Air Austral, les 20 ans de sa ligne emblématique La ligne Paris - Réunion célèbre son 20e anniversaire

Il y a 20 ans, la compagnie aérienne Air Austral ouvrait sa première ligne long-courrier entre la France hexagonale et l’Outremer. Une ligne emblématique qui a tout changé.

Rédigé par Manon Morelli le Mercredi 28 Juin 2023





Il y a 20 ans, la compagnie aérienne Air Austral s’est lancée le pari de réaliser sa première liaison France hexagonale-Outremer.



Cette ligne emblématique et les enjeux qu’elle représente ont servi de tremplin à la compagnie aérienne, et lui ont permis de devenir la référence qu’elle est de nos jours.



Retour sur l’anniversaire d’une ligne iconique.



Le B777, le premier avion de la liaison Douze ans après sa création, la compagnie Air Austral s’est mise au défi de mettre en place la liaison Paris-Réunion. Pour réaliser cette liaison, l’entreprise a pu bénéficier d’une opportunité unique : la mise en location d’avions B 777-200 ER par le loueur américain ILFC. Grâce à ses trois classes, ses 364 sièges et ses biréacteurs de dernière génération, le B777 répondait parfaitement aux exigences d’une liaison de près de 10 000 kilomètres.



En choisissant les 2 avions B777 disponibles à la location et en recrutant l’ensemble de l’équipage et du personnel au sol nécessaires, Air Austral, sous la direction de Mr Gérard Ethève, directeur général à cette époque, mettait en place son projet de relier Saint-Denis et Paris tous les jours, et dans les deux sens.



En à peine quelques années, Air Austral a pu faire ses preuves sur la ligne, jusqu’à s’imposer comme un leader grâce à la qualité de ses services et de ses infrastructures. Le professionnalisme du personnel de bord allié à la qualité des prestations a permis à la compagnie réunionnaise de séduire une clientèle toujours plus grandissante.



Une ligne stratégique entre l’océan Indien et Paris L’ouverture de la liaison entre La Réunion et Paris n’a cessé de faire grandir Air Austral au fur et à mesure des années.



Deux ans après son lancement, la flotte gagnait un troisième B 777-200 ER, permettant la mise en place d’une escale à Marseille, suivie quelques années plus tard par des escales à Toulouse, Bordeaux et Nantes pour les voyageurs réunionnais.



En 2009, Air Austral passe à la vitesse supérieure en intégrant à sa flotte des B 777-300 ER, pouvant accueillir plus de passagers pour sa ligne Réunion-Paris, et permettant à la compagnie de continuer sa croissance progressive.



L’ouverture de nouvelles lignes sur le moyen et le long-courrier ont permis à la compagnie réunionnaise de diversifier son offre afin de toucher un public toujours plus large.



“Air Austral est plus que jamais le trait d’union entre l'île de La Réunion, les îles voisines de l’océan Indien et la France hexagonale, reliant les cœurs, rapprochant les familles et participant à l’ouverture vers le monde et la découverte de nouveaux horizons“ déclare Joseph Bréma, président du Directoire d’Air Austral.



Une compagnie à la pointe de l’innovation Depuis plus de 30 ans, Air Austral innove jour après jour pour améliorer ses prestations et ses services. Grâce au renouvellement fréquent de son offre, la compagnie dispose aujourd’hui de l’une des flottes les plus jeunes de l’océan Indien.



Avec plus de 950 collaborateurs, de nombreux actionnaires et autres partenaires, Air Austral transporte chaque année plus de 1,2 millions de passagers, dont plus de 500 000 voyageurs entre La Réunion, Mayotte et la France.



Comme l’a affirmé Joseph Bréma, “Cette liaison dont nous célébrons aujourd’hui le 20ème anniversaire restera une ligne emblématique de la compagnie.”



Contacter Air Austral Email : reservation@air-austral.com



Site web : www.air-austral.com





