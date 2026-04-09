Connections Réunion transforme l'île en une expérience autour des cinq éléments (Vidéo)

Professionnels du tourisme venus de France, Suisse et Belgique réunis lors de cet éductour. Photo : TourMaG
Organisé du 20 au 24 mars, cet éductour signé Connections Réunion, en partenariat avec Corsair et l’Office du tourisme de La Réunion (IRT), a réuni plusieurs agents de voyages venus de France, de Suisse et de Belgique.
Objectif : découvrir, en conditions réelles, l’offre touristique de l’île à travers les cinq éléments.
Objectif : découvrir, en conditions réelles, l’offre touristique de l’île à travers les cinq éléments.
Feu : immersion au cœur du volcan
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Le séjour commence par une plongée dans l’élément du feu avec le célèbre Piton de la Fournaise, l’un des volcans les plus actifs au monde et symbole de La Réunion. Culminant à plus de 2 630 mètres d’altitude, il continue de façonner l’île à travers des éruptions fréquentes, en attirant plusieurs milliers de visiteurs.
Si le volcan est inaccessible durant ses périodes d’activité, une succession de panoramas s’offre aux agents de voyages : la Route du Volcan, serpentant à travers une végétation atypique, mène à la Plaine des Sables, vaste plateau aride et désertique dont les teintes ocre et grises évoquent un paysage presque d’une autre planète, donnant à l’endroit un aspect unique.
Au point de départ principal du site, le Pas de Bellecombe‑Jacob, le panorama sur l’enclos Fouqué plonge le visiteur au cœur des paysages volcaniques. Les randonnées guidées proposées ici dépassent le cadre d’une simple activité de plein air et permettent une véritable immersion dans le site.
Pour aller plus loin, le programme offre une approche originale du territoire : des parcours en quadbike sillonnent les pistes de lave durcie, tandis que l’exploration de tunnels de lave, formés par d’anciennes coulées comme celles de 2007, offre une expérience spéléologique inédite. Casque vissé et lampe frontale sur le front, les visiteurs pénètrent dans ces couloirs creusés par le passage du magma qui, en se refroidissant, a laissé derrière lui un grand réseau de cavités. Des activités, inédites et presque uniques dans le monde.
Si le volcan est inaccessible durant ses périodes d’activité, une succession de panoramas s’offre aux agents de voyages : la Route du Volcan, serpentant à travers une végétation atypique, mène à la Plaine des Sables, vaste plateau aride et désertique dont les teintes ocre et grises évoquent un paysage presque d’une autre planète, donnant à l’endroit un aspect unique.
Au point de départ principal du site, le Pas de Bellecombe‑Jacob, le panorama sur l’enclos Fouqué plonge le visiteur au cœur des paysages volcaniques. Les randonnées guidées proposées ici dépassent le cadre d’une simple activité de plein air et permettent une véritable immersion dans le site.
Pour aller plus loin, le programme offre une approche originale du territoire : des parcours en quadbike sillonnent les pistes de lave durcie, tandis que l’exploration de tunnels de lave, formés par d’anciennes coulées comme celles de 2007, offre une expérience spéléologique inédite. Casque vissé et lampe frontale sur le front, les visiteurs pénètrent dans ces couloirs creusés par le passage du magma qui, en se refroidissant, a laissé derrière lui un grand réseau de cavités. Des activités, inédites et presque uniques dans le monde.
Terre : gastronomie et savoir-faire local
L’élément terre s’incarne dans les produits locaux et la richesse agricole de l’Est. Une halte à la ferme auberge Eva Annibal à Bras‑Panon permet de déguster le fameux canard à la vanille et d’apprécier une cuisine 100 % maison, élaborée à partir des produits de la ferme.
La visite de la coopérative Provanille, qui regroupe plus de 140 producteurs, complète cette immersion : du processus de pollinisation à la mise en boutique, chaque étape de transformation de la vanille est transformée et expérience pédagogique.
Enfin, les agents de voyages ont été invités à découvrir les propriétaires du Tapacala, maison d’hôtes atypique, mais aussi et surtout à participer à un atelier de fabrication de rhums arrangés, mêlant échanges avec les hôtes, découverte culturelle et initiation gustative.
La visite de la coopérative Provanille, qui regroupe plus de 140 producteurs, complète cette immersion : du processus de pollinisation à la mise en boutique, chaque étape de transformation de la vanille est transformée et expérience pédagogique.
Enfin, les agents de voyages ont été invités à découvrir les propriétaires du Tapacala, maison d’hôtes atypique, mais aussi et surtout à participer à un atelier de fabrication de rhums arrangés, mêlant échanges avec les hôtes, découverte culturelle et initiation gustative.
Eau : sensations et découvertes naturelles
Les paysages réunionnais se révèlent aussi à travers l’élément de l’eau. Les gorges de Bras Rouge offrent un terrain idéal pour le canyoning, encadré par des guides professionnels. Des randonnées et visites de bassins naturels complètent l’expérience, tandis que les thermes de Cilaos permettent une approche plus relaxante et bien-être.
Air : panoramas et perspectives aériennes
Pour conclure ce séjour multisensoriel, les participants découvrent l’île vue du ciel lors d’un survol en hélicoptère. Cirques, montagnes, vallées et littoral turquoise se dévoilent… Une activité aujourd’hui prisée, surtout lors de chaque coulée de lave.
Hébergements et étapes stratégiques
Chaque nuit est pensée comme une expérience elle-même:
- À La Plaine des Cafres, l’hôtel Les Géraniums* offre un panorama sur le Piton des Neiges et la nature environnante.
- À Saint-Pierre, La Villa Delisle** combine charme créole et proximité du littoral.
- Les nuits à Cilaos au Vieux Cep* et au Wood Hotel** permettent de découvrir les villages créoles et les panoramas des cirques.
- Enfin, les étapes balnéaires de l’Ouest, de Le Saint‑Alexis*** à Le Boucan Canot**, Le Nautile** et Ness by D‑Ocean**, permettent de conclure le séjour face à la mer, avec confort et services premium
Au-delà des paysages et des activités, ce parcours invite à repenser la destination : une approche multisensorielle et thématique qui enrichit la manière de concevoir et de vendre La Réunion, tout en offrant aux clients des expériences plus authentiques.
- À La Plaine des Cafres, l’hôtel Les Géraniums* offre un panorama sur le Piton des Neiges et la nature environnante.
- À Saint-Pierre, La Villa Delisle** combine charme créole et proximité du littoral.
- Les nuits à Cilaos au Vieux Cep* et au Wood Hotel** permettent de découvrir les villages créoles et les panoramas des cirques.
- Enfin, les étapes balnéaires de l’Ouest, de Le Saint‑Alexis*** à Le Boucan Canot**, Le Nautile** et Ness by D‑Ocean**, permettent de conclure le séjour face à la mer, avec confort et services premium
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