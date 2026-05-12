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Travaux à Paris-Orly : 3 000 vols impactés entre août et décembre 2026

travaux du 10 août au 17 décembre 2026


La piste 4 de Aéroport de Paris-Orly fera l’objet de travaux du 10 août au 17 décembre 2026. Cette opération devrait entraîner l’annulation, le report ou le transfert d’environ 3 000 vols vers Aéroport Paris-Charles de Gaulle.


Rédigé par le Mardi 12 Mai 2026 à 12:03

Travaux à Paris-Orly : 3 000 vols impactés entre août et décembre 2026 - Photo CE
Travaux à Paris-Orly : 3 000 vols impactés entre août et décembre 2026 - Photo CE
Exotismes
D’importants travaux sont programmés sur la piste 4 de Aéroport de Paris-Orly du 10 août au 17 décembre 2026.

Cette opération entraînera une réduction significative de la capacité de la plateforme en pleine période estivale, traditionnellement marquée par une forte affluence, a explqué la Fédération Nationale de l'Aviation et de ses Métiers, dans le cadre d'une conférence de presse organisée ce 12 mai 2026.

Selon les informations, environ 3 000 vols seront annulés, reportés ou transférés vers Aéroport Paris-Charles de Gaulle pendant la période.

Travaux à Paris-Orly : des milliers de vols impactés

Autres articles
Les compagnies aériennes devront ainsi réorganiser une partie importante de leurs opérations.

La mise en œuvre de ces travaux en plein mois d’août sera suivie de près par les acteurs du transport aérien, compte tenu des enjeux opérationnels sur cette période clé pour le trafic passagers.

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Tags : fnam, orly
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