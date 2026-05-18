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LATAM Airlines : Une nouvelle ère de confort et d'élégance entre l'Europe et l'Amérique du Sud


LATAM Airlines Group a entamé une transformation historique qui redéfinit l'expérience de voyage à travers l'Atlantique. Avec un investissement stratégique de 460 millions de dollars dédié à la rénovation de ses cabines et à l'amélioration de la technologie à bord, la compagnie souhaite que le voyage soit bien plus qu'un simple trajet : une immersion dans l'hospitalité et le design sud-américains dès le décollage.


Rédigé par LATAM Airlines le Lundi 25 Mai 2026 à 06:15

© LATAM Airlines
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Pour le secteur du tourisme européen, cette évolution représente une proposition de valeur exceptionnelle. L’objectif est d’offrir une expérience adaptée à chaque profil de voyageur, en soignant chaque détail pour que tant le passager d’affaires que le voyageur de loisirs trouvent un environnement de bien-être absolu. Cet engagement envers la qualité a consolidé LATAM comme la référence principale pour relier l’Europe aux destinations les plus emblématiques d’Amérique latine, tout en maintenant un service chaleureux et professionnel sur toutes ses routes internationales.

Premium Business : Un refuge de confidentialité sur Boeing 787

La cabine Premium Business représente le niveau maximal d’exclusivité de la compagnie. Avec un investissement spécifique de 360 millions de dollars dans le redessin de la flotte Boeing 787, LATAM a créé un espace où le temps s’arrête, permettant au passager de se reposer ou de travailler dans un environnement de sérénité totale.
© LATAM Airlines
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Confidentialité personnalisée : La grande innovation de ces nouvelles suites est l'incorporation de portes individuelles. Ce détail permet à chaque voyageur de créer son propre sanctuaire privé, s'isolant du reste de la cabine pour profiter d'une intimité sans précédent sur les vols long-courriers.
Un repos réparateur : Les sièges se transforment en lits totalement plats (full-flat) à 180°. L'ergonomie a été soigneusement étudiée, utilisant des textiles et des finitions qui évoquent les paysages naturels de l'Amérique du Sud, offrant un soutien idéal pour arriver à destination totalement ressourcé.
Connectivité sans câbles : Chaque suite est équipée d'écrans haute définition de 18,5 pouces. Pensée pour un confort total, la technologie Bluetooth intégrée permet de connecter des écouteurs sans fil personnels, offrant une expérience de divertissement beaucoup plus libre et pratique.
© LATAM Airlines
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L'expérience est complétée par une proposition culinaire célébrant les racines du continent. Le Master Sommelier Héctor Vergara a personnellement sélectionné une cave parcourant les vallées les plus exclusives de la région, accompagnant des menus conçus avec des produits locaux de saison qui transforment le dîner à bord en un événement gastronomique de premier plan.

Premium Comfort : L'équilibre parfait pour le voyageur fréquent

Pensant à ceux qui recherchent un niveau supérieur d'exclusivité sans avoir besoin d'une suite Business, LATAM lancera en 2027 sa nouvelle cabine « Premium Comfort ». Avec un investissement de 100 millions de dollars, cette classe est née pour occuper un espace privilégié sur les vols long-courriers.
© LATAM Airlines
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Contrairement à d'autres options sur le marché, il ne s'agit pas seulement d'une amélioration de l'espace, mais d'une cabine indépendante et séparée, conçue pour offrir un environnement beaucoup plus calme et sélect. Les piliers de cette expérience sont :

1. Espace et ergonomie : Les sièges sont notablement plus larges et bénéficient d'une plus grande distance entre les rangées, permettant une inclinaison généreuse idéale pour le repos sur des trajets de plus de dix heures.
2. Qualité visuelle : Le divertissement fait un saut qualitatif avec des écrans de 16 pouces et la technologie 4K, garantissant une netteté visuelle maximale pour profiter du contenu à bord.
3. Productivité garantie : Pour ceux qui ont besoin de profiter du temps de vol, chaque siège dispose de prises de courant universelles et de ports USB-C de charge rapide, permettant à tous les appareils d'être toujours prêts à l'emploi à l'atterrissage.
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LATAM Play : Un univers de divertissement et de connectivité

La technologie est le fil conducteur de cette nouvelle étape. LATAM a alloué 60 millions de dollars pour que, dès 2026, le Wi-Fi haut débit soit disponible sur l'ensemble de sa flotte internationale. Cela permettra aux passagers de naviguer, travailler ou communiquer avec leurs proches avec une connexion stable pendant tout le trajet transatlantique.

Le cœur du divertissement à bord est LATAM Play. Cette plateforme offre l'un des catalogues les plus vastes au monde, grâce à des accords exclusifs avec des plateformes telles que Disney+, Paramount+ et Max. Avec plus de 400 épisodes de séries et une sélection cinématographique dépassant les 170 films, le système est conçu pour être intuitif et personnel, permettant à chaque voyageur de gérer son temps de loisirs simplement depuis son propre écran tactile.

Classe Economy et l'exclusivité de LATAM+

Dans la cabine Economy, l'accent est mis sur le confort et la chaleur du service. Les sièges sont conçus pour offrir le meilleur soutien lombaire, réduisant la sensation de fatigue sur les vols les plus longs. Pour ceux qui souhaitent une touche supplémentaire de bien-être, le service LATAM+ est l'option idéale :
© LATAM Airlines
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Plus d'espace pour vous : Il offre jusqu'à 10 cm d'espace supplémentaire pour les jambes, ce qui fait une différence substantielle pour le confort personnel.
Plus de relaxation : Les sièges LATAM+ bénéficient de 40 % d'inclinaison en plus par rapport à la classe standard, permettant une position beaucoup plus relaxée.
Priorité et agilité : Situés dans les premières rangées, ces sièges offrent des avantages d'embarquement prioritaire et l'accès à des compartiments à bagages exclusifs, facilitant en plus une sortie de l'avion beaucoup plus rapide et confortable après l'atterrissage.
© LATAM Airlines
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Contact commercial
Anabelle Araujo - anabelle.araujo@latam.com

Help Desk Commercial :
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Service Groupes :
grp_groupdeskfr@sac.latam.com

Plus d’informations sur notre plateforme agents de voyages : www.latamtrade.com


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