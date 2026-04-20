Grecotel LUX®ME Kos : réouverture du fleuron de la mer Égée

Le Grecoland s’inspire de deux grandes histoires de Kos. La première est celle des volcans ! Au large se trouve l’île de Nisyros, l’un des rares endroits au monde, où l’on peut descendre à l’intérieur du cratère d’un volcan. La seconde est Hippocrate, le père de la médecine moderne, né à Kos, il y aurait enseigné sous le célèbre platane de la ville, devenu un symbole local. Son héritage perdure à travers le serment qui porte son nom, toujours en usage dans le monde médical. Cette dimension historique confère à Kos une profondeur singulière. L’objectif est de stimuler la curiosité des plus jeunes tout en proposant un cadre enchanteur et des activités ludiques.



Parmi les plus vastes centres de bien-être des îles grecques, l’Elixir Spa s’inscrit dans l’héritage d’Hippocrate en proposant des soins inspirés de rituels ancestraux et d’ingrédients naturels. Conçu comme un sanctuaire du bien-être, il combine piscine intérieure Aqua Elixir , salles de soins en marbre et espaces de massage en plein air au cœur des jardins. L’offre est complétée par un programme complet de yoga, Pilates, aquagym et séances avec coach, pour une expérience placée sous le signe de la détente et de la régénération.