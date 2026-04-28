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Le Pullman Paris Tour Eiffel entame une transformation de fond

Un hôtel repensé comme un lieu hybride


Au pied de la Tour Eiffel, le Pullman Paris Tour Eiffel engage une transformation en profondeur portée par son directeur général Benoit Stoltz. L’établissement entend se repositionner comme un lieu hybride mêlant business, loisirs et expériences lifestyle, avec l’ambition de renforcer son attractivité.


Rédigé par le Mardi 5 Mai 2026 à 15:27

Au pied de la Tour Eiffel, le Pullman Paris Tour Eiffel engage une transformation en profondeur portée par son directeur général Benoit Stoltz - Depositphotos.com, bloodua
Au pied de la Tour Eiffel, le Pullman Paris Tour Eiffel engage une transformation en profondeur portée par son directeur général Benoit Stoltz - Depositphotos.com, bloodua
Exotismes
Le Pullman Paris Tour Eiffel ouvre un nouveau chapitre de son histoire.

L’établissement situé au pied de la Tour Eiffel engage une transformation globale, portée par son directeur général Benoit Stoltz, avec l’ambition de redéfinir son identité et de s’imposer comme une adresse incontournable de l’hôtellerie parisienne.

Cette évolution s’inscrit dans un contexte de mutation des usages touristiques et professionnels, où les frontières entre voyage d’affaires et séjour loisirs tendent à s’estomper.

L’hôtel entend désormais s’adapter à ces nouveaux modes de consommation en se positionnant comme un lieu hybride. Réunions professionnelles, séjours touristiques, moments de détente ou expériences plus informelles doivent cohabiter dans un même espace et une même dynamique.

L’objectif affiché est de proposer une hospitalité plus fluide, en phase avec les attentes d’une clientèle internationale en quête de lieux fonctionnels, inspirants et différenciants.

Le Pullman Paris Tour Eiffel souhaite ainsi dépasser son rôle traditionnel d’hébergement pour s’inscrire pleinement dans les codes du lifestyle hôtelier contemporain.

Une vision portée par Benoit Stoltz

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À l’origine de cette transformation, Benoit Stoltz défend une approche centrée sur l’expérience client et la dimension émotionnelle du séjour.

"Nous souhaitons proposer une identité plus incarnée, plus expérientielle, où chaque séjour devient un moment à vivre pleinement", explique-t-il. Le dirigeant ambitionne de faire du Pullman Paris Tour Eiffel "une destination en soi", où les visiteurs ne viennent pas uniquement pour la localisation, mais pour l’expérience globale proposée.

Fort de son parcours dans l’hôtellerie de luxe, notamment au sein de l’Hôtel Barrière Les Neiges, du Sofitel Paris Le Faubourg ou encore du Sofitel Ajaccio, il porte un repositionnement qui intègre également une évolution des standards de service et une montée en gamme de l’expérience client.

Au-delà de son activité hôtelière, l’établissement veut s’affirmer comme un véritable lieu de vie. Situé face à l’un des monuments les plus emblématiques de la capitale, il entend s’ancrer dans l’énergie parisienne et devenir un espace de convergence.

La Suite Signature, vitrine du repositionnement

Parmi les premières concrétisations de cette transformation, la Suite Signature incarne la nouvelle identité de l’établissement.

Pensée comme une expérience immersive, elle illustre un luxe contemporain, plus intimiste et axé sur l’émotion et le design.

Cette suite a vocation à refléter le repositionnement global du Pullman Paris Tour Eiffel, en proposant une lecture plus personnelle et actuelle du séjour parisien, où chaque détail participe à l’expérience.


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Tags : pullman, pullman paris tour eiffel
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