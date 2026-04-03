Jean-Michel Rey rejoint Digitrips

Son excellente connaissance du secteur et sa solide expérience en développement commercial seront des atouts clés pour accompagner notre ambition en France.



Toutes les équipes Digitrips souhaitent également une excellente retraite à Eric Szynkier et le remercient chaleureusement pour son énergie et sa contribution essentielles à la croissance du Groupe depuis sa création il y a dix ans

Outre Avis, Jean-Michel Rey possède près de 35 ans d’expérience dans le secteur.Il a occupé différents postes de direction commerciale au sein de grands groupes tels que Carlson Wagonlit Travel, Havas Voyages, Lagrange Vacances, April International Voyage, et a également été directeur de l’animation du réseau Selectour.", a commenté Franck Demortière, directeur du développement commercial de Digitrips.