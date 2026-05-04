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Destination : Athènes et Riviera by Grecotel

2026. Cape Sounio et les 13 pleines lunes


En 2026, le calendrier lunaire comptera treize pleines lunes, contre douze habituellement, une singularité que Cape Sounio a intégré à son calendrier d’événements.


Rédigé par Grecotel Hotels & Resorts le Lundi 25 Mai 2026 à 06:20

© Grecotel Hotels & Resorts
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Martinique

Situé sur la Riviera athénienne, à moins d’une heure du centre-ville d’Athènes, Cape Sounio, propriété du groupe Grecotel, se révèle dans un environnement naturel en bord de mer. Implanté au cœur d’une pinède et à proximité immédiate du temple de Poséidon, l’établissement occupe un site grand ouvert sur la mer Égée. Depuis ses terrasses, le lever de lune s’observe dans l’axe des colonnes du temple, en fonction des cycles astronomiques, c’est un phénomène souvent décrit comme extrêmement singulier dans un décor mythologique unique au monde.

Au Cape Sounio, une expérience associée à une année céleste hors norme

Pour accompagner cette particularité du calendrier, le resort propose un programme articulé autour des cycles lunaires, intitulé « 13 pleines lunes ». Il réunit une série de rendez-vous nocturnes : randonnées sous les étoiles, baignades lors des périodes de la pluie de météores des Perséides, dîners thématiques et rituels de bien-être. Des menus inédits complètent l’offre lors des soirées de pleine lune. C’est une approche qui s’inscrit dans une tendance tourisme haut de gamme, centrée sur des expériences originales en lien avec les cycles naturels.

Cape Sounio, une transformation architecturale en profondeur

© Grecotel Hotels & Resorts
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Cape Sounio a engagé une rénovation progressive de ses infrastructures. Le resort compte aujourd’hui 139 chambres et bungalows, auxquels s’ajoutent 24 villas réparties sur une colline dominant la mer. Les hébergements sont organisés en amphithéâtre, suivant la pente du terrain. Les teintes terracota assurent une continuité visuelle harmonieuse avec le paysage environnant. Cette implantation permet de dégager des vues sur la mer Égée tout en préservant l’intimité des résidents. Au printemps, de nouvelles villas au design contemporain ont été ajoutées. Elles se distinguent par des lignes épurées et l’usage de matériaux bruts. Les espaces communs ont également été repensés. Dès l’arrivée, le nouveau lobby accueille les hôtes dans un univers mêlant œuvres d’art et éléments de design contemporain.

Cape Sounio : Un paysage structuré par le relief naturel

© Grecotel Hotels & Resorts
© Grecotel Hotels & Resorts
Le domaine s’étend sur un terrain marqué par d’anciens cours d’eau. Leurs tracés naturels structurent encore les cheminements menant vers la plage et la mer Égée.

Depuis plus de vingt ans, le jardinier en chef Sifis a enrichi les terrains de la propriété avec la flore locale, façonnant « son » paysage méditerranéen authentique.

Les bungalows et villas, enveloppés de végétation, s’intègrent désormais à la pinède environnante et sont parfois partiellement à l’abri du regard protégés par les arbustes et les bosquets environnants.

Cape Sounio, une scène gastronomique diversifiée

L’offre culinaire repose sur huit restaurants et des bars. En bord de piscine, l’un d’entre eux est doté d’une cuisine ouverte où l’on peut apercevoir la préparation des plats, dans un esprit de « live dining ». La carte associe cuisine grecque traditionnelle, influences asiatiques et fruits de mer.

Des repas peuvent également être organisés dans les villas, notamment autour de formules barbecue dans un cadre plus intime pour un festin de saveurs raffinées dans un environnement exclusif, en compagnie de proches.

Cape Sounio, le bien-être comme axe central

Le Spa Cape Sounio a été entièrement repensé. Il propose 400 m² d’espaces de soins, une salle de sport moderne et des installations ouvertes sur le paysage environnant. En contrebas de la colline, la Spa Beach, crique confidentielle, est accessible depuis le spa et offre un accès direct à la mer dans un environnement isolé. L’approche privilégie une vision globale du bien-être, associant soins personnalisés et programmes sur mesure. Le programme « Elevations of Wellness », est conçu par Vicky Vlachonis, une experte en bien-être de renommée mondiale qui est l’ostéopathe et guérisseuse attitrée de Gwyneth Paltrow. Ce programme holistique et novateur combine traditions grecques et techniques contemporaines, en intégrant des dimensions à la fois physiques, émotionnelles et nutritionnelles. Pour sa deuxième année, il inclut des rituels liés aux cycles lunaires, invitant à une alliance particulière avec les rythmes naturels. Inspiré des principes d’Hippocrate, il se compose de soins ciblés, de rituels et d’une réflexion sur les modes de vie contemporains dans un cadre à l’histoire millénaire.

Cape Sounio, une destination rêvée pour de multiples profils

Cape Sounio accueille des voyageurs pour des séjours en solo, en couple ou en famille. Le programme « Kids Go Free » illustre cette ouverture. La recherche de diversité s’accompagne d’une offre adaptable à différents rythmes de séjour. Le site peut également s’intégrer dans des itinéraires plus larges sur la Riviera athénienne, en lien direct avec d’autres établissements du groupe Grecotel, comme « The Dolli at Acropolis ». Entre mer, pinède et phénomènes astronomiques, Cape Sounio combine hébergement, bien-être et expériences incomparables dans un cadre d’exception.

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