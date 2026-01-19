LATAM Airlines : une connectivité solide entre Paris et l’Amérique du Sud

Grâce à un réseau international en constante évolution, LATAM Airlines facilite l’accès à des marchés clés en Amérique latine, tout en garantissant une continuité de service et une cohérence de l’expérience tout au long du parcours de voyage.
LATAM Airlines opère des vols directs entre Paris–Charles de Gaulle et São Paulo–Guarulhos, l’un des principaux hubs aériens d’Amérique latine. Cette liaison constitue un axe stratégique du réseau long-courrier de la compagnie, reliant directement l’Europe à un marché central pour les échanges économiques, culturels et touristiques.
Cette connexion directe permet d’optimiser les temps de trajet et d’offrir une alternative efficace entre les deux continents, tout en servant de point d’entrée vers l’ensemble de l’Amérique du Sud.
Connexion directe entre Paris et São Paulo
São Paulo, un hub de connexion régional
L’aéroport de São Paulo–Guarulhos joue un rôle clé dans l’organisation du réseau de LATAM Airlines. Depuis ce hub, les passagers peuvent poursuivre leur voyage vers plus de 120 destinations à travers l’Amérique du Sud. Cette structure permet une gestion fluide des correspondances et facilite les déplacements régionaux pour les voyageurs en provenance d’Europe.
Le modèle de hub de São Paulo contribue à améliorer la connectivité intra-régionale et à proposer des itinéraires cohérents vers l’ensemble du continent.
Réseau de connexions au Brésil
LATAM Airlines dispose d’un réseau domestique étendu au Brésil, reliant plus de 50 destinations à travers le pays. Depuis São Paulo, la compagnie dessert de nombreux centres économiques et institutionnels tels que Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre et Curitiba.
Ce réseau inclut également des destinations touristiques majeures comme Salvador, Fortaleza, Recife, Florianópolis et Natal, permettant un accès facilité aux différentes régions du pays. Cette couverture nationale renforce la capacité de LATAM Airlines à répondre à des besoins variés, qu’ils soient professionnels ou touristiques.
Connexions vers les principaux pays d’Amérique du Sud
Au-delà du marché brésilien, LATAM Airlines propose une connectivité étendue vers les principaux pays d’Amérique du Sud. Depuis São Paulo, la compagnie opère des vols vers l’Argentine, avec des liaisons vers Buenos Aires, vers le Chili via Santiago, ainsi que vers le Pérou, la Colombie, l’Équateur, le Paraguay et l’Uruguay.
Ces connexions permettent d’accéder à des marchés stratégiques et renforcent le positionnement de LATAM Airlines en tant qu’acteur régional de référence, aussi bien pour les déplacements d’affaires que pour les voyages de loisirs.
Connectivité internationale et développement du réseau
LATAM Airlines poursuit le renforcement de son réseau international avec l’ouverture de nouvelles routes reliant São Paulo à Amsterdam, Bruxelles et Le Cap. Ces liaisons contribuent à élargir les options de voyage entre l’Europe, l’Afrique et l’Amérique du Sud, tout en consolidant la place de São Paulo comme plateforme de connexion intercontinentale.
Cette stratégie s’inscrit dans une logique de développement progressif de la connectivité globale du groupe.
Une expérience à bord adaptée aux vols long-courriers
Sur le long-courrier, LATAM Airlines propose une expérience à bord structurée autour de plusieurs cabines. La cabine Economy offre des sièges ergonomiques, un service de restauration adapté à la durée du vol et un système de divertissement individuel.
La cabine Premium Economy propose quant à elle un niveau de confort supérieur, avec davantage d’espace personnel et un service différencié, répondant aux attentes des passagers recherchant un compromis entre confort et efficacité.
La nouvelle cabine Premium Business de LATAM Airlines
Dans le cadre de sa stratégie produit, LATAM Airlines a introduit une nouvelle cabine Premium Business sur ses vols long-courriers, notamment à bord des Boeing 787 inclus dans le programme de rénovation de la flotte. Cette cabine vise à améliorer le confort, la confidentialité et la cohérence globale de l’expérience premium.
Les sièges entièrement inclinables à 180° se transforment en lits parfaitement plats et offrent un accès direct au couloir depuis chaque place. Le design de type suite permet un niveau de confidentialité accru, tandis que les améliorations apportées à l’ergonomie, aux rangements et à la fonctionnalité créent un espace personnel plus intuitif.
Un service Premium Business renouvelé
L’expérience Premium Business est complétée par un service à bord repensé, axé sur une attention plus personnalisée. L’offre gastronomique comprend des menus servis en plusieurs temps, une expérience café améliorée et une carte de boissons renouvelée, en cohérence avec le positionnement du produit.
Les passagers bénéficient également de services prioritaires à l’aéroport, de l’accès aux salons VIP ainsi que d’un accompagnement global destiné à fluidifier l’ensemble du parcours de voyage.
Une offre dédiée au canal professionnel
LATAM Airlines complète son dispositif par un accompagnement spécifique à destination du canal professionnel. À travers son Global Sales Support, la compagnie propose un soutien commercial et opérationnel aux agences de voyages et aux entreprises, contribuant à une gestion efficace des déplacements et à une expérience homogène sur l’ensemble du réseau.
Contact commercial
Anabelle Araujo - anabelle.araujo@latam.com
Help Desk Commercial :
grp_salessupportfr@sac.latam.com
Service Groupes :
grp_groupdeskfr@sac.latam.com
Plus d’informations sur notre plateforme agents de voyages : www.latamtrade.com
