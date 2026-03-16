Grecotel : une Crète authentique et des nouveautés exclusives

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Luxury Made Easy®

À quelques minutes du, les’étend directement sur la mer dans un cadre préservé. Lauréat des, le resort dévoile une nouvelle dimension de luxe. Avec ses douze kilomètres de plage, la plus longue de Crète, et une proximité immédiate avec la vieille ville, l’établissement offre un cadre privilégié alliant découvertes culturelles et expériences gastronomiques.Depuis mai,a achevé la transformation complète du domaine. Organisé comme un village crétois, le complexe associe bâtiments et bungalows entourés de jardins luxuriants de palmiers, de frangipaniers et de bananiers. Une piscine principale composée de quatre bassins et une plage privée labellisée « Pavillon Bleu » garantissent un équilibre idéal entre détente et activités.La maison principale propose des chambres, suites et configurations familiales entièrement rénovées. Les intérieurs lumineux, en bois clair et tons pastel, offrent un confort optimal avec lits premium, minibars sur mesure et salles de bains en onyx avec douches à l’italienne généreuses. Chaque espace bénéficie d’un panorama exceptionnel sur la mer de Crète. Huit villas avec piscine privée complètent l’offre pour des séjours d’exception.La gastronomie constitue un temps fort du séjour. Sept restaurants et quatre bars présentent des menus méditerranéens, crétois, asiatiques et italiens. Les ingrédients ultra-frais, dont certains proviennent du jardin potager du resort, sont sublimés par une brigade de chefs passionnés. Ateliers culinaires et shows en direct permettent une immersion dans les saveurs locales.Le Creta Palace accueille toutes les générations de gourmands et gourmets. Les familles bénéficient duet de l’, du club enfants par tranche d’âge, de piscines à entrée progressive, de toboggans et de zones de snacks et glaces incluses. Les amateurs de bien-être profitent des installations Spa & fitness et les passionnés de sports nautiques disposent d’un large choix d’activités sur mer.Ce resort a rejoint la collection, offrant l’expérience. La formule Ultra All Inclusive qui permet un accès complet aux restaurants à la carte (3 par tranche de 7 nuits), bars et animations, ainsi qu’à la ferme, pour découvrir la véritable cuisine crétoise et participer au programme « Fermier d’un jour ».