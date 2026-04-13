Accor nomme Jean-Claude Balanos Chief Operating Officer Franchise France

Fort de plus de 38 ans d’expérience au sein du groupe, Jean-Claude Balanos a débuté sa carrière dans l’hôtellerie opérationnelle.



Il a ensuite occupé plusieurs fonctions de direction d’hôtel en France et en Espagne, avant de rejoindre les opérations régionales puis les équipes commerciales. Ce parcours lui a permis d’acquérir une connaissance approfondie des marques, des opérations et des partenaires d’Accor.



Plus récemment, il occupait le poste de Senior Vice President Operations Franchise France pour la division Premium, Milieu de Gamme et Économie.



Son expérience et sa connaissance du réseau sont présentées comme des atouts pour accompagner la consolidation et la croissance du parc hôtelier en France.



Par ailleurs, Jean-Claude Balanos siège au Conseil d’administration de la Fédération Française de la Franchise.