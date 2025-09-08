Philibert Voyages fête ses 100 ans et se prépare à relever d'importants défis ! [ABO]

" Tout le monde était heureux du redémarrage, mais en interne, les équipes ont souffert. "



Cette triste période est désormais derrière une industrie et une entreprise qui ont repris leur marche en avant.



Elles ont pu réaliser d’excellents exercices et effacer financièrement ces moments difficiles, durant lesquels a émergé une nouvelle activité autour des croisières fluviales.



Nous sommes en 2021, Philibert Voyages remporte un appel d'offres pour se charger des clients des bateaux de croisières. En manque de véhicules et de conducteurs, le groupe doit externaliser.



Finalement, quatre ans plus tard, ce sont 22 chauffeurs, tous basés en région parisienne. La seule incartade de Philibert Voyages hors de sa région Rhône-Alpes natale.



" Nous avons suivi notre client qui nous demandait d'être présent en région parisienne, plus précisément sur la Seine.



C'est une activité complexe en termes de gestion et de suivi des attentes de ces clients croisiéristes, car ils effectuent des combinés selon les fleuves, les lieux et les périodes.



C'est un véritable métier à part entière.



Une part importante de la demande est américaine, puisque de nombreux tour-opérateurs étrangers sont présents sur nos fleuves. Cette clientèle raffole de ce type de produit."



Maintenant que tout est revenu à la normale, il est temps de se projeter, d'autant plus dans une entreprise dont le patron n'aime pas l'immobilisme. il regarde devant avec envie et inquiétude.



Outre l'urgence climatique et la nécessaire transition de sa flotte, le groupe devra relever le défi social.



" Il est majeur.



Nous avons été extrêmement contraints par le manque de conducteurs ces cinq dernières années et le renouvellement de ces équipes sera nécessaire. Dans le même temps, les jeunes générations n'acceptent plus les conditions de travail des anciens. Nous devons nous adapter.



Pour la partie outgoing, production et distribution des voyages, le défi majeur est commercial. Il entraînera une consolidation des activités.



L'activité groupes est en mutation : les voyageurs sont de plus en plus individualistes, ils ne veulent pas être intégrés dans des groupes trop importants, mais ils souhaitent malgré tout profiter de voyages à moindre coût.



Il y a bien sûr le défi de l'IA, mais ce n'est pas tout.



La survie dans ces métiers-là passe par la valeur ajoutée. Nous avons développé un service marketing, avec un responsable produit en lien étroit avec nos agences, pour écouter, faire remonter et améliorer en permanence l'offre, " nous confie le dirigeant.



Et l'autre défi, sans doute le plus important, sera de préparer l'avenir de la direction, puisque Marc Philibert, âgé de 68 ans, devrait bientôt ouvrir un nouveau chapitre de sa vie personnelle et laisser à d'autres mains le soin de poursuivre cette belle saga.