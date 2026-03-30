Mieux vaut prévoir sa croisière PLEIN CAP à l’avance !

Utilisez l’humour si vous les sentez réceptifs, et mettez-le à l’aise en faisant le parallèle avec une future mariée en quête de sa robe seulement quelques mois avant son grand jour.Quand une autre aurait anticipé parfois plus d’un an à l’avance et pris le temps de comparer les matières, les coupes, les accessoires… la vôtre devra trouver celle de ses rêves en un temps record et uniquement parmi les modèles pouvant être retouchés et rendus parfaits dans des délais très courts.Les 2 seront ravies et parfaites pour leur grand jour. Ce sont seulement les conditions en amont qui auront été dissemblables. Mais grâce aux compétences de professionnels comme vous, le voyage s’annonce merveilleux.Une découverte des joyaux historiques de la mer Baltique au cœur de l’Europe du Nord : Danemark, Pologne, Lituanie, Lettonie, Estonie, Finlande et Suède. Une croisière fascinante et dépaysante à travers d’anciennes cités marchandes et des capitales chargées d’Histoire comme Tallinn ou Riga.● La navigation à bord du MS Hamburg, paquebot de charme à taille humaine avec un encadrement francophone PLEIN CAP au départ de Paris.● Un itinéraire culturel par excellence avec 7 pays visités en 12 jours.Un circuit en autocar et en pension complète à la découverte du sublime Sud de l’Italie : Naples, les îles mythiques que sont Ischia et Capri, la péninsule de Sorrente et la côte Amalfitaine, inscrite au patrimoine de l’UNESCO. Des paysages enchanteurs, des parfums délicats et des saveurs méditerranéennes.● La présence de notre accompagnateur Plein Cap depuis Paris.● Une escapade au tempo modéré entre trajets en autocar, promenades à pied et traversées en bateau.