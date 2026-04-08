Fouché Travel : "Nous ne faisons partie d'aucun réseau de distribution" - Crédit photo : Fouché Travel
TourMaG n’avait encore jamais consacré d’article à Fouché Travel, un autocariste de l’Ouest de la France.
À la faveur d’un rachat et d’une ouverture d’agence de voyages, l’oubli est réparé.
En ce début avril 2026, l’entreprise basée à Saint-Pierre-Montlimart a racheté Voyages Baudouin, de quoi étoffer son parc de véhicules et intégrer 22 salariés supplémentaires.
Créée en 1972, l’entreprise est désormais dirigée par la troisième génération. Dans les années 1990, Olivier Fouché, fils du fondateur reprend l’activité avec son cousin.
Mais les deux associés se séparent ensuite : l’un conserve la direction des autocars, l’autre celle des ambulances.
"Nous avions alors une dizaine d’autocars pour assurer des trajets scolaires et un peu de tourisme.
Puis, en 2012, nous avons ouvert une activité d’agence de voyages avec Jacques Grondin. En 2015, nous passons un nouveau cap, en rachetant Voyages Grondin pour créer Fouché Travel pour la partie agence, et Fouché Autocar pour l’activité transport.
Nous disposions alors d’une vingtaine d’autocars, et le développement s’est poursuivi au fil des années," nous explique Paul Fouché, petit-fils du fondateur et fils d'Olivier Fouché, directeur de l'entreprise.
Plus de cinquante ans après sa création, l’entreprise compte désormais 80 salariés, 35 autocars et 4 agences de voyages.
À la faveur d’un rachat et d’une ouverture d’agence de voyages, l’oubli est réparé.
En ce début avril 2026, l’entreprise basée à Saint-Pierre-Montlimart a racheté Voyages Baudouin, de quoi étoffer son parc de véhicules et intégrer 22 salariés supplémentaires.
Créée en 1972, l’entreprise est désormais dirigée par la troisième génération. Dans les années 1990, Olivier Fouché, fils du fondateur reprend l’activité avec son cousin.
Mais les deux associés se séparent ensuite : l’un conserve la direction des autocars, l’autre celle des ambulances.
"Nous avions alors une dizaine d’autocars pour assurer des trajets scolaires et un peu de tourisme.
Puis, en 2012, nous avons ouvert une activité d’agence de voyages avec Jacques Grondin. En 2015, nous passons un nouveau cap, en rachetant Voyages Grondin pour créer Fouché Travel pour la partie agence, et Fouché Autocar pour l’activité transport.
Nous disposions alors d’une vingtaine d’autocars, et le développement s’est poursuivi au fil des années," nous explique Paul Fouché, petit-fils du fondateur et fils d'Olivier Fouché, directeur de l'entreprise.
Plus de cinquante ans après sa création, l’entreprise compte désormais 80 salariés, 35 autocars et 4 agences de voyages.
Voyages Baudouin : "l'opportunité s'est présentée"
<img src="https://www.tourmag.com/my/tourmag/site/version2020/regie-video/pixel.png" width="1" height="1" style="border:0px" id="debloquage_article_abonnement">L'entreprise continue dans cette voie avec la reprise des Voyages Baudouin. "C'est un autocariste spécialisé dans les voyages scolaires et les groupes.
Yves et Marie-Pierre Baudouin, les deux gérants, souhaitaient prendre leur retraite. Ils connaissaient mon père depuis longtemps. Nous avons échangé ensemble et conclu la reprise.
Nous n’avions pas spécialement l’ambition de croître, mais l’opportunité de racheter une belle entreprise s’est présentée, alors nous l’avons saisie," poursuit le jeune dirigeant.
Au-delà du départ à la retraite de deux confrères appréciés, ce rachat permet de consolider l’ancrage local, d’accroître la présence du groupe sur le segment des transports scolaires et de compléter la flotte.
Contrairement à d’autres autocaristes, chez Fouché Travel, c’est le tourisme qui pilote l’activité des autocars, et non le transport conventionné, comme c’est souvent le cas dans la profession.
"Nous avons beaucoup de demandes sur la partie agence. Ce rachat va donc nous permettre d’y répondre, mais aussi de proposer des véhicules que nous n’avions pas, comme deux autocars à double étage.
Nous renforçons également notre présence à Angers, où nous étions moins présents sur le transport occasionnel. Nous affichons une croissance de 10 % par an depuis le Covid, et nous devons l’absorber.
L’idée est de grandir de façon structurée et solide. Nous ne voulons pas nous précipiter, mais avancer avec confiance et poursuivre notre trajectoire," explique le dirigeant.
Yves et Marie-Pierre Baudouin, les deux gérants, souhaitaient prendre leur retraite. Ils connaissaient mon père depuis longtemps. Nous avons échangé ensemble et conclu la reprise.
Nous n’avions pas spécialement l’ambition de croître, mais l’opportunité de racheter une belle entreprise s’est présentée, alors nous l’avons saisie," poursuit le jeune dirigeant.
Au-delà du départ à la retraite de deux confrères appréciés, ce rachat permet de consolider l’ancrage local, d’accroître la présence du groupe sur le segment des transports scolaires et de compléter la flotte.
Contrairement à d’autres autocaristes, chez Fouché Travel, c’est le tourisme qui pilote l’activité des autocars, et non le transport conventionné, comme c’est souvent le cas dans la profession.
"Nous avons beaucoup de demandes sur la partie agence. Ce rachat va donc nous permettre d’y répondre, mais aussi de proposer des véhicules que nous n’avions pas, comme deux autocars à double étage.
Nous renforçons également notre présence à Angers, où nous étions moins présents sur le transport occasionnel. Nous affichons une croissance de 10 % par an depuis le Covid, et nous devons l’absorber.
L’idée est de grandir de façon structurée et solide. Nous ne voulons pas nous précipiter, mais avancer avec confiance et poursuivre notre trajectoire," explique le dirigeant.
Fouché Travel : "Nous ne faisons partie d'aucun réseau de distribution"
Malgré des ambitions mesurées, à une époque marquée par la démesure, Fouché Travel affiche plutôt une volonté de force tranquille.
"Nous voulons être une référence du tourisme dans le Grand Ouest.
Nous souhaitons conserver nos points forts, à savoir la connaissance de notre secteur et de nos clients. Nous ne visons pas un développement national, comme certains de nos concurrents. Nous voulons rester dans les Pays de la Loire et le nord de la Nouvelle-Aquitaine.
Nous voulons conserver une échelle humaine, notre mot d’ordre est la convivialité," affirme Paul Fouché.
Après cette acquisition, ainsi que l’ouverture d’un nouveau point de vente, la prochaine étape sera celle de la structuration des équipes et du management.
L’un des enjeux consistera à développer les voyages aériens, qui ne représentent pas plus de 15 % de l’activité des agences, une singularité dans le paysage actuel, et ce n’est pas la seule !
"Nous ne faisons partie d’aucun réseau de distribution. Nous vendons uniquement nos propres produits et la sélection que nous opérons auprès des tour-opérateurs avec lesquels nous travaillons.
Nous voulons préserver notre image et que les clients continuent à s’identifier à l’entreprise.
Le secteur de l’autocar est très dynamique, contrairement à l’image que l’on peut en avoir. Je discutais récemment avec un responsable de Daimler France, il me disait que ce sera la décennie de l’autocar," explique le dirigeant.
Preuve de ce dynamisme : les portes ouvertes organisées au siège en juillet réunissent chaque année près de 60 prestataires venus de toute l’Europe pour animer un mini-salon du tourisme.
"Nous voulons être une référence du tourisme dans le Grand Ouest.
Nous souhaitons conserver nos points forts, à savoir la connaissance de notre secteur et de nos clients. Nous ne visons pas un développement national, comme certains de nos concurrents. Nous voulons rester dans les Pays de la Loire et le nord de la Nouvelle-Aquitaine.
Nous voulons conserver une échelle humaine, notre mot d’ordre est la convivialité," affirme Paul Fouché.
Après cette acquisition, ainsi que l’ouverture d’un nouveau point de vente, la prochaine étape sera celle de la structuration des équipes et du management.
L’un des enjeux consistera à développer les voyages aériens, qui ne représentent pas plus de 15 % de l’activité des agences, une singularité dans le paysage actuel, et ce n’est pas la seule !
"Nous ne faisons partie d’aucun réseau de distribution. Nous vendons uniquement nos propres produits et la sélection que nous opérons auprès des tour-opérateurs avec lesquels nous travaillons.
Nous voulons préserver notre image et que les clients continuent à s’identifier à l’entreprise.
Le secteur de l’autocar est très dynamique, contrairement à l’image que l’on peut en avoir. Je discutais récemment avec un responsable de Daimler France, il me disait que ce sera la décennie de l’autocar," explique le dirigeant.
Preuve de ce dynamisme : les portes ouvertes organisées au siège en juillet réunissent chaque année près de 60 prestataires venus de toute l’Europe pour animer un mini-salon du tourisme.
Fouché Travel organise un mini-salon qui attire plus de 2 000 clients
"L’année dernière, plus de 2 000 clients sont venus à l’événement et, chaque année, ce chiffre progresse. Nous affrétons des cars depuis Tours et même depuis Thouars.
Ils passent quatre heures sur place, rencontrent nos prestataires et nos agents de voyages, et profitent d’animations, notamment avec des food trucks," nous explique le directeur adjoint.
Cette année, le mini-salon aura lieu le 3 juillet 2026 à Saint-Pierre-Montlimart.
L’indépendance reste plutôt rare dans la distribution touristique. Un choix qui s’explique par l’histoire entrepreneuriale du groupe. Et ce n’est pas la seule particularité de l’entreprise.
"Lors des portes ouvertes, les clients rencontrent mon père, mais aussi mon frère (Gabin), moi-même et ma mère, qui travaille dans l’une de nos agences.
En résumé, toute la famille est impliquée dans l’entreprise. C’est peut-être une spécificité du monde de l’autocar, car nous sommes très attachés au matériel et aux équipes.
Je connais certains salariés depuis plus de 20 ans, nous sommes proches d’eux. C’est aussi un univers de passionnés," analyse-t-il.
Un jeune dirigeant qui n’a pas effectué toute sa carrière au sein du groupe.
Les autocars ne sont d’ailleurs pas sa seule passion. Attiré par les nouvelles technologies, il suit une classe préparatoire aux grandes écoles, puis devient ingénieur spécialisé en électronique et en informatique.
Il mène ensuite une carrière dans la finance, qui l’emmène loin des bords de la Loire.
Ils passent quatre heures sur place, rencontrent nos prestataires et nos agents de voyages, et profitent d’animations, notamment avec des food trucks," nous explique le directeur adjoint.
Cette année, le mini-salon aura lieu le 3 juillet 2026 à Saint-Pierre-Montlimart.
L’indépendance reste plutôt rare dans la distribution touristique. Un choix qui s’explique par l’histoire entrepreneuriale du groupe. Et ce n’est pas la seule particularité de l’entreprise.
"Lors des portes ouvertes, les clients rencontrent mon père, mais aussi mon frère (Gabin), moi-même et ma mère, qui travaille dans l’une de nos agences.
En résumé, toute la famille est impliquée dans l’entreprise. C’est peut-être une spécificité du monde de l’autocar, car nous sommes très attachés au matériel et aux équipes.
Je connais certains salariés depuis plus de 20 ans, nous sommes proches d’eux. C’est aussi un univers de passionnés," analyse-t-il.
Un jeune dirigeant qui n’a pas effectué toute sa carrière au sein du groupe.
Les autocars ne sont d’ailleurs pas sa seule passion. Attiré par les nouvelles technologies, il suit une classe préparatoire aux grandes écoles, puis devient ingénieur spécialisé en électronique et en informatique.
Il mène ensuite une carrière dans la finance, qui l’emmène loin des bords de la Loire.
Paul Fouché a "créé des logiciels pour améliorer les tâches des agents"
"J’ai vécu quelques années à Montréal. Puis, lorsque mon contrat s’est terminé, je me suis dit que c’était l’occasion de me rapprocher de l’entreprise familiale. J’ai toujours eu cette idée en tête. J’apporte ma petite touche sur la partie nouvelles technologies.
J’ai pu mettre à profit mes compétences pour créer des logiciels internes afin d’améliorer l’efficacité des process, la communication entre les équipes et certaines tâches liées à l’activité des agences de voyages.
L’enjeu est d’automatiser toutes les tâches manuelles pour que les conseillers puissent se concentrer sur la relation client et l’humain. L’humain est l’essence même de la profession.
Créer des logiciels me permet aussi de mieux comprendre et d’être au plus près de la réalité des métiers de nos collaborateurs," conclut un dirigeant pas vraiment comme les autres.
Chez Fouché Travel, les clients passent, les dirigeants aussi, mais l’esprit demeure.
La nouvelle génération arrive avec l’envie de dépoussiérer le voyage en autocar, un mode de déplacement plus respectueux, le tout sans rupture brutale, en s’inscrivant dans la continuité d’une entreprise pour laquelle le mot "famille" n’est pas galvaudé.
J’ai pu mettre à profit mes compétences pour créer des logiciels internes afin d’améliorer l’efficacité des process, la communication entre les équipes et certaines tâches liées à l’activité des agences de voyages.
L’enjeu est d’automatiser toutes les tâches manuelles pour que les conseillers puissent se concentrer sur la relation client et l’humain. L’humain est l’essence même de la profession.
Créer des logiciels me permet aussi de mieux comprendre et d’être au plus près de la réalité des métiers de nos collaborateurs," conclut un dirigeant pas vraiment comme les autres.
Chez Fouché Travel, les clients passent, les dirigeants aussi, mais l’esprit demeure.
La nouvelle génération arrive avec l’envie de dépoussiérer le voyage en autocar, un mode de déplacement plus respectueux, le tout sans rupture brutale, en s’inscrivant dans la continuité d’une entreprise pour laquelle le mot "famille" n’est pas galvaudé.
Publié par Romain Pommier Journaliste - TourMaG.com
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