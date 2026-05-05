Accor poursuit son développement en Afrique de l’Ouest, avec le Nigeria

« créer une offre hôtelière inégalée »

Accor indique que cette opération s’inscrit dans sasur le continent africain et plus particulièrement en Afrique de l’Ouest.Sébastien Bazin, président-directeur général d’Accor, souligne que ce partenariat doit permettre deau Nigeria, tout en renforçant la présence du groupe sur le marché.De son côté, Shoreline Group considère l’hôtellerie comme un prolongement de ses activités dans les infrastructures et l’énergie. Son, estime que le manque d’offre de chambres de qualité au Nigeria représente une opportunité de développement importante pour le secteur hôtelier local.