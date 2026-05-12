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Lufthansa va porter sa participation dans ITA Airways à 90 %

le groupe souhaite prendre le contrôle majoritaire de la compagnie italienne d’ici le premier trimestre 2027


Deutsche Lufthansa AG a annoncé, mardi 12 mai 2026 à Francfort, vouloir porter sa participation dans ITA Airways de 41 % à 90 % dès juin prochain, pour un montant de 325 millions d’euros.


Rédigé par le Mardi 12 Mai 2026 à 11:22

Lufthansa va porter sa participation dans ITA Airways à 90 % - Depositphotos.Com Auteur Hackman
Lufthansa va porter sa participation dans ITA Airways à 90 % - Depositphotos.Com Auteur Hackman
Exotismes
Deutsche Lufthansa AG a annoncé son intention d’exercer, dès juin 2026, son option lui permettant d’augmenter sa participation dans ITA Airways de 41 % à 90 %. L’opération, validée par le conseil de surveillance du groupe allemand, représente un investissement supplémentaire de 325 millions d’euros.

La transaction reste soumise aux autorisations réglementaires, notamment de la Commission européenne et du Département de la Justice américain (DOJ). Sa finalisation est attendue au premier trimestre 2027. Le ministère italien de l’Économie et des Finances (MEF) conservera temporairement les 10 % restants du capital, que Lufthansa pourrait également acquérir en 2028.

Dans son communiqué, le groupe allemand souligne qu’ITA Airways est déjà « fermement intégrée » au sein de Lufthansa comme cinquième compagnie réseau du groupe.

Selon Carsten Spohr, PDG de Lufthansa « les passagers perçoivent déjà ITA Airways comme une partie intégrée du groupe Lufthansa », notamment grâce à l’harmonisation des systèmes de réservation, du programme Miles and More ou encore de l’intégration dans Star Alliance.

Autres articles
Lufthansa met également en avant les synergies déjà engagées dans le cargo.

Depuis 2025, Lufthansa Cargo commercialise les capacités fret d’ITA Airways, représentant « l’équivalent de trois Boeing 777 cargo supplémentaires », précise le communiqué.

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Tags : lufthansa
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