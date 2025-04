Marriott rachète la marque hôtelière citizenM

suis convaincu que cette alliance renforcera considérablement la portée et l’impact de la marque citizenM dans le monde

Nous continuerons à posséder notre immobilier et à exploiter tous nos hôtels

Lecomprend 36 établissements ouverts, représentant 8 544 chambres dans plus de 20 villes aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique.viendront s’ajouter à ce portefeuille, avec plus de 600 chambres attendues d’ici mi-2026. Marriott prévoit une croissance significative de la marque dans les prochaines années., avec des contrats de franchise de long terme. Les revenus annuels stabilisés pour le portefeuille ouvert et en construction sont estimés à environ 30 millions de dollars., affirme : « Je. » De son côté,, précise : «. »Marriott anticipe unede son portefeuille de chambres en 2025 si l’opération est finalisée dans l’année.