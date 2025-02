Girardot Voyages : "Laisser aux jeunes l'opportunité qui a été la nôtre..." [ABO]

Elle occupera ensuite plusieurs postes, dont celui d'animatrice réseau des agences, avant son apprentissage de PDG.



La pression est immense, et son père inquiet face à l'évolution rapide du secteur.



" De loin le costume peut paraître trop large et faire peur.



Je préfère faire ce boulot, en ayant peur, plutôt que de faire autre chose en ayant le regret de passer à côté de ma vie..



Je me sens accompagnée dès qu'un problème se présente, nous en parlons. La peur n'a pas pris le dessus, " poursuit-elle.



Et pour réaliser au mieux cette "conduite accompagnée" qui devrait s'étaler sur plusieurs années, ses oncles et son père lui ont permis de choisir sa " dream team ", pour l'épauler au quotidien.



Nous avons pu construire l'entreprise comme nous l'avons toujours voulu. Nous devons maintenant laisser aux jeunes l'opportunité qui a été la notre de bousculer les choses, de se planter et de réussir.



C'est l'histoire de cette nouvelle génération, ce n'est plus la nôtre,]i" affirme philosophe, Philippe Girardot.



Et pour permettre à Blanche de bâtir l'entreprise qu'elle souhaite, la future dirigeante s'appuie encore beaucoup sur ses oncles et son père.