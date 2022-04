Cela fait plus de deux ans que l’on attend l’ouverture du Pullman Paris Montparnasse, ce géant hôtelier parisien, le 3e plus gros porteur (957 chambres) après le Hyatt Concorde Lafayette et le Méridien Etoile de la Porte Maillot.Cet hôtel était d’ailleurs un Méridien, avant son rachat par le promoteur Unibail qui a décidé de lui associer une nouvelle enseigne. Unibail , acquéreur de tous les bâtiments aux alentours, a décidé de réaliserqui va modifier la physionomie de tout le quartier.Si l’hôtel Pullman Montparnasse, ouvert depuis décembre dernier, est l’élément phare du projet, il sera complété en fin de construction en septembre prochain par leconçu par Food Society du Moma Group, des logements, une bibliothèque, une crèche mais surtout par le plus grand centre de coworking Wojo et une salle de conférence immersive de 1 500 m2 conçue et animée par le Canadien C2.