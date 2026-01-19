LATAM Airlines : une connectivité solide entre Paris et l’Amérique du Sud

Dans le cadre de sa stratégie produit, LATAM Airlines a introduit une nouvelle cabine Premium Business sur ses vols long-courriers, notamment à bord des Boeing 787 inclus dans le programme de rénovation de la flotte. Cette cabine vise à améliorer le confort, la confidentialité et la cohérence globale de l’expérience premium.



Les sièges entièrement inclinables à 180° se transforment en lits parfaitement plats et offrent un accès direct au couloir depuis chaque place. Le design de type suite permet un niveau de confidentialité accru, tandis que les améliorations apportées à l’ergonomie, aux rangements et à la fonctionnalité créent un espace personnel plus intuitif.