Voyage : Après les étés à vide... l'enfer du trop-plein !🔑

Pour faire face à la panique ambiante, le SETO a fait passer de nouvelles consignes à ses adhérents.



" Il faut des méthodes, avec des délais de convocation rallongés. Nous conseillons aux passagers de se rendre à l'aéroport de plus en plus tôt et surtout de ne rien oublier et ne pas traîner, " conseille René-Marc Chikli.



Un comité exécutif du SETO devrait se tenir prochainement pour aborder cette problématique. Les EDV conseillent amplement d'allonger la durée des escales surtout pour les pays, où il y a des vérifications d'identité et/ou des contrôles sanitaires.



Après deux ans de crise, de fermeture et de réduction des effectifs, l'hôtellerie ne sera pas en reste sur les problématiques de pénurie de personnel.



" Les taux de satisfaction en juillet et août baissent en règle générale, car les hôtels sont pleins et les prix en hausse. Les établissements pourront-ils absorber proprement le flux de touristes avec les problématiques liées aux ressources humaines ?



Déjà avec le covid certains clients ont vécu une expérience négative de voyage. Le sujet de fond de cet été sera la satisfaction client, " résume assez bien Nicolas Gerbal, le directeur voyage et loisirs de Showroomprive.



Il ne fait plus de doute, que cet indicateur ne sera pas à un niveau très élevé à la fin août 2022.



D'ailleurs la satisfaction client ne devrait pas non plus atteindre des sommets pour les étrangers qui visiteront la France cet été.



Entre les images désastreuses du Stade de France et l'arrivée pas toujours agréable dans les aéroports parisiens, notre pays pourrait pâtir d'une " image déplorable et d'un pays désorganisé.



Ces dysfonctionnements ne sont pas observés dans les grands pays touristiques. Nous en avons parlé régulièrement avec le gouvernement, sauf que sans interlocuteur, nous n'avons plus aucune porte à laquelle frapper, " déplore Jean-Pierre Mas, le Président des Entreprises du Voyage.



Au-delà de la situation des agents de voyages et des tour-opérateurs, rappelons que dans 2 ans se tiendront les Jeux Olympiques de Paris.



Etant donné la dynamique actuelle, nous pouvons être inquiets...