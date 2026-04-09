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Accor : Un début d’année "remarquablement solide" avant l’impact du conflit au Moyen-Orient

Chiffre d’affaires du T1 2026


Accor publie ses résultats du premier trimestre 2026 : le groupe hôtelier enregistre un chiffre d’affaires de 1,313 milliard d’euros, en hausse de 2,3 % à taux de change constant, dans un contexte perturbé par le conflit au Moyen-Orient.


Rédigé par le Jeudi 23 Avril 2026 à 18:22

Accor : le RevPAR progresse de 5,1 % au 1er trimestre 2026 - Depositphotos.com Auteur T.Schneider
Accor : le RevPAR progresse de 5,1 % au 1er trimestre 2026 - Depositphotos.com Auteur T.Schneider
CroisiEurope
Le groupe hôtelier Accor a enregistré un chiffre d’affaires de 1,313 milliard d’euros au premier trimestre 2026, en hausse de 2,3 % à taux de change constant, dans un environnement marqué par des tensions géopolitiques, notamment au Moyen-Orient.

Le chiffre d'affaires s'affiche en retrait de -2,7% en variation publiée.

« Le Groupe affiche une nouvelle fois des performances en croissance soutenue », souligne son PDG Sébastien Bazin, qui met en avant « la très bonne dynamique du début d’année » ayant permis de compenser en grande partie les effets du conflit dans la région.

Les deux premiers mois de l’année ont été « remarquablement solides », dans la continuité de la fin 2025, avant que le conflit au Moyen-Orient ne vienne perturber l’activité à partir de fin février. Les Émirats arabes unis ont notamment été impactés, tandis que d’autres zones, comme l’Europe ou l’Asie du Sud-Est, ont bénéficié d’une demande soutenue.

Le RevPAR (revenu par chambre disponible) progresse de 5,1 % sur un an

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Le RevPAR (revenu par chambre disponible) progresse de 5,1 % sur un an, tiré principalement par les prix. La croissance est particulièrement marquée dans les Amériques (+9,1 %) et en Asie-Pacifique, tandis que l’Europe affiche une progression plus modérée (+2,7 %).

La division Premium, Milieu de gamme et Économique enregistre un chiffre d’affaires de 663 millions d’euros, en hausse de 4,6 % à taux de change constant. À l’inverse, le segment Luxe & Lifestyle recule légèrement (-0,7 %), pénalisé notamment par des effets de périmètre liés à des cessions, indique le communiqué.

Dans ce segment, l’activité Management & Franchise reste toutefois dynamique, avec une progression de 15,2 %, portée par la croissance du réseau et du RevPAR .

Au cours du trimestre, Accor a ouvert 48 hôtels, représentant plus de 6 700 chambres. Sur douze mois, la croissance nette du réseau atteint 3,8 %. À fin mars 2026, le groupe compte 5 815 hôtels et près de 880 000 chambres, avec un pipeline de 260 000 chambres supplémentaires.

Le groupe reste attentif à l’évolution des tensions géopolitiques, dont les impacts « sont aujourd’hui incertains » . Malgré cela, Accor affirme que son « algorithme de croissance reste intact » et se dit confiant dans sa capacité à améliorer ses performances sur l’ensemble de l’année.

Parallèlement, le groupe poursuit ses initiatives financières, avec un programme de rachat d’actions de 450 millions d’euros annoncé pour 2026, dont une première tranche de 225 millions d’euros lancée début avril.

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