Marriott International s'implante au Cap-Vert avec un nouveau resort à São Vicente

Le groupe Marriott International annonce l'ouverture de son premier établissement au Cap-Vert, avec le lancement du Four Points by Sheraton São Vicente Resort.
Cette ouverture marque à la fois l’entrée du groupe hôtelier dans l’archipel et une étape symbolique avec le 500ᵉ hôtel "select service" de Marriott dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA).
Situé au-dessus de la plage de Laginha, à Mindelo, l’établissement s’inscrit au cœur du principal pôle culturel de l’île de São Vicente.
Il combine une offre resort orientée loisirs avec des services adaptés aux voyageurs d’affaires.
Cette ouverture marque à la fois l’entrée du groupe hôtelier dans l’archipel et une étape symbolique avec le 500ᵉ hôtel "select service" de Marriott dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA).
Situé au-dessus de la plage de Laginha, à Mindelo, l’établissement s’inscrit au cœur du principal pôle culturel de l’île de São Vicente.
Il combine une offre resort orientée loisirs avec des services adaptés aux voyageurs d’affaires.
Une implantation stratégique sur une destination en croissance
Autres articles
Pour Marriott International, cette ouverture répond à l’attractivité croissante du Cap-Vert sur la scène touristique internationale.
"Le Cap-Vert est reconnu pour son esprit vibrant, sa beauté naturelle et son attractivité croissante à l’échelle mondiale", souligne Sandra Schulze-Potgieter, vice-présidente en charge des marques Premium, Select et Midscale pour la région EMEA.
L’établissement constitue également la première déclinaison resort de la marque Four Points by Sheraton dans la région, et sa première implantation en Afrique sur ce segment.
Implanté dans une baie en forme de croissant, le resort propose 127 chambres et suites.
Son design mêle esthétique contemporaine et inspirations locales : mobilier en bois, luminaires artisanaux, carreaux de ciment à motifs et palette de couleurs évoquant l’environnement insulaire.
L’architecture intérieure s’appuie sur les références culturelles de Mindelo, notamment sa scène musicale et son atmosphère balnéaire. Une sélection d’œuvres d’art, incluant des créations de Raya Salman et du photographe Joe Wuerfel, complète cette immersion, aux côtés d’artistes capverdiens.
"Le Cap-Vert est reconnu pour son esprit vibrant, sa beauté naturelle et son attractivité croissante à l’échelle mondiale", souligne Sandra Schulze-Potgieter, vice-présidente en charge des marques Premium, Select et Midscale pour la région EMEA.
L’établissement constitue également la première déclinaison resort de la marque Four Points by Sheraton dans la région, et sa première implantation en Afrique sur ce segment.
Implanté dans une baie en forme de croissant, le resort propose 127 chambres et suites.
Son design mêle esthétique contemporaine et inspirations locales : mobilier en bois, luminaires artisanaux, carreaux de ciment à motifs et palette de couleurs évoquant l’environnement insulaire.
L’architecture intérieure s’appuie sur les références culturelles de Mindelo, notamment sa scène musicale et son atmosphère balnéaire. Une sélection d’œuvres d’art, incluant des créations de Raya Salman et du photographe Joe Wuerfel, complète cette immersion, aux côtés d’artistes capverdiens.
Des infrastructures orientées loisirs et affaires
Le resort offre un accès direct à la plage de Laginha via une passerelle, ainsi qu’une piscine à débordement avec bar.
L’offre de restauration s’articule autour de plusieurs espaces, dont un restaurant ouvert toute la journée, un lounge en bord de piscine et un rooftop en cours d’ouverture.
Côté équipements, l’hôtel dispose également d’un centre de conférences avec trois salles de réunion, d’un centre de fitness avec vue sur l’océan, du spa Essência (sauna, hammam, jacuzzi et cabines de soins), ainsi que du programme Best Brews, mettant en avant une bière artisanale locale.
Avec cette ouverture, Marriott International franchit plusieurs caps : son implantation officielle au Cap-Vert, mais aussi le développement de son segment "select service", qui représente désormais plus de 30% de son portefeuille dans la région EMEA.
L’offre de restauration s’articule autour de plusieurs espaces, dont un restaurant ouvert toute la journée, un lounge en bord de piscine et un rooftop en cours d’ouverture.
Côté équipements, l’hôtel dispose également d’un centre de conférences avec trois salles de réunion, d’un centre de fitness avec vue sur l’océan, du spa Essência (sauna, hammam, jacuzzi et cabines de soins), ainsi que du programme Best Brews, mettant en avant une bière artisanale locale.
Avec cette ouverture, Marriott International franchit plusieurs caps : son implantation officielle au Cap-Vert, mais aussi le développement de son segment "select service", qui représente désormais plus de 30% de son portefeuille dans la région EMEA.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille