Lufthansa réduit une partie de son programme court-courrier

Le groupe Lufthansa concentre désormais son réseau européen sur ses six hubs :Cette organisation permet de maintenir l’accès au réseau long-courrier tout en réduisant les opérations les moins rentables.La réduction des vols s’accompagne d’une économie estimée à plus de, dans un contexte de hausse des coûts du carburant.Le planning ajusté pour l’ensemble de la saison estivale sera publié fin avril, avecL’approvisionnement en kérosène est par ailleurspour les semaines à venir.