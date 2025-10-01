TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Le groupe Philibert est vendu après avoir fêté ses 100 ans !

Jean-Sébastien Barrault est l'actuel président de la FNTV


Ce n'est pas une page, mais un tome d'une histoire centenaire qui se tourne pour le groupe Philibert. L'autocariste annonce la cession de ses activités au Groupe Saphine, présidé par Jean-Sébastien Barrault.


Jeudi 2 Octobre 2025

Jean-Sébastien Barrault est l'actuel président de la FNTV - DR
L'information circulait depuis un moment dans l'écosystème touristique, elle est désormais officielle.

Le groupe Philibert change de mains et presque de nom.

L'emblématique entreprise familiale basée à Caluire a été cédée au Groupe Saphine. C'est aussi tout un pan de l'histoire de l'autocariste qui se tourne, voire même se referme.

Fondé au milieu des années 1920, une période où, pour se déplacer, les alternatives n'étaient pas nombreuses, excepté le bus et le train. Il n'y a alors en France que 72 000 automobiles, ce qui permet de mieux comprendre l'importance des autobus.

"Mon grand-père, d'origine dauphinoise, est arrivé à Lyon pour chercher du travail. Grâce à sa formation de comptable, il a obtenu un contrat dans un garage, rue de Marseille, dont il a ensuite repris les parts.

Depuis ce garage de négoce automobile, il a décidé de mettre des banquettes sur un châssis de camion. Voici comment est né le transport de voyageurs. La première ligne régulière, mais un peu à ses risques et périls à cette époque (rire, ndlr), assurait le trajet entre Lyon et Saint-Claude, en passant par Oyonnax et Bourg-en-Bresse.

Nous transportions des paysans qui se rendaient au marché de Bourg-en-Bresse depuis Saint-Claude," nous racontait Marc Philibert, au moment de souffler les 100 bougies du groupe familial.

Nous sommes début septembre et l'avenir de Philibert Voyages est déjà acté : la vente sera finalisée dans les prochains jours.

Groupe Philibert : qui se cache derrière le Groupe Saphine ?

C'est donc un patronyme qui se retire à la tête d'une entreprise qui emploie 600 salariés.

Le rachat du Groupe Philibert a donc été acté par le Groupe Saphine, présidé par Jean-Sébastien Barrault.

Derrière cette entité créée en 2023, nous retrouvons trois sociétés : Bardhum (Jean-Sébastien Barrault), Borini Développement et Serinne (Yves Plessis).

A lire : Autocariste, le groupe Borini se lance dans la distribution

À la tête du Groupe Saphine, nouveau propriétaire de Philibert, nous retrouvons donc Jean-Sébastien Barrault.

Bien connu chez les autocaristes, le nouveau patron est tout simplement le président de la FNTV. Il a commencé sa carrière en 1998. Il est notamment membre du Conseil exécutif du syndicat depuis 2012, dont il est devenu président en 2017.

"Par ce rachat, je souhaite développer l’entreprise Philibert, en conservant son savoir-faire, son nom et sa connaissance du territoire, tout en lui donnant les moyens d’accompagner les nombreuses innovations du secteur des transports," indique Jean-Sébastien Barrault.

Marc Philibert reste quant à lui actionnaire minoritaire pendant quelques années, afin de suivre les évolutions de l'entreprise.

