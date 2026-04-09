Connections Réunion transforme l'île en une expérience autour des cinq éléments (Vidéo)

Chaque nuit est pensée comme une expérience elle-même:



- À La Plaine des Cafres, l’hôtel Les Géraniums* offre un panorama sur le Piton des Neiges et la nature environnante.

- À Saint-Pierre, La Villa Delisle** combine charme créole et proximité du littoral.

- Les nuits à Cilaos au Vieux Cep* et au Wood Hotel** permettent de découvrir les villages créoles et les panoramas des cirques.

- Enfin, les étapes balnéaires de l’Ouest, de Le Saint‑Alexis*** à Le Boucan Canot**, Le Nautile** et Ness by D‑Ocean**, permettent de conclure le séjour face à la mer, avec confort et services premium



Au-delà des paysages et des activités, ce parcours invite à repenser la destination : une approche multisensorielle et thématique qui enrichit la manière de concevoir et de vendre La Réunion, tout en offrant aux clients des expériences plus authentiques.

