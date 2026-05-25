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Agences non IATA, RESANEO vous accompagne dans la gestion de vos groupes


L’annonce de l’arrêt de la gestion des groupes en direct des agences non IATA par certaines compagnies a semé un certain trouble. Et pourtant, il n’y a aucune raison de s’inquiéter, Resaneo prend le relais, et cela ne date pas d’hier.


Rédigé par le Lundi 1 Juin 2026 à 06:10

Agences non IATA, Resaneo vous accompagne pour gérer vos groupes

© Canva - Resaneo
© Canva - Resaneo
MSC Croisières
Jean-Pol Leclercq, Directeur commercial de RESANEO, explique : "On peut comprendre que l’annonce d’Air France précisant l’arrêt de la gestion des groupes en direct pour les agences non IATA, puisse provoquer une certaine angoisse chez ces dernières. Et pourtant, il n’y a pas de raison de se stresser puisque RESANEO prend le relais.

Vous pouvez continuer à vendre et à accompagner vos clients sans la moindre barrière technique ou administrative. Nous vous proposons le moyen idéal de sécuriser vos dossiers en un clin d’œil et je peux vous donner au moins trois bonnes raisons de nous choisir pour vos groupes.

  • Primo : Que vous soyez IATA ou non, notre service est ouvert à tous. Vous gardez la main sur votre client pendant que nous gérons tout le reste.
  • Secundo : Avec nous ce sera 0 stress et un max d’expertise. Avec des tarifs optimisés, le suivi des options, la gestion des listes de noms etc. Notre équipe dédiée s’occupe de tout. Vous aurez la possibilité de demander l'émission anticipée d'un groupe afin de bloquer le tarif et d'éviter les éventuelles hausses de kérosène.
  • Tertio : Avec nos volumes et nos accords, vous bénéficiez de notre puissance de négociation pour obtenir de meilleures conditions commerciales.

Et faire une demande est un vrai jeu d’enfant. Il vous suffit de vous rendre dans l’onglet « Cotations » puis « Devis groupe » et vous laisser guider pour renseigner toutes les informations au sujet de votre groupe.


Resaneo, c’est aussi le calendrier des vols directs...

Jean-Pol détaille : « Notre calendrier des vols est tout sauf un gadget. Cet outil permet d’accéder directement aux différents jours de rotation des vols directs partout dans le monde. Ainsi, Resaneo vous offre une vision claire et rapide de toutes les possibilités de vols. Pour les agences c’est un précieux gain de temps avec une efficacité démontrée permettant à la fois d’améliorer leur productivité et de faciliter les ventes. Tout comme pour les marques blanches, le calendrier des vols est parfaitement expliqué dans le cadre des formations proposées à nos clients. »

… et un calculateur d’émissions de CO₂

Resaneo vous informe avec un calculateur d’émissions de CO₂

Ce calculateur développé par Google, « Travel Impact Model », vise à estimer les émissions de CO₂ des vols proposés par le moteur de réservation.

Les émissions de chaque vol, les émissions moyennes sur le trajet ainsi que la différence entre les deux sont indiquées sur la page des résultats de recherche de vols.

Le calcul de ces émissions est basé sur une méthodologie publiée par l’Agence Européenne pour l’environnement (AEE).

Jean-Pol Leclercq, Directeur des ventes de Resaneo, précise : « Nous souhaitons faciliter la vie de nos agences en leur apportant toujours plus de services, mais nous le faisons de manière agréable et compréhensible au premier coup d’œil. En effet, en plus du nombre de bagages inclus et de la possibilité de mettre en option le vol, nous indiquons aussi si le vol rejette plus ou moins de CO₂ comparé à la moyenne des autres vols effectuant le même trajet.

Nous le symbolisons par un petit nuage ☁️, ce dernier permet de voir si le vol sélectionné se situe dans la moyenne basse ou haute de rejets de CO₂. L’agence peut ainsi, si elle le souhaite, informer son client de l’empreinte carbone du vol qu’il envisage de prendre. Cela lui permettra également de faciliter la vente d’un vol direct, même si celui-ci affiche un tarif plus élevé qu’un vol avec correspondance.

C’est simple et très complet, puisqu’il suffit de passer sa souris sur le ☁️ pour avoir toutes les informations ».

Inscrivez-vous aux formations Resaneo

Marion, Responsable des Account Manager Resaneo, et son équipe, vous propose de connaître tous les secrets de Resaneo lors de sessions de 45 minutes. Elle explique : « Nous organisons 4 sessions par semaine, du mardi au vendredi, pour former nos agences à tous les services proposés et répondre à toutes les questions quant aux besoins des utilisateurs. Le plus souvent ce sera Giacomo qui s’occupera de vous.

Chaque nouvelle agence inscrite sur Resaneo bénéficie automatiquement de cette formation, et celles qui sont déjà clientes peuvent, bien évidemment, participer. Avec les changements de personnel et les nouveaux entrants dans la profession, les formations Resaneo sont plus que jamais très utiles.

Nous avons également fait le choix de privilégier des formations individuelles qui fonctionnent mieux que des webinaires, cela nous permet d’avoir toute l'attention des agences et de développer des échanges constructifs. Pour vous inscrire, c’est facile, il suffit de cliquer ICI »

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