Pour 2022, Girardot Voyages espère atteindre 70% de son CA de 2019 🔑

Le redémarrage, on le voit, ne se fait pas en toute fluidité. Car après l'été très « chaud » qui s'annonce, l'automne pourrait être tout aussi compliqué.



« En production, nous travaillons beaucoup sur le début de saison ou l'arrière-saison, qui est un complément d'activité pour nos partenaires hôteliers, mais pour l'instant, certains ne sont pas en mesure de s'engager pour l'automne.



Cela dépendra de la saison estivale : s'ils ont suffisamment travaillé cet été et que les réservations arrivent jusque suffisamment tard dans la saison, ils ouvriront un peu plus tard.



Mais tout dépendra de la demande et de leur capacité à accueillir les clients, à cause du manque de personnel , nous explique Pascal Girardot.



Nous avons des difficultés à obtenir confirmation auprès des hôteliers qu'ils seront ouverts jusqu'en novembre, notamment la partie restauration. Idem pour 2023, alors que nous avons déjà des demandes de la part de nos clients... »



Alors que faire ? Sortir une production sans connaître encore les dates d'ouverture ? « Quelquefois nous le faisons, en croisant les doigts, en se disant qu'on trouvera bien un hôtel, mais dans d'autres cas, nous ne connaissons même pas les tarifs - pourtant nous avons la certitude qu'ils ont augmenté partout !



Mais si on ne fait pas, on perd et si on fait, on risque de perdre sur la marge. C'est une situation totalement ubuesque  ». Et de citer en exemple, le Carnaval de Nice, pour lequel des clients commencent à vouloir se positionner, alors que l'hôtel n'a pas encore communiqué ses tarifs...



« C'est le même problème avec l'aérien. Aujourd'hui, on ne sait pas combien coûtera un billet d'avion pour l'année prochaine ! Les surcharges arrivent et, en parallèle, nos clients sont dans le même genre de situation : le coût de la vie a augmenté et à l'automne, cela sera sensible, une partie de notre clientèle est attentiste », continue Pascal Girardot.



A ce contexte s'ajoute un autre fait : la perte d'une partie des clients les plus âgés.



« Dans cette période compliquée, une partie de nos clients se sont rendus compte qu'ils étaient beaucoup trop âgés pour voyager. Nous avons donc perdu plus rapidement des clients qui, d'année en année, s'inscrivaient sans se poser de questions, même en prenant de l'âge.



Avec deux années d'arrêt, ce sont environ 15% de nos clients qui nous ont annoncé ne plus être en capacité de repartir, surtout sur des grands voyages  ».



Mais, plus d'un siècle après sa création, Voyages Girardot continue de relever les manches et d'affronter les épreuves !