également la création d’une académie de formation hôtelière au Nigéria - DepositPhotos.com, flogeljiri
Accor et Shoreline Group prévoient de développer une offre hôtelière couvrant plusieurs segments, du milieu de gamme au luxe, afin d’accompagner la croissance touristique et économique du Nigeria.
Le partenariat prévoit l’ouverture de 10 hôtels répartis dans huit villes nigérianes d’ici 2030.
Les établissements représenteront plus de 1 200 chambres et s’appuieront sur les différentes marques du portefeuille d’Accor.
Le projet comprend également la création d’une académie de formation hôtelière destinée à former les talents locaux.
Selon les deux groupes, cette structure pourrait contribuer à la création d’environ 1 000 emplois directs dans le pays.
Le partenariat prévoit l’ouverture de 10 hôtels répartis dans huit villes nigérianes d’ici 2030.
Les établissements représenteront plus de 1 200 chambres et s’appuieront sur les différentes marques du portefeuille d’Accor.
Le projet comprend également la création d’une académie de formation hôtelière destinée à former les talents locaux.
Selon les deux groupes, cette structure pourrait contribuer à la création d’environ 1 000 emplois directs dans le pays.
Accor renforce sa stratégie de développement en Afrique de l’Ouest
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Accor indique que cette opération s’inscrit dans sa stratégie de croissance sur le continent africain et plus particulièrement en Afrique de l’Ouest.
Sébastien Bazin, président-directeur général d’Accor, souligne que ce partenariat doit permettre de « créer une offre hôtelière inégalée » au Nigeria, tout en renforçant la présence du groupe sur le marché.
De son côté, Shoreline Group considère l’hôtellerie comme un prolongement de ses activités dans les infrastructures et l’énergie. Son PDG, Kola Karim, estime que le manque d’offre de chambres de qualité au Nigeria représente une opportunité de développement importante pour le secteur hôtelier local.
A lire aussi : Hôtellerie : Accor consolide sa présence au Maroc
Sébastien Bazin, président-directeur général d’Accor, souligne que ce partenariat doit permettre de « créer une offre hôtelière inégalée » au Nigeria, tout en renforçant la présence du groupe sur le marché.
De son côté, Shoreline Group considère l’hôtellerie comme un prolongement de ses activités dans les infrastructures et l’énergie. Son PDG, Kola Karim, estime que le manque d’offre de chambres de qualité au Nigeria représente une opportunité de développement importante pour le secteur hôtelier local.
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