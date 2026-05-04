Destination : Athènes et Riviera by Grecotel

Le Spa Cape Sounio a été entièrement repensé. Il propose 400 m² d’espaces de soins, une salle de sport moderne et des installations ouvertes sur le paysage environnant. En contrebas de la colline, la Spa Beach, crique confidentielle, est accessible depuis le spa et offre un accès direct à la mer dans un environnement isolé. L’approche privilégie une vision globale du bien-être, associant soins personnalisés et programmes sur mesure. Le programme « Elevations of Wellness », est conçu par Vicky Vlachonis, une experte en bien-être de renommée mondiale qui est l’ostéopathe et guérisseuse attitrée de Gwyneth Paltrow. Ce programme holistique et novateur combine traditions grecques et techniques contemporaines, en intégrant des dimensions à la fois physiques, émotionnelles et nutritionnelles. Pour sa deuxième année, il inclut des rituels liés aux cycles lunaires, invitant à une alliance particulière avec les rythmes naturels. Inspiré des principes d’Hippocrate, il se compose de soins ciblés, de rituels et d’une réflexion sur les modes de vie contemporains dans un cadre à l’histoire millénaire.