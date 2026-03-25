Marriott International s'implante au Cap-Vert avec un nouveau resort à São Vicente

Le resort offre un accès direct à la plage de Laginha via une passerelle, ainsi qu’une piscine à débordement avec bar.



L’offre de restauration s’articule autour de plusieurs espaces, dont un restaurant ouvert toute la journée, un lounge en bord de piscine et un rooftop en cours d’ouverture.



Côté équipements, l’hôtel dispose également d’un centre de conférences avec trois salles de réunion, d’un centre de fitness avec vue sur l’océan, du spa Essência (sauna, hammam, jacuzzi et cabines de soins), ainsi que du programme Best Brews, mettant en avant une bière artisanale locale.



Avec cette ouverture, Marriott International franchit plusieurs caps : son implantation officielle au Cap-Vert, mais aussi le développement de son segment "select service", qui représente désormais plus de 30% de son portefeuille dans la région EMEA.