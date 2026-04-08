<img src="https://www.tourmag.com/my/tourmag/site/version2020/regie-video/pixel.png" width="1" height="1" style="border:0px" id="debloquage_article_abonnement">L'entreprise continue dans cette voie avec la reprise des Voyages Baudouin. " C'est un autocariste spécialisé dans les voyages scolaires et les groupes.



Yves et Marie-Pierre Baudouin, les deux gérants, souhaitaient prendre leur retraite. Ils connaissaient mon père depuis longtemps. Nous avons échangé ensemble et conclu la reprise.



Nous n’avions pas spécialement l’ambition de croître, mais l’opportunité de racheter une belle entreprise s’est présentée, alors nous l’avons saisie, " poursuit le jeune dirigeant.



Au-delà du départ à la retraite de deux confrères appréciés, ce rachat permet de consolider l’ancrage local, d’accroître la présence du groupe sur le segment des transports scolaires et de compléter la flotte.



Contrairement à d’autres autocaristes, chez Fouché Travel, c’est le tourisme qui pilote l’activité des autocars, et non le transport conventionné, comme c’est souvent le cas dans la profession.



" Nous avons beaucoup de demandes sur la partie agence. Ce rachat va donc nous permettre d’y répondre, mais aussi de proposer des véhicules que nous n’avions pas, comme deux autocars à double étage.



Nous renforçons également notre présence à Angers, où nous étions moins présents sur le transport occasionnel. Nous affichons une croissance de 10 % par an depuis le Covid, et nous devons l’absorber.



L’idée est de grandir de façon structurée et solide. Nous ne voulons pas nous précipiter, mais avancer avec confiance et poursuivre notre trajectoire, " explique le dirigeant.