Autocaristes : "la cinquième vague pourrait engloutir la profession !"

la cinquième vague risque d'engloutir la profession.

Pendant que le tourisme retient son souffle en attendant les analyses et les décisions sur le fameux variant omicron et alors que la 5e vague déferle partout en Europe, les autocaristes tirent la sonnette d'alarme. L'UNOSTRA (Union Nationale des Organisations Syndicales des Transporteurs Routiers Automobiles) interpelle le gouvernement et craint que "L'épisode épidémique est perçu comme un "coup de massue", alors que les masques font leur retour, les classes scolaires ferment et que l'espoir d'un retour à la vie normale s'éloigne.Cette nouvelle vague entraîne des craintes, mais aussi de l'exaspération dans plusieurs secteurs, dont le transport routier voyageurs Tourisme.