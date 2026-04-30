Hantavirus : l’Espagne accepte l'accostage du MV Hondius aux Canaries

Bonne nouvelle pour les passagers du MV Hondius, exploité par Oceanwide Expeditions bloqués au large du Cap-Vert : l’Espagne a accepté un accostage du navire aux îles Canaries, selon l’OMS.
Les ports de Las Palmas et Tenerife sont désormais envisagés pour permettre le débarquement, des contrôles médicaux et une prise en charge des cas suspects de contamination d’hantavirus.
Pour rappel, deux cas confirmés ont été détectés à bord du navire, tandis que cinq autres sont également suspectés, selon une communication de l’OMS ce mardi 5 mai 2026.
Les ports de Las Palmas et Tenerife sont désormais envisagés pour permettre le débarquement, des contrôles médicaux et une prise en charge des cas suspects de contamination d’hantavirus.
Pour rappel, deux cas confirmés ont été détectés à bord du navire, tandis que cinq autres sont également suspectés, selon une communication de l’OMS ce mardi 5 mai 2026.
Un risque jugé faible par l’OMS
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Malgré la situation, l’OMS estime que le risque pour la population mondiale demeure faible.
Le directeur général de l’organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, souligne que la situation est suivie de près et que les investigations se poursuivent en lien avec les pays concernés.
Parti d’Ushuaïa en Argentine à destination de l’Atlantique, le MV Hondius reste pour l’heure bloqué en mer, dans l’attente de l’organisation du débarquement aux Canaries.
Les passagers, confinés à bord, restent sous surveillance médicale renforcée.
Le directeur général de l’organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, souligne que la situation est suivie de près et que les investigations se poursuivent en lien avec les pays concernés.
Parti d’Ushuaïa en Argentine à destination de l’Atlantique, le MV Hondius reste pour l’heure bloqué en mer, dans l’attente de l’organisation du débarquement aux Canaries.
Les passagers, confinés à bord, restent sous surveillance médicale renforcée.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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