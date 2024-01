Gérard Ethève, fondateur de Air Austral, est décédé

C’est avec une profonde tristesse et une émotion sincère que j’apprends le décès de Gérard Ethève. Sa disparition plonge la compagnie Air Austral dans le deuil et touche l’ensemble des Réunionnais.



Gérard Ethève, véritable pionnier, a été le fondateur et le dirigeant historique d’Air Austral. Sous son leadership, la compagnie est devenue une entreprise de renommée internationale, se positionnant parmi les leaders du secteur aérien. Il a notamment relevé le défi du long-courrier en assurant la liaison avec l’hexagone depuis La Réunion et Mayotte, transformant ainsi une compagnie initialement régionale en une entreprise d’envergure nationale.



Autodidacte passionné, Gérard Ethève était un visionnaire, un bâtisseur, et un professionnel émérite, respecté dans le monde du transport aérien. Sa contribution essentielle au désenclavement de La Réunion demeure incontestable. L’œuvre accomplie par cet homme exceptionnel est considérable, et il nous incombe de perpétuer l’héritage qu’il nous a légué en maintenant la vitalité d’Air Austral.



Jusqu’à ses derniers jours, Gérard Ethève n’a cessé de s’inquiéter de l’avenir de la compagnie à laquelle il était profondément attaché, ainsi que des générations de femmes et d’hommes qu’il a formés. Ses conseils étaient toujours précieux. Sa disparition représente une perte inestimable pour La Réunion.



La Réunion s’incline devant ce grand homme, reconnaissante de son dévouement, et lui rendra l’hommage qu’il mérite. Au nom du Conseil régional et du Conseil de surveillance d’Air Austral, j’adresse mes plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu’à l’ensemble du personnel d’Air Austral.

C’est avec une grande tristesse que j’apprends le décès de Gérard Ethève, fondateur de la compagnie Air Austral dont il a assuré la présidence et la direction générale jusqu’en 2012.



Homme de grande valeur, Gérard Ethève était un travailleur infatigable, un passionné d’aviation qui a très tôt compris les grands enjeux du désenclavement de La Réunion et de son inclusion régionale.



A travers la fondation de la compagnie Air Austral, Gérard Ethève a su concrétiser cette ambition d’une plus grande ouverture de notre territoire sur le monde, afin de permettre aux Réunionnais de voyager, afin de développer l’attractivité touristique de l’île, afin de permettre à nos entreprises de rayonner au niveau régional, national et à l’international.



Gérard Ethève a été un bâtisseur d’opportunités pour La Réunion et les Réunionnais, un capitaine d’industrie qui a su accompagner notre île à un tournant décisif de son développement, pour un avenir meilleur.



A l’heure où Gérard Ethève rejoint ces cieux qu’il affectionnait tant, je tiens à adresser en mon nom personnel et au nom de l’ensemble des Conseillers départementaux, mes condoléances les plus sincères à sa famille et à ses proches

