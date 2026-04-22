Lufthansa réduit une partie de son programme court-courrier

Le groupe Lufthansa va supprimer environ 20 000 vols court-courriers d’ici octobre 2026 - DepositPhotos.com, rarrarorro
Le groupe Lufthansa va supprimer environ 20 000 vols court-courriers d’ici octobre 2026, soit une réduction d'environ 1 % de sa capacité.
Cette décision concerne principalement des lignes jugées non rentables au départ de Francfort et Munich, opérées auparavant par Lufthansa CityLine.
Certaines destinations sont retirées du programme, comme Bydgoszcz, Rzeszów et Stavanger, tandis que plusieurs liaisons sont redirigées vers d’autres hubs du groupe.
Des ajustements à court terme sont déjà en place jusqu’au 31 mai, avec environ 120 annulations de vols quotidiens. Les passagers concernés ont été informés.
Cette décision concerne principalement des lignes jugées non rentables au départ de Francfort et Munich, opérées auparavant par Lufthansa CityLine.
Certaines destinations sont retirées du programme, comme Bydgoszcz, Rzeszów et Stavanger, tandis que plusieurs liaisons sont redirigées vers d’autres hubs du groupe.
Des ajustements à court terme sont déjà en place jusqu’au 31 mai, avec environ 120 annulations de vols quotidiens. Les passagers concernés ont été informés.
Un recentrage sur les hubs et une logique d’efficacité
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Cette organisation permet de maintenir l’accès au réseau long-courrier tout en réduisant les opérations les moins rentables.
La réduction des vols s’accompagne d’une économie estimée à plus de 40 000 tonnes de kérosène, dans un contexte de hausse des coûts du carburant.
Le planning ajusté pour l’ensemble de la saison estivale sera publié fin avril, avec des optimisations supplémentaires prévues à partir de juin.
L’approvisionnement en kérosène est par ailleurs sécurisé pour les semaines à venir.
A lire aussi : Norse Atlantic suspend ses vols au départ de Los Angeles dont Paris !
Cette organisation permet de maintenir l’accès au réseau long-courrier tout en réduisant les opérations les moins rentables.
La réduction des vols s’accompagne d’une économie estimée à plus de 40 000 tonnes de kérosène, dans un contexte de hausse des coûts du carburant.
Le planning ajusté pour l’ensemble de la saison estivale sera publié fin avril, avec des optimisations supplémentaires prévues à partir de juin.
L’approvisionnement en kérosène est par ailleurs sécurisé pour les semaines à venir.
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