Grecotel : une Crète authentique et des nouveautés exclusives

Caramel a Grecotel Resort to live : le luxe intimiste
Le Caramel a Grecotel Resort to live propose désormais trois formules : Bed & Breakfast (BB) pour plus de liberté et Half Board (HB) pour apprécier un dîner (inclus dans la formule) dans un cadre raffiné. Mais la grande nouveauté pour 2026 est la formule All Inclusive Premium (Al Premium). Cette dernière, rare pour un boutique hôtel, combine restauration à la carte, expériences « dine-out », minibar réapprovisionné et boissons illimitées, offrant aux clients une expérience « all inclusive » haut de gamme.
Situé à quelques kilomètres de la vieille ville de Réthymnon, le resort s’étire le long d’une plage de sable doré, agrémentée de palmiers et de bougainvilliers. Ses 52 suites et 15 villas, certaines avec jardin, terrasse ou piscine privée, allient des touches contemporaines à des matériaux artisanaux, mêlant confort moderne et charme local. La gastronomie occupe une place centrale avec une cuisine méditerranéenne de saison, des spécialités crétoises et des poissons et fruits de mer servis dans plusieurs restaurants. Les soirées se prolongent au Panther Lobby Bar, face aux jardins et à la piscine. L’expérience culinaire flexible et raffinée est adaptée à des clients exigeants, qu’il s’agisse de couples, de familles ou de groupes recherchant des vacances sur mesure.
👉 Fiche technique Caramel a Grecotel Resort to live
Situé à quelques kilomètres de la vieille ville de Réthymnon, le resort s’étire le long d’une plage de sable doré, agrémentée de palmiers et de bougainvilliers. Ses 52 suites et 15 villas, certaines avec jardin, terrasse ou piscine privée, allient des touches contemporaines à des matériaux artisanaux, mêlant confort moderne et charme local. La gastronomie occupe une place centrale avec une cuisine méditerranéenne de saison, des spécialités crétoises et des poissons et fruits de mer servis dans plusieurs restaurants. Les soirées se prolongent au Panther Lobby Bar, face aux jardins et à la piscine. L’expérience culinaire flexible et raffinée est adaptée à des clients exigeants, qu’il s’agisse de couples, de familles ou de groupes recherchant des vacances sur mesure.
👉 Fiche technique Caramel a Grecotel Resort to live
Creta Palace Resort : l’icône crétoise réinventée pour une expérience LUXME®
À quelques minutes du Caramel a Grecotel Resort to live, le Creta Palace s’étend directement sur la mer dans un cadre préservé. Lauréat des Condé Nast Traveller Readers’ Choice Awards 2025, le resort dévoile une nouvelle dimension de luxe. Avec ses douze kilomètres de plage, la plus longue de Crète, et une proximité immédiate avec la vieille ville, l’établissement offre un cadre privilégié alliant découvertes culturelles et expériences gastronomiques.
Depuis mai, Grecotel a achevé la transformation complète du domaine. Organisé comme un village crétois, le complexe associe bâtiments et bungalows entourés de jardins luxuriants de palmiers, de frangipaniers et de bananiers. Une piscine principale composée de quatre bassins et une plage privée labellisée « Pavillon Bleu » garantissent un équilibre idéal entre détente et activités.
La maison principale propose des chambres, suites et configurations familiales entièrement rénovées. Les intérieurs lumineux, en bois clair et tons pastel, offrent un confort optimal avec lits premium, minibars sur mesure et salles de bains en onyx avec douches à l’italienne généreuses. Chaque espace bénéficie d’un panorama exceptionnel sur la mer de Crète. Huit villas avec piscine privée complètent l’offre pour des séjours d’exception.
La gastronomie constitue un temps fort du séjour. Sept restaurants et quatre bars présentent des menus méditerranéens, crétois, asiatiques et italiens. Les ingrédients ultra-frais, dont certains proviennent du jardin potager du resort, sont sublimés par une brigade de chefs passionnés. Ateliers culinaires et shows en direct permettent une immersion dans les saveurs locales.
Le Creta Palace accueille toutes les générations de gourmands et gourmets. Les familles bénéficient du King Minos et de l’Aquapark, du club enfants par tranche d’âge, de piscines à entrée progressive, de toboggans et de zones de snacks et glaces incluses. Les amateurs de bien-être profitent des installations Spa & fitness et les passionnés de sports nautiques disposent d’un large choix d’activités sur mer.
Ce resort a rejoint la collection LUXME®, offrant l’expérience Luxury Made Easy®. La formule Ultra All Inclusive qui permet un accès complet aux restaurants à la carte (3 par tranche de 7 nuits), bars et animations, ainsi qu’à la ferme Agreco, pour découvrir la véritable cuisine crétoise et participer au programme « Fermier d’un jour ».
👉 Fiche technique Creta Palace Resort
Depuis mai, Grecotel a achevé la transformation complète du domaine. Organisé comme un village crétois, le complexe associe bâtiments et bungalows entourés de jardins luxuriants de palmiers, de frangipaniers et de bananiers. Une piscine principale composée de quatre bassins et une plage privée labellisée « Pavillon Bleu » garantissent un équilibre idéal entre détente et activités.
La maison principale propose des chambres, suites et configurations familiales entièrement rénovées. Les intérieurs lumineux, en bois clair et tons pastel, offrent un confort optimal avec lits premium, minibars sur mesure et salles de bains en onyx avec douches à l’italienne généreuses. Chaque espace bénéficie d’un panorama exceptionnel sur la mer de Crète. Huit villas avec piscine privée complètent l’offre pour des séjours d’exception.
La gastronomie constitue un temps fort du séjour. Sept restaurants et quatre bars présentent des menus méditerranéens, crétois, asiatiques et italiens. Les ingrédients ultra-frais, dont certains proviennent du jardin potager du resort, sont sublimés par une brigade de chefs passionnés. Ateliers culinaires et shows en direct permettent une immersion dans les saveurs locales.
Le Creta Palace accueille toutes les générations de gourmands et gourmets. Les familles bénéficient du King Minos et de l’Aquapark, du club enfants par tranche d’âge, de piscines à entrée progressive, de toboggans et de zones de snacks et glaces incluses. Les amateurs de bien-être profitent des installations Spa & fitness et les passionnés de sports nautiques disposent d’un large choix d’activités sur mer.
Ce resort a rejoint la collection LUXME®, offrant l’expérience Luxury Made Easy®. La formule Ultra All Inclusive qui permet un accès complet aux restaurants à la carte (3 par tranche de 7 nuits), bars et animations, ainsi qu’à la ferme Agreco, pour découvrir la véritable cuisine crétoise et participer au programme « Fermier d’un jour ».
👉 Fiche technique Creta Palace Resort
Agreco Farm : une immersion dans la Crète agricole
À quelques kilomètres du littoral, Agreco Farm plonge les hôtes au cœur d’une Crète agricole. Jardins, potagers, oliviers et vergers suivent le rythme des saisons, offrant un voyage au cœur des traditions locales. Née de la vision de Nikos Daskalantonakis, fondateur de Grecotel, l’Agreco Farm témoigne de son amour pour la culture et les traditions crétoises. Chaque pierre, chaque olivier sont autant de symboles d’une hospitalité authentique, du respect de l’environnement et d’harmonie avec la nature. Le programme « Fermier d’un jour » invite les enfants à récolter les produits de la ferme, à cuisiner et à découvrir des recettes locales à la « Great Cooking School » : une expérience joyeuse et interactive qui les rapproche de la nature. Les repas du champ à l’assiette et les fêtes traditionnelles font revivre les coutumes crétoises. Des expériences inédites, que l’on ne savoure qu’à Agreco Farm et qui réjouit les familles.
Une Crète à vivre
Des villas aux suites rénovées, des formules premium tout compris aux installations familiales et à l’immersion dans la Crète agricole, Caramel a Grecotel Resort to live et Creta Palace offrent aux hôtes une expérience complète et différenciante, adaptée à la fois aux couples en quête d’intimité tout comme aux familles recherchant l’alliance entre le confort et des activités variées. L’ensemble des établissements illustre l’engagement de Grecotel depuis plus de 50 ans, pour un tourisme responsable, authentique et raffiné, où chaque séjour devient une découverte de la Crète dans toute sa richesse et ses multiples facettes.
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