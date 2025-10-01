Le groupe Philibert est vendu après avoir fêté ses 100 ans !

Mon grand-père, d'origine dauphinoise, est arrivé à Lyon pour chercher du travail. Grâce à sa formation de comptable, il a obtenu un contrat dans un garage, rue de Marseille, dont il a ensuite repris les parts.



Depuis ce garage de négoce automobile, il a décidé de mettre des banquettes sur un châssis de camion. Voici comment est né le transport de voyageurs. La première ligne régulière, mais un peu à ses risques et périls à cette époque (rire, ndlr), assurait le trajet entre Lyon et Saint-Claude, en passant par Oyonnax et Bourg-en-Bresse.



Nous transportions des paysans qui se rendaient au marché de Bourg-en-Bresse depuis Saint-Claude,

L'information circulait depuis un moment dans l'écosystème touristique, elle est désormais officielle.Fondé au milieu des années 1920, une période où, pour se déplacer, les alternatives n'étaient pas nombreuses, excepté le bus et le train. Il n'y a alors en France que 72 000 automobiles, ce qui permet de mieux comprendre l'importance des autobus. nous racontait Marc Philibert, au moment de souffler les 100 bougies du groupe familial.Nous sommes début septembre et l'avenir de Philibert Voyages est déjà acté : la vente sera finalisée dans les prochains jours.