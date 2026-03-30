Mieux vaut prévoir sa croisière PLEIN CAP à l’avance !

L’ÉQUIPE PLEIN CAP C’EST 4 DÉCENNIES D’EXPÉRIENCE
Dans le monde du tourisme, malgré les tempêtes que le secteur a pu ou peut encore traverser, la polyvalence et l’expérience sont des valeurs intrinsèques pour sortir du lot. Grâce à son équipe soudée, PLEIN CAP a toujours su rebondir et être force de proposition pour satisfaire sa clientèle.
De la sélection des prestataires, conférenciers ou accompagnateurs souvent reconduits pour la saison suivante pour leur sérieux et leur professionnalisme, à l’élaboration d’itinéraires attractifs hors des sentiers battus, leur implication va bien au-delà de ce à quoi on pourrait s’attendre : prospection, encadrement, carnet de voyages, marketing et bien d’autres compétences. De vrais couteaux suisses !
Alors, parmi toute la gamme de croisières, escapades ou voyages en train, que pourriez-vous proposer à ces clients en fonction de leur période ?
De la sélection des prestataires, conférenciers ou accompagnateurs souvent reconduits pour la saison suivante pour leur sérieux et leur professionnalisme, à l’élaboration d’itinéraires attractifs hors des sentiers battus, leur implication va bien au-delà de ce à quoi on pourrait s’attendre : prospection, encadrement, carnet de voyages, marketing et bien d’autres compétences. De vrais couteaux suisses !
Alors, parmi toute la gamme de croisières, escapades ou voyages en train, que pourriez-vous proposer à ces clients en fonction de leur période ?
POUR UN DÉPART DE DERNIÈRE MINUTE PLEIN CAP
Vos clients ont le choix. Certes limité, mais possible. Utilisez l’humour si vous les sentez réceptifs, et mettez-le à l’aise en faisant le parallèle avec une future mariée en quête de sa robe seulement quelques mois avant son grand jour.
Quand une autre aurait anticipé parfois plus d’un an à l’avance et pris le temps de comparer les matières, les coupes, les accessoires… la vôtre devra trouver celle de ses rêves en un temps record et uniquement parmi les modèles pouvant être retouchés et rendus parfaits dans des délais très courts.
La différence au final ? Aucune. Les 2 seront ravies et parfaites pour leur grand jour. Ce sont seulement les conditions en amont qui auront été dissemblables. Mais grâce aux compétences de professionnels comme vous, le voyage s’annonce merveilleux.
Les capitales Baltes
À partir de 3890 euros (excursions non incluses) - du 25 mai au 5 juin 2026 (12 J / 11 N)
Une découverte des joyaux historiques de la mer Baltique au cœur de l’Europe du Nord : Danemark, Pologne, Lituanie, Lettonie, Estonie, Finlande et Suède. Une croisière fascinante et dépaysante à travers d’anciennes cités marchandes et des capitales chargées d’Histoire comme Tallinn ou Riga.
Mettez en avant :
● La navigation à bord du MS Hamburg, paquebot de charme à taille humaine avec un encadrement francophone PLEIN CAP au départ de Paris.
● Un itinéraire culturel par excellence avec 7 pays visités en 12 jours.
Dolce vita italienne : la côte amalfitaine et ses îles
À partir de 1990 euros (excursions non incluses) - du 1er au 5 juin 2026 (5 J / 4 N)
Un circuit en autocar et en pension complète à la découverte du sublime Sud de l’Italie : Naples, les îles mythiques que sont Ischia et Capri, la péninsule de Sorrente et la côte Amalfitaine, inscrite au patrimoine de l’UNESCO. Des paysages enchanteurs, des parfums délicats et des saveurs méditerranéennes.
Mettez en avant :
● La présence de notre accompagnateur Plein Cap depuis Paris.
● Une escapade au tempo modéré entre trajets en autocar, promenades à pied et traversées en bateau.
Quand une autre aurait anticipé parfois plus d’un an à l’avance et pris le temps de comparer les matières, les coupes, les accessoires… la vôtre devra trouver celle de ses rêves en un temps record et uniquement parmi les modèles pouvant être retouchés et rendus parfaits dans des délais très courts.
La différence au final ? Aucune. Les 2 seront ravies et parfaites pour leur grand jour. Ce sont seulement les conditions en amont qui auront été dissemblables. Mais grâce aux compétences de professionnels comme vous, le voyage s’annonce merveilleux.
Les capitales Baltes
À partir de 3890 euros (excursions non incluses) - du 25 mai au 5 juin 2026 (12 J / 11 N)
Une découverte des joyaux historiques de la mer Baltique au cœur de l’Europe du Nord : Danemark, Pologne, Lituanie, Lettonie, Estonie, Finlande et Suède. Une croisière fascinante et dépaysante à travers d’anciennes cités marchandes et des capitales chargées d’Histoire comme Tallinn ou Riga.
Mettez en avant :
● La navigation à bord du MS Hamburg, paquebot de charme à taille humaine avec un encadrement francophone PLEIN CAP au départ de Paris.
● Un itinéraire culturel par excellence avec 7 pays visités en 12 jours.
Dolce vita italienne : la côte amalfitaine et ses îles
À partir de 1990 euros (excursions non incluses) - du 1er au 5 juin 2026 (5 J / 4 N)
Un circuit en autocar et en pension complète à la découverte du sublime Sud de l’Italie : Naples, les îles mythiques que sont Ischia et Capri, la péninsule de Sorrente et la côte Amalfitaine, inscrite au patrimoine de l’UNESCO. Des paysages enchanteurs, des parfums délicats et des saveurs méditerranéennes.
Mettez en avant :
● La présence de notre accompagnateur Plein Cap depuis Paris.
● Une escapade au tempo modéré entre trajets en autocar, promenades à pied et traversées en bateau.
POUR UN DÉPART AU TOUT DÉBUT DE L’AUTOMNE
Pour revenir à notre fameuse métaphore de la mariée, qui se dit qu’elle a le temps, la réponse est oui il y a encore plusieurs mois avant le départ, mais cela ne veut pas forcément dire qu’il reste beaucoup de disponibilités. Sondez les préférences : modes de transport insolites, pleine nature ou exploration de riches civilisations d’antan ?
Slovénie, un écrin secret
À partir de 2640 euros (excursions incluses) - du 8 au 13 septembre 2026 (6 J / 5 N)
Un voyage au décor enchanteur, à la découverte de l’héritage des cultures slave, germanique, romaine et hongroise. Loin du tourisme de masse, un petit paradis au bord des Balkans et de la Méditerranée jalousement préservé. Un ravissement pour ceux qui souhaitent être dépaysés par des trésors autant naturels que culturels.
Mettez en avant :
● Une escapade au bon tempo entre trajets en autocar, promenades à pied et traversées en bateau, excursions et dégustations incluses.
● Un seul et même hébergement en hôtel 4 étoiles (NL) et pension complète.
Slovénie, un écrin secret
À partir de 2640 euros (excursions incluses) - du 8 au 13 septembre 2026 (6 J / 5 N)
Un voyage au décor enchanteur, à la découverte de l’héritage des cultures slave, germanique, romaine et hongroise. Loin du tourisme de masse, un petit paradis au bord des Balkans et de la Méditerranée jalousement préservé. Un ravissement pour ceux qui souhaitent être dépaysés par des trésors autant naturels que culturels.
Mettez en avant :
● Une escapade au bon tempo entre trajets en autocar, promenades à pied et traversées en bateau, excursions et dégustations incluses.
● Un seul et même hébergement en hôtel 4 étoiles (NL) et pension complète.
Flâneries Suisses en trains panoramiques
À partir de 3090 euros (excursions incluses) - du 21 au 26 septembre 2026 (6 J / 5 N)
Un circuit qui ne peut laisser indifférent : les sommets des Alpes, les gorges du Rhin, Montreux, Lucerne, le château de Chillon... À chaque étape, un train exceptionnel : le Glacier Express, le Bernina Express, le Golden Pass Panoramique. Le meilleur moyen pour parcourir la Suisse et profiter de la beauté de ses paysages et du patrimoine.
Mettez en avant :
● Départ en train depuis Paris en présence de notre accompagnateur Plein Cap.
● Un circuit en tout inclus qui mêle villages authentiques, villes et monuments renommés.
À partir de 3090 euros (excursions incluses) - du 21 au 26 septembre 2026 (6 J / 5 N)
Un circuit qui ne peut laisser indifférent : les sommets des Alpes, les gorges du Rhin, Montreux, Lucerne, le château de Chillon... À chaque étape, un train exceptionnel : le Glacier Express, le Bernina Express, le Golden Pass Panoramique. Le meilleur moyen pour parcourir la Suisse et profiter de la beauté de ses paysages et du patrimoine.
Mettez en avant :
● Départ en train depuis Paris en présence de notre accompagnateur Plein Cap.
● Un circuit en tout inclus qui mêle villages authentiques, villes et monuments renommés.
Perles de la Baltique
À partir de 4090 euros (excursions non incluses) - du 22 septembre au 4 octobre 2026 (13 J / 12 N)
Itinéraire culturel par excellence, ce produit est un incontournable chez PLEIN CAP qui sillonne 7 pays en 13 jours. Le MS Hamburg met le cap pour de magnifiques navigations dont le superbe archipel de Stockholm et la découverte d’îles secrètes. Les cités hanséatiques ayant connu l’Âge d’Or, les musées et l’architecture prolongeant le lustre d’antan, de nombreux bâtiments inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO…
Mettez en avant :
● Les mêmes avantages que la croisière Les Capitales baltes, à la différence que celle-ci dure un jour de plus avec l’escale d’Helsinki.
À partir de 4090 euros (excursions non incluses) - du 22 septembre au 4 octobre 2026 (13 J / 12 N)
Itinéraire culturel par excellence, ce produit est un incontournable chez PLEIN CAP qui sillonne 7 pays en 13 jours. Le MS Hamburg met le cap pour de magnifiques navigations dont le superbe archipel de Stockholm et la découverte d’îles secrètes. Les cités hanséatiques ayant connu l’Âge d’Or, les musées et l’architecture prolongeant le lustre d’antan, de nombreux bâtiments inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO…
Mettez en avant :
● Les mêmes avantages que la croisière Les Capitales baltes, à la différence que celle-ci dure un jour de plus avec l’escale d’Helsinki.
Balade au cœur des Arts
À partir de 2890 euros (excursions incluses) - du 24 au 30 septembre 2026 (8 J / 7 N)
Une navigation paisible à bord du MS Lady Diletta, le long du Rhin et de ses affluents. Idéale pour suivre les traces des maîtres flamands et hollandais et admirer les splendeurs des arts du Nord. Peinture, sculpture, architecture, ainsi que les pittoresques moulins, digues et écluses. Parfait pour découvrir la Belgique et les Pays-Bas.
Mettez en avant :
● Départ en train depuis Paris en présence de notre accompagnateur Plein Cap.
● Un bateau, à taille humaine et de grand confort.
● 8 excursions incluses et guidées.
● Une croisière qui fait escale dans les plus belles villes : Anvers, Gand, Rotterdam…
À partir de 2890 euros (excursions incluses) - du 24 au 30 septembre 2026 (8 J / 7 N)
Une navigation paisible à bord du MS Lady Diletta, le long du Rhin et de ses affluents. Idéale pour suivre les traces des maîtres flamands et hollandais et admirer les splendeurs des arts du Nord. Peinture, sculpture, architecture, ainsi que les pittoresques moulins, digues et écluses. Parfait pour découvrir la Belgique et les Pays-Bas.
Mettez en avant :
● Départ en train depuis Paris en présence de notre accompagnateur Plein Cap.
● Un bateau, à taille humaine et de grand confort.
● 8 excursions incluses et guidées.
● Une croisière qui fait escale dans les plus belles villes : Anvers, Gand, Rotterdam…
POUR UN DÉPART AU MOMENT DES VACANCES DE LA TOUSSAINT
Retour aux images parlantes : Notre mariée pense avoir le temps, car 8 mois lui paraît vraiment loin, mais attention toutefois à lui faire prendre conscience que cette période des vacances de la Toussaint est également rapidement prise d’assaut pour la clémence des températures.
Rivages méditerranéens
À partir de 2450 euros (excursions non incluses) - du 16 au 23 octobre 2026 (8 J / 7 N)
Une occasion parfaite pour découvrir les nombreux joyaux culturels et historiques qui jalonnent la Méditerranée occidentale. Dans la douceur automnale et à bord du MS Hamburg, toutes les conditions sont réunies pour suivre un itinéraire enchanteur : Baléares, Sardaigne, Corse et bien sûr les ports italiens de Civitavecchia et de Portoferraio.
Mettez en avant :
● La navigation à bord d’un paquebot de charme à taille humaine récemment rénové.
● Un intervenant de haut niveau dispensant des conférences privatisées, préalables aux escales proposées.
● Une exploration de sites chargés d’histoire, de cultures fascinantes et de paysages grandioses.
Odyssée méditerranéenne
À partir de 2440 euros (excursions incluses) - du 23 octobre au 1er novembre 2026 (10 J / 9 N)
Dernières disponibilités pour cet itinéraire de Nice à Istanbul sur lequel PLEIN CAP affrète la moitié du MS Hamburg, une équipe d’animation et des conférenciers dédiés. Parfait pour les passionnés d’art et d’histoire.
Mettez en avant :
● Excursions également privatisées en totale francophonie.
● Découverte des grands volcans, des sites archéologiques et des villes classés au patrimoine de l’UNESCO.
Rivages méditerranéens
À partir de 2450 euros (excursions non incluses) - du 16 au 23 octobre 2026 (8 J / 7 N)
Une occasion parfaite pour découvrir les nombreux joyaux culturels et historiques qui jalonnent la Méditerranée occidentale. Dans la douceur automnale et à bord du MS Hamburg, toutes les conditions sont réunies pour suivre un itinéraire enchanteur : Baléares, Sardaigne, Corse et bien sûr les ports italiens de Civitavecchia et de Portoferraio.
Mettez en avant :
● La navigation à bord d’un paquebot de charme à taille humaine récemment rénové.
● Un intervenant de haut niveau dispensant des conférences privatisées, préalables aux escales proposées.
● Une exploration de sites chargés d’histoire, de cultures fascinantes et de paysages grandioses.
Odyssée méditerranéenne
À partir de 2440 euros (excursions incluses) - du 23 octobre au 1er novembre 2026 (10 J / 9 N)
Dernières disponibilités pour cet itinéraire de Nice à Istanbul sur lequel PLEIN CAP affrète la moitié du MS Hamburg, une équipe d’animation et des conférenciers dédiés. Parfait pour les passionnés d’art et d’histoire.
Mettez en avant :
● Excursions également privatisées en totale francophonie.
● Découverte des grands volcans, des sites archéologiques et des villes classés au patrimoine de l’UNESCO.
Du charme de Bahia aux lumières de Rio
À partir de 5990 euros (excursions incluses) - du 24 octobre au 2 novembre 2026 (10 J / 9 N)
Nous vous en avions déjà parlé, cette croisière d’exploration est exactement ce qu’il faut si votre mariée est en quête d’un itinéraire audacieux et inhabituel. Une collaboration PLEIN CAP x SWAN HELLENIC à bord du SH Vega. De Salvador de Bahia aux lagunes d’Itacaré, en passant par la baie mythique de Rio, un voyage inoubliable.
Mettez en avant :
● Un navire-boutique, 5* ultra-moderne visant l’excellence.
● Du raffinement à chaque instant pour un concept unique en son genre.
À partir de 5990 euros (excursions incluses) - du 24 octobre au 2 novembre 2026 (10 J / 9 N)
Nous vous en avions déjà parlé, cette croisière d’exploration est exactement ce qu’il faut si votre mariée est en quête d’un itinéraire audacieux et inhabituel. Une collaboration PLEIN CAP x SWAN HELLENIC à bord du SH Vega. De Salvador de Bahia aux lagunes d’Itacaré, en passant par la baie mythique de Rio, un voyage inoubliable.
Mettez en avant :
● Un navire-boutique, 5* ultra-moderne visant l’excellence.
● Du raffinement à chaque instant pour un concept unique en son genre.
POUR UN DÉPART EN FIN D’ANNÉE
Nous allons maintenant évoquer la fin de l’année et même début 2027.
De la Patagonie à la Terre de Feu
À partir de 7590 euros (excursions incluses) - du 7 au 17 novembre 2026 (11 J / 10 N)
Cette croisière expédition est préconisée pour un public averti pour un voyage mythique à l’autre bout du monde ! Une forêt primaire, une faune et flore exotiques, de majestueux glaciers millénaires. Un éblouissement perpétuel !
Mettez en avant :
● Un séjour de 3 nuits à l’hôtel au cœur du parc Torres del Paine combiné avec une croisière de 4 nuits dans les fjords chiliens à la découverte de paysages inoubliables et du mythique Cap Horn.
● Une superbe navigation dans le détroit de Magellan à bord du confortable et intimiste MV Stella Australis.
De la Patagonie à la Terre de Feu
À partir de 7590 euros (excursions incluses) - du 7 au 17 novembre 2026 (11 J / 10 N)
Cette croisière expédition est préconisée pour un public averti pour un voyage mythique à l’autre bout du monde ! Une forêt primaire, une faune et flore exotiques, de majestueux glaciers millénaires. Un éblouissement perpétuel !
Mettez en avant :
● Un séjour de 3 nuits à l’hôtel au cœur du parc Torres del Paine combiné avec une croisière de 4 nuits dans les fjords chiliens à la découverte de paysages inoubliables et du mythique Cap Horn.
● Une superbe navigation dans le détroit de Magellan à bord du confortable et intimiste MV Stella Australis.
Du Cap aux chutes Victoria
À partir de 9690 euros (excursions incluses) - du 7 au 18 novembre 2026 (12 J / 11 N)
Un voyage placé sous le signe de l’émotion, à vivre intensément ! Itinéraire ferroviaire tout simplement exceptionnel à travers l’Afrique du Sud et le Zimbabwe dont 4 nuits à bord du mythique et luxueux train Rovos. Des paysages aussi variés que sublimes et 2 nuits en lodges modernes lors du séjour aux chutes Victoria.
Faut-il vraiment des arguments pour convaincre de la beauté de son itinéraire ?
À partir de 9690 euros (excursions incluses) - du 7 au 18 novembre 2026 (12 J / 11 N)
Un voyage placé sous le signe de l’émotion, à vivre intensément ! Itinéraire ferroviaire tout simplement exceptionnel à travers l’Afrique du Sud et le Zimbabwe dont 4 nuits à bord du mythique et luxueux train Rovos. Des paysages aussi variés que sublimes et 2 nuits en lodges modernes lors du séjour aux chutes Victoria.
Faut-il vraiment des arguments pour convaincre de la beauté de son itinéraire ?
Parfums de Noël Outre-Rhin
À partir de 1620 euros (excursions incluses) - du 5 au 9 décembre (5 J / 4 N)
Une navigation sur le Rhin prise d’assaut pour l’effervescence de la magie de Noël. Des escales à Cologne, Rudesheim, Francfort, Bingen ou encore Mayence.
Mettez en avant :
● Une douce navigation à bord du MS Lady Diletta et des paysages charmants.
● En journée, des excursions privatisées en totale francophonie.
À partir de 1620 euros (excursions incluses) - du 5 au 9 décembre (5 J / 4 N)
Une navigation sur le Rhin prise d’assaut pour l’effervescence de la magie de Noël. Des escales à Cologne, Rudesheim, Francfort, Bingen ou encore Mayence.
Mettez en avant :
● Une douce navigation à bord du MS Lady Diletta et des paysages charmants.
● En journée, des excursions privatisées en totale francophonie.
Antarctique, le continent blanc
À partir de 10990 euros (excursions incluses) - du 21 février au 4 mars 2027 (12 J / 11 N)
Si votre mariée est séduite par la collaboration PLEIN CAP x SWAN HELLENIC à bord du SH Vega, mais préfèrerait un itinéraire polaire dans l’hémisphère Sud sur les traces des grands explorateurs, cette croisière semble tout indiquée. Le monde des glaciers, des formations gigantesques et millénaires, une démesure à tous les niveaux. La magie des espaces immaculés et la splendeur à l’état pur.
Mettez en avant :
● Un navire-boutique ultra-moderne visant l’excellence.
● Du raffinement à chaque instant pour un concept unique en son genre.
À partir de 10990 euros (excursions incluses) - du 21 février au 4 mars 2027 (12 J / 11 N)
Si votre mariée est séduite par la collaboration PLEIN CAP x SWAN HELLENIC à bord du SH Vega, mais préfèrerait un itinéraire polaire dans l’hémisphère Sud sur les traces des grands explorateurs, cette croisière semble tout indiquée. Le monde des glaciers, des formations gigantesques et millénaires, une démesure à tous les niveaux. La magie des espaces immaculés et la splendeur à l’état pur.
Mettez en avant :
● Un navire-boutique ultra-moderne visant l’excellence.
● Du raffinement à chaque instant pour un concept unique en son genre.
Ainsi se termine nos recommandations parmi les plus beaux itinéraires conçus par PLEIN CAP. La liste n’est évidemment pas exhaustive, alors n’hésitez pas à contacter une équipe de professionnels à votre écoute pour plus de renseignements. Anticiper à beaucoup d’avantages, mais rassurez vos clients, comme notre mariée trouveront toujours la croisière ou le voyage PLEIN CAP de leurs rêves.
Renseignements, demande de brochures et réservations
PLEIN CAP
© Magali Ledentu
© Magali Ledentu
Magali Ledentu, une expérience dans le maritime de plus de 26 ans.
251, route de la Colle – 06270 Villeneuve-Loubet
Email : info@plein-cap.com
Téléphone : 04 93 20 21 20
Site web : www.plein-cap.com