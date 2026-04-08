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Avec le Hero of the Seas, Royal Caribbean pousse à son maximum le modèle Icon

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Attendu à Miami à partir d’août 2027, le Hero of the Seas incarne une nouvelle étape dans la stratégie de Royal Caribbean. Quatrième unité de la classe Icon, ce navire entend pousser encore plus loin un modèle déjà bien installé : celui du bateau transformé en destination à part entière pour viser principalement les familles.


Rédigé par le Jeudi 9 Avril 2026 à 08:14

Le Hero of The Seas offira à ses clients neuf piscines, un record en mer @RCCL
Le Hero of The Seas offira à ses clients neuf piscines, un record en mer @RCCL
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Avec huit quartiers thématiques, neuf piscines - un record en mer - et 28 restaurants à bord du Hero of the Seas, RCCL continue d’enrichir une formule qui mêle resort balnéaire, parc à thème et expériences immersives.

« La classe Icon a véritablement redéfini les standards des vacances en famille, et Hero of the Seas va encore plus loin dans cette vision », souligne Michael Bayley, PDG de Royal Caribbean.

Après les générations Voyager puis Oasis, le groupe a fait évoluer son modèle vers une logique de « resort flottant intégral », où le navire devient l’attraction principale.

Le parc aquatique Category 6, les nouvelles installations de Coconut Cove ou encore les expériences comme Crown’s Edge illustrent cette montée en puissance qu'incarne le quatrième navire de la classe Icon.

Un produit taillé pour les familles… et la montée en gamme

Avec ses trois niveaux, ses espaces de vie ouverts et sa terrasse avec vue sur l’océan, l’Ultimate Family Treehouse incarne la montée en gamme des hébergements familiaux à bord du Hero of the Seas @RCCL
Avec ses trois niveaux, ses espaces de vie ouverts et sa terrasse avec vue sur l’océan, l’Ultimate Family Treehouse incarne la montée en gamme des hébergements familiaux à bord du Hero of the Seas @RCCL
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Côté restauration, la compagnie pousse encore plus loin la scénarisation, avec des concepts comme le Orleans Parish Supper Club ou le Royal Railway - Hero Station, où le repas devient une expérience à part entière.

L’offre d’hébergement a été repensée pour répondre aux attentes des familles multigénérationnelles, avec des cabines adaptées et des concepts spectaculaires comme l’Ultimate Family Treehouse, une suite sur trois niveaux.

Le navire proposera des itinéraires de sept nuits dans les Caraïbes, avec une escale systématique à Perfect Day at CocoCay, l’île privée de la compagnie aux Bahamas. Ce modèle, désormais central dans la stratégie de Royal Caribbean, permet de prolonger l’expérience au-delà du navire.





Le marché français dans le viseur

Cette montée en puissance s’accompagne d’un travail plus fin sur l’expérience client, notamment en Europe. Royal Caribbean, comme a pu le préciser Emmanuel Joly, directeur de Cruisepro qui représente la compagnie en France, a récemment déployé son application mobile en français, désormais disponible aux côtés de l’anglais et de l’espagnol.

La compagnie prépare par ailleurs une nouvelle génération de navires, la classe Discovery, annoncée à partir de 2029. Plus compacts, ces futurs paquebots, construits aux Chantiers de l’Atlantique, devraient permettre d’explorer des itinéraires plus variés, notamment via le canal de Panama, et de redonner davantage de place à la destination.

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Tags : croisiere, hero of the seas, rccl
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