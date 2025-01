Au niveau du tour-opérateur, l'avenir des circuits en autocar est clairement posé sur le bureau.



" Nous menons des réflexions sur la façon de réinventer une production qui devra correspondre aux futures attentes des consommateurs.



Je fais peut-être fausse route, mais je pense que nous devrons repenser la manière dont nous envisageons les circuits. Il faudra sans doute, dans l'avenir, considérer davantage l'autocar comme un moyen de locomotion.



Les nouvelles générations ont envie de vivre une expérience, nos voyages doivent permettre de vivre ces émotions. "



Pour autant, les autocars verts ne disparaîtront pas des routes de France ou d'Europe. Ils continueront à assurer leur fonction première : transporter des gens.



La production du futur devra intégrer cette évolution, pour faire de ce véhicule un mode de transport pour atteindre une destination et y rayonner, et non pas pour y passer le plus clair de son temps.



" Les cars répondent aux problématiques environnementales.



Plus globalement, nous voulons arriver à adapter l'offre pour les actifs et les jeunes et peut-être faire plus de billetterie événementielle, concerts, etc. Nous avons plein de choses à faire.



J'ai choisi Marlène, car nous partageons la même vision des choses. C'est important pour m'orienter et me driver vers où j'ai envie d'aller. "



Cette confiance indispensable et presque aveugle ne dessert d'autre ambition que de sécuriser la société et lui assurer la pérennité qu'a su transmettre la fratrie au pouvoir.



Chez les Girardot la révolution se fait dans la continuité.