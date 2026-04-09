Accor : Un début d’année "remarquablement solide" avant l’impact du conflit au Moyen-Orient

Le RevPAR (revenu par chambre disponible) progresse de 5,1 % sur un an, tiré principalement par les prix. La croissance est particulièrement marquée dans les Amériques (+9,1 %) et en Asie-Pacifique, tandis que l’Europe affiche une progression plus modérée (+2,7 %).



La division Premium, Milieu de gamme et Économique enregistre un chiffre d’affaires de 663 millions d’euros, en hausse de 4,6 % à taux de change constant. À l’inverse, le segment Luxe & Lifestyle recule légèrement (-0,7 %), pénalisé notamment par des effets de périmètre liés à des cessions, indique le communiqué.



Dans ce segment, l’activité Management & Franchise reste toutefois dynamique, avec une progression de 15,2 %, portée par la croissance du réseau et du RevPAR .



Au cours du trimestre, Accor a ouvert 48 hôtels, représentant plus de 6 700 chambres. Sur douze mois, la croissance nette du réseau atteint 3,8 %. À fin mars 2026, le groupe compte 5 815 hôtels et près de 880 000 chambres, avec un pipeline de 260 000 chambres supplémentaires.