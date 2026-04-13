Accor nomme Jean-Claude Balanos Chief Operating Officer Franchise France

Accor annonce la nomination de Jean-Claude Balanos en tant que Chief Operating Officer – Franchise France - Depositphots.com @HJBC
Le groupe Accor annonce la nomination de Jean-Claude Balanos au poste de Chief Operating Officer – Franchise France pour ses marques Premium, Milieu de Gamme et Économie.
Basé à Paris, il intègre le Comité de direction de Karelle Lamouche, CEO Europe & Afrique du Nord pour ces segments.
À ce poste, Jean-Claude Balanos aura pour mission de renforcer la qualité opérationnelle, la création de valeur ainsi que la relation de long terme avec les partenaires franchisés, au cœur de la stratégie du groupe.
Cette nomination s’inscrit dans la volonté d’Accor de consolider le rôle de la franchise, identifiée comme son principal levier de développement. Ce modèle vise à soutenir à la fois l’expansion du réseau, l’ancrage local des établissements et la performance durable des marques en France.
Basé à Paris, il intègre le Comité de direction de Karelle Lamouche, CEO Europe & Afrique du Nord pour ces segments.
À ce poste, Jean-Claude Balanos aura pour mission de renforcer la qualité opérationnelle, la création de valeur ainsi que la relation de long terme avec les partenaires franchisés, au cœur de la stratégie du groupe.
Cette nomination s’inscrit dans la volonté d’Accor de consolider le rôle de la franchise, identifiée comme son principal levier de développement. Ce modèle vise à soutenir à la fois l’expansion du réseau, l’ancrage local des établissements et la performance durable des marques en France.
Un cadre expérimenté de 38 ans d’ancienneté
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Fort de plus de 38 ans d’expérience au sein du groupe, Jean-Claude Balanos a débuté sa carrière dans l’hôtellerie opérationnelle.
Il a ensuite occupé plusieurs fonctions de direction d’hôtel en France et en Espagne, avant de rejoindre les opérations régionales puis les équipes commerciales. Ce parcours lui a permis d’acquérir une connaissance approfondie des marques, des opérations et des partenaires d’Accor.
Plus récemment, il occupait le poste de Senior Vice President Operations Franchise France pour la division Premium, Milieu de Gamme et Économie.
Son expérience et sa connaissance du réseau sont présentées comme des atouts pour accompagner la consolidation et la croissance du parc hôtelier en France.
Par ailleurs, Jean-Claude Balanos siège au Conseil d’administration de la Fédération Française de la Franchise.
Il a ensuite occupé plusieurs fonctions de direction d’hôtel en France et en Espagne, avant de rejoindre les opérations régionales puis les équipes commerciales. Ce parcours lui a permis d’acquérir une connaissance approfondie des marques, des opérations et des partenaires d’Accor.
Plus récemment, il occupait le poste de Senior Vice President Operations Franchise France pour la division Premium, Milieu de Gamme et Économie.
Son expérience et sa connaissance du réseau sont présentées comme des atouts pour accompagner la consolidation et la croissance du parc hôtelier en France.
Par ailleurs, Jean-Claude Balanos siège au Conseil d’administration de la Fédération Française de la Franchise.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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