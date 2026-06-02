Voyages Guilloux : l’autocariste qui crée un réseau d’agences de voyages... en 2026 !

Et si la brochure a toujours fait partie des rendez-vous importants pour l’autocariste, il n’a jamais totalement assumé cette activité de distribution touristique.



Puis le passage de relais de la 2e à la 3e génération a aussi été l’occasion de marquer le coup.



" Nous avions déjà plein de demandes.



Avec mon frère et mon cousin, nous avons repris les rênes de l’entreprise à la sortie du Covid, en 2022. Nous avons énormément développé toute la partie transport, nous devions maintenant le faire sur le tourisme.



Nous avions tenté de récupérer les agences Jacqueson, qui se trouvent à 200 mètres de notre siège. Cela ne s’est pas fait, mais cela n’a rien changé à notre envie ", nous explique le dirigeant.



Ainsi, au lieu de partir d’un mini-réseau existant, les trois trentenaires décident de partir de zéro.



Il y avait bien le point de vente de Rethel, dans les Ardennes, situé dans le siège social de l’entreprise, qui vendait depuis trente ans des groupes aux CSE, aux agences de voyages du coin et des GIR, mais pas de loisirs en BtoC.



S’en est suivie l’ouverture de Vitry-les-Reims et de Châlons-en-Champagne.



" Nous sommes franchisés Havas Voyages agence de moyens depuis janvier dernier.



En fait, nous avions une activité tourisme avec nos groupes qui n’a cessé de grandir. Elle est passée de 800 000 à 6 millions d’euros depuis 2021. Nous voulons maintenant, avec nos agences, poursuivre et asseoir ce développement.



Notre objectif premier est de pérenniser ce qui a été mis en place, car nous les avons ouvertes quasiment en pleine crise. Pour le moment, ça se passe plutôt pas mal.



Puis, par la suite, nous voulons étendre le maillage, donc en ouvrir d’autres. Nous n’avons pas la velléité d’être partout en France, seulement dans notre bassin d’origine.



Nous aimerions développer les ventes de tour-opérateurs et le sur-mesure, car nous avons maintenant une petite équipe qui connaît bien ce métier ", fixe comme cap le jeune patron.



Une dynamique positive qui a permis de faire voyager plus de 12 000 personnes en 2025.