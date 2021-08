Pascal Girardot (Girardot Voyages) : "Rien n’est permanent, sauf le changement... cette devise est mon carburant !"

TourMaG.com - Au niveau de votre entreprise, qu'allez-vous changer et quels sont les défis à relever dans les prochains mois ?



Pascal Girardot : Rien n’est permanent, sauf le changement ! Cette devise est mon carburant...



Qu’avons-nous déjà changé ? Nous avons mis à profit cette « pause bien involontaire » pour avancer activement sur des projets anciens, des chantiers en cours, ou des idées nouvelles, afin d’écrire demain.



A titre d’exemple, nous avons déjà relooké notre site Internet, digitalisé nos plannings - accessibles désormais via smartphones -, mis en place le MCTO agences pour notre production, digitalisé nos brochures, revu notre site internet afin d’être accessible aux CE, développé la vente en ligne et le paiement sécurisé à distance, mis en place le coffre-fort électronique, développé notre présence active sur les réseaux sociaux, instauré les webconférences clients, entretenu la relation clients...



Et, le plus important : celle avec nos équipes ! L’enjeu, le défi de demain, l’inconnue en tous les cas, est de faire revenir nos clients et tenter de leur donner confiance en l’avenir afin qu’ils fassent des projets de voyages.



Pouvoir se projeter, c’est bien ce qui nous a manqué.



TourMaG.com - Redoutez-vous cette reprise, entre la baisse des aides, le remboursement des avoirs et l'endettement supplémentaire, notamment avec les PGE (Prêt garanti par l'Etat) ?



Pascal Girardot : La peur n’enlève pas le danger !



Toutefois, la gestion rigoureuse de cette crise inédite, notre présence commerciale durant ces mois d’anéantissement de l’activité, mais aussi la confiance placée en nos équipes, celle de nos équipes envers leur direction ainsi que celle de nos clients vis-à-vis de l’entreprise, m’autorisent à penser qu’il y aura vraisemblablement un retour sur investissement.



Il faut que « l’eau revienne au moulin » afin que la pompe s’amorce, que l’argent revienne dans le commerce pour amorcer un redémarrage qui sera sans doute poussif et très différent de ce que nous avons connu jusqu’alors.