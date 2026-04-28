Le Pullman Paris Tour Eiffel entame une transformation de fond

Parmi les premières concrétisations de cette transformation, la Suite Signature incarne la nouvelle identité de l’établissement.



Pensée comme une expérience immersive, elle illustre un luxe contemporain, plus intimiste et axé sur l’émotion et le design.



Cette suite a vocation à refléter le repositionnement global du Pullman Paris Tour Eiffel, en proposant une lecture plus personnelle et actuelle du séjour parisien, où chaque détail participe à l’expérience.