LATAM Airlines : Une nouvelle ère de confort et d'élégance entre l'Europe et l'Amérique du Sud

Contrairement à d'autres options sur le marché, il ne s'agit pas seulement d'une amélioration de l'espace, mais d'une cabine indépendante et séparée, conçue pour offrir un environnement beaucoup plus calme et sélect. Les piliers de cette expérience sont :



1. Espace et ergonomie : Les sièges sont notablement plus larges et bénéficient d'une plus grande distance entre les rangées, permettant une inclinaison généreuse idéale pour le repos sur des trajets de plus de dix heures.

2. Qualité visuelle : Le divertissement fait un saut qualitatif avec des écrans de 16 pouces et la technologie 4K, garantissant une netteté visuelle maximale pour profiter du contenu à bord.

3. Productivité garantie : Pour ceux qui ont besoin de profiter du temps de vol, chaque siège dispose de prises de courant universelles et de ports USB-C de charge rapide, permettant à tous les appareils d'être toujours prêts à l'emploi à l'atterrissage.