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Jean-Michel Rey rejoint Digitrips

Jean-Michel Rey nommé directeur commercial B2B France


Après quatre ans comme directeur des ventes chez Avis, Jean-Michel Rey s’apprête à découvrir une nouvelle entreprise et un univers inédit pour lui : celui de la technologie. Digitrips annonce sa nomination au poste de directeur commercial B2B France.


Rédigé par le Mardi 7 Avril 2026 à 10:00

Jean-Michel Rey rejoint Digitrips au poste de directeur commercial B2B France - Photo Digitrips
Jean-Michel Rey rejoint Digitrips au poste de directeur commercial B2B France - Photo Digitrips
TAP Air Portugal
Après le business travel, l’assurance, la distribution touristique et la location de voitures, Jean-Michel Rey va explorer un nouveau pan de l’industrie du voyage.

Ce mardi 7 avril 2026, le Lyonnais intègre Digitrips.

Après quatre ans comme responsable des ventes en agences de voyages chez Avis, il devient directeur commercial B2B France d’une entreprise leader dans la technologie de distribution de voyages.

A lire : Digitrips : Patrick Lemaire succède à Émilie Dumont

Il succède à Eric Szynkier, figure du tourisme, qui, après avoir rejoint Digitrips dès sa création et contribué à son développement en France, a choisi de prendre "une retraite bien méritée" à la fin du mois d’avril.

Jean-Michel Rey devra accélérer le développement commercial de Digitrips

Eric Szynkier va prendre une retraite bien méritée - DR
Eric Szynkier va prendre une retraite bien méritée - DR
Outre Avis, Jean-Michel Rey possède près de 35 ans d’expérience dans le secteur.

Il a occupé différents postes de direction commerciale au sein de grands groupes tels que Carlson Wagonlit Travel, Havas Voyages, Lagrange Vacances, April International Voyage, et a également été directeur de l’animation du réseau Selectour.

"Son excellente connaissance du secteur et sa solide expérience en développement commercial seront des atouts clés pour accompagner notre ambition en France.

Toutes les équipes Digitrips souhaitent également une excellente retraite à Eric Szynkier et le remercient chaleureusement pour son énergie et sa contribution essentielles à la croissance du Groupe depuis sa création il y a dix ans", a commenté Franck Demortière, directeur du développement commercial de Digitrips.

Jean-Michel Rey aura pour mission d’accélérer le développement commercial en France et de renforcer les partenariats avec les acteurs du tourisme.


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Tags : digitrips, jean michel rey
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