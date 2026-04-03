Jean-Michel Rey rejoint Digitrips

Après le business travel, l’assurance, la distribution touristique et la location de voitures, Jean-Michel Rey va explorer un nouveau pan de l’industrie du voyage.
Ce mardi 7 avril 2026, le Lyonnais intègre Digitrips.
Après quatre ans comme responsable des ventes en agences de voyages chez Avis, il devient directeur commercial B2B France d’une entreprise leader dans la technologie de distribution de voyages.
A lire : Digitrips : Patrick Lemaire succède à Émilie Dumont
Il succède à Eric Szynkier, figure du tourisme, qui, après avoir rejoint Digitrips dès sa création et contribué à son développement en France, a choisi de prendre "une retraite bien méritée" à la fin du mois d’avril.
Ce mardi 7 avril 2026, le Lyonnais intègre Digitrips.
Après quatre ans comme responsable des ventes en agences de voyages chez Avis, il devient directeur commercial B2B France d’une entreprise leader dans la technologie de distribution de voyages.
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Il succède à Eric Szynkier, figure du tourisme, qui, après avoir rejoint Digitrips dès sa création et contribué à son développement en France, a choisi de prendre "une retraite bien méritée" à la fin du mois d’avril.
Jean-Michel Rey devra accélérer le développement commercial de Digitrips
Outre Avis, Jean-Michel Rey possède près de 35 ans d’expérience dans le secteur.
Il a occupé différents postes de direction commerciale au sein de grands groupes tels que Carlson Wagonlit Travel, Havas Voyages, Lagrange Vacances, April International Voyage, et a également été directeur de l’animation du réseau Selectour.
"Son excellente connaissance du secteur et sa solide expérience en développement commercial seront des atouts clés pour accompagner notre ambition en France.
Toutes les équipes Digitrips souhaitent également une excellente retraite à Eric Szynkier et le remercient chaleureusement pour son énergie et sa contribution essentielles à la croissance du Groupe depuis sa création il y a dix ans", a commenté Franck Demortière, directeur du développement commercial de Digitrips.
Jean-Michel Rey aura pour mission d’accélérer le développement commercial en France et de renforcer les partenariats avec les acteurs du tourisme.
Il a occupé différents postes de direction commerciale au sein de grands groupes tels que Carlson Wagonlit Travel, Havas Voyages, Lagrange Vacances, April International Voyage, et a également été directeur de l’animation du réseau Selectour.
"Son excellente connaissance du secteur et sa solide expérience en développement commercial seront des atouts clés pour accompagner notre ambition en France.
Toutes les équipes Digitrips souhaitent également une excellente retraite à Eric Szynkier et le remercient chaleureusement pour son énergie et sa contribution essentielles à la croissance du Groupe depuis sa création il y a dix ans", a commenté Franck Demortière, directeur du développement commercial de Digitrips.
Jean-Michel Rey aura pour mission d’accélérer le développement commercial en France et de renforcer les partenariats avec les acteurs du tourisme.
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