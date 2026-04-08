Avec le Hero of the Seas, Royal Caribbean pousse à son maximum le modèle Icon

neuf piscines - un record en mer - et 28 restaurants à bord du Hero of the Seas, RCCL continue d’enrichir une formule qui mêle resort balnéaire, parc à thème et expériences immersives.



« La classe Icon a véritablement redéfini les standards des vacances en famille, et Hero of the Seas va encore plus loin dans cette vision » , souligne Michael Bayley, PDG de Royal Caribbean.



Après les générations Voyager puis Oasis, le groupe a fait évoluer son modèle vers une logique de « resort flottant intégral », où le navire devient l’attraction principale.



Le parc aquatique Category 6, les nouvelles installations de Coconut Cove ou encore les expériences comme Crown’s Edge illustrent cette montée en puissance qu'incarne Avec huit quartiers thématiques,- et 28 restaurantss, RCCL continue d’enrichir une formule qui mêle resort balnéaire, parc à thème et expériences immersives., souligne, le groupe a fait évoluer son modèle vers une logique de « resort flottant intégral »,Le parc aquatique Category 6, les nouvelles installations de Coconut Cove ou encoreillustrent cette montée en puissance qu'incarne le quatrième navire de la classe Icon.



Un produit taillé pour les familles… et la montée en gamme



Le marché français dans le viseur