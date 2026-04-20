Grecotel LUX®ME Kos : réouverture du fleuron de la mer Égée

Déployé sur un domaine de 100 000 m², l’établissement est au cœur de vastes jardins plantés de palmiers, de six piscines et de six restaurants. À travers sa collection LUX®ME, acronyme de Luxury Made Easy®, Grecotel Hotels & Resorts, acteur majeur de l’hôtellerie grecque, défend une approche du « all inclusive » positionné résolument sur le haut de gamme.
Paisible et contemporaine, l’île de Kos cultive son authenticité. C’est dans cet esprit que s’inscrit le Grecotel LUX®ME Kos, installé dans le quartier calme de Psalidi, à 4 km seulement du centre urbain de Kos.
LUX®ME Kos, une atmosphère insulaire
Paisible et contemporaine, l’île de Kos cultive son authenticité. C’est dans cet esprit que s’inscrit le Grecotel LUX®ME Kos, installé dans le quartier calme de Psalidi, à 4 km seulement du centre urbain de Kos.
Une plage privée et une île baptisée Papaya, complètent l’ensemble, offrant un point de départ idéal pour découvrir l’île de Kos. Vestiges antiques, héritage médiéval et vie locale autour du port. Le kafeneio, ces cafés grecs typiques offrent une pause conviviale.
LUX®ME Kos, un cadre inspiré d’un village insulaire
L’architecture du resort évoque un ensemble équilibré aux lignes épurées. Les hébergements, répartis dans des maisons d’un ou deux niveaux, s’ouvrent sur des jardins privatifs ou des patios, créant une continuité naturelle entre les espaces intérieurs et extérieurs. La décoration repose sur une esthétique sobre et maîtrisée, où les matériaux, les textures naturelles et les tonalités douces jouent un rôle central.
LUX®ME, une offre d’hébergement diversifiée
Le complexe dévoile une nouvelle génération de suites familiales haut de gamme. Déclinées avec ou sans piscine privée, elles se distinguent par un design associant mobilier sculptural, textiles sobres et salles de bains en travertin équipées de baignoires indépendantes.
Parmi les nouveautés, une collection de chambres s’articule autour de vastes piscines partagées avec des services dédiés, imaginées comme une option attractive pour la saison estivale. Cet ensemble réunit bungalows, chambres familiales de différentes configurations et suites élégantes, offrant une grande diversité de séjours.
L’offre d’hébergement s’étend des chambres avec vue sur la mer à des suites penthouse spectaculaires, jusqu’aux villas en bord de plage dotées de piscines privées. Point d’orgue de cette collection : une résidence en front de mer de 250 m², répartie sur deux niveaux, avec de larges vérandas et une vue imprenable sur la mer Égée.
Parmi les nouveautés, une collection de chambres s’articule autour de vastes piscines partagées avec des services dédiés, imaginées comme une option attractive pour la saison estivale. Cet ensemble réunit bungalows, chambres familiales de différentes configurations et suites élégantes, offrant une grande diversité de séjours.
L’offre d’hébergement s’étend des chambres avec vue sur la mer à des suites penthouse spectaculaires, jusqu’aux villas en bord de plage dotées de piscines privées. Point d’orgue de cette collection : une résidence en front de mer de 250 m², répartie sur deux niveaux, avec de larges vérandas et une vue imprenable sur la mer Égée.
LUX®ME Kos, une offre culinaire généreuse
Le resort compte six restaurants et quatre bars, répartis au gré des espaces ouverts sur les jardins ou sur la mer. Chaque restaurant développe un univers spécifique. Finicia, met à l’honneur des spécialités servies sur pierre chaude, une nouveauté, tandis qu’un bar aperitivo revisite l’esprit des années 1930 avec une sélection de classiques italiens. En bord de plage, Asiana explore des inspirations asiatiques et Tavernaki propose des plats incontournables de la cuisine grecque. Le restaurant Lagoon, identifiable à ses carreaux vert menthe et ses touches de cuivre, met en avant une offre autour de produits faits maison, comme ceux de la boulangerie avec pains, pâtisseries et desserts préparés sur place. La Crêperie-Gelateria très appréciée des familles et accessible tout au long de la journée, complète l’ensemble.
LUX®ME, Grecoland, découvertes et bien-être
Le Grecoland s’inspire de deux grandes histoires de Kos. La première est celle des volcans ! Au large se trouve l’île de Nisyros, l’un des rares endroits au monde, où l’on peut descendre à l’intérieur du cratère d’un volcan. La seconde est Hippocrate, le père de la médecine moderne, né à Kos, il y aurait enseigné sous le célèbre platane de la ville, devenu un symbole local. Son héritage perdure à travers le serment qui porte son nom, toujours en usage dans le monde médical. Cette dimension historique confère à Kos une profondeur singulière. L’objectif est de stimuler la curiosité des plus jeunes tout en proposant un cadre enchanteur et des activités ludiques.
Parmi les plus vastes centres de bien-être des îles grecques, l’Elixir Spa s’inscrit dans l’héritage d’Hippocrate en proposant des soins inspirés de rituels ancestraux et d’ingrédients naturels. Conçu comme un sanctuaire du bien-être, il combine piscine intérieure Aqua Elixir, salles de soins en marbre et espaces de massage en plein air au cœur des jardins. L’offre est complétée par un programme complet de yoga, Pilates, aquagym et séances avec coach, pour une expérience placée sous le signe de la détente et de la régénération.
Parmi les plus vastes centres de bien-être des îles grecques, l’Elixir Spa s’inscrit dans l’héritage d’Hippocrate en proposant des soins inspirés de rituels ancestraux et d’ingrédients naturels. Conçu comme un sanctuaire du bien-être, il combine piscine intérieure Aqua Elixir, salles de soins en marbre et espaces de massage en plein air au cœur des jardins. L’offre est complétée par un programme complet de yoga, Pilates, aquagym et séances avec coach, pour une expérience placée sous le signe de la détente et de la régénération.
LUX®ME Kos, plage, piscines et une île appelée Papaya
Le cœur du complexe est une spectaculaire lagune de piscines, au centre de laquelle se trouve l’île Papaya, un îlot de sable luxuriant, décoré de hamacs et de transats avec des braseros en soirée, nommé d’après les papayers présents dans les jardins exotiques. Autour de l’île Papaya serpente une toute nouvelle rivière lente, une promenade aquatique ensoleillée à travers jardins et canaux, Au-delà des piscines, la plage privée de galets s’ouvre directement sur la mer Égée, avec service de plage et eaux cristallines.
LUX®ME Kos, une destination discrète et immersive
Enfin, le Grecotel LUX®ME Kos se distingue par son implantation légèrement en retrait, accessible par des chemins secondaires qui renforcent le sentiment d’évasion. L’environnement ponctué par la végétation et les sons naturels, participe à créer une ambiance loin de l’agitation.
C'est là que la beauté du LUX®ME Kos se cache, à l'abri des regards. Il faut savoir se perdre sur les chemins, se couvrir (un peu) de poussière, écouter le concert des cigales, découvrir les sources thermales le long de la cote et vivre dans l’instant présent.
C'est là que la beauté du LUX®ME Kos se cache, à l'abri des regards. Il faut savoir se perdre sur les chemins, se couvrir (un peu) de poussière, écouter le concert des cigales, découvrir les sources thermales le long de la cote et vivre dans l’instant présent.
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