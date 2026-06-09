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Christine Ourmières-Widener reprend du service !

Christine Ourmières-Widener a été nommée à la tête de ZeroAvia


Depuis janvier 2025 et son départ surprise du groupe Dubreuil Aéro, Christine Ourmières-Widener s’était faite plutôt discrète. Elle a bien tenté de récupérer la direction de la DGAC, mais l’ancienne dirigeante de TAP Air Portugal a vu sa candidature susciter quelques grincements de dents. Elle a finalement trouvé un nouveau point de chute, à la tête de ZeroAvia.



Rédigé par le Vendredi 12 Juin 2026 à 14:44

Christine Ourmières-Widener a été nommée à la tête de ZeroAvia - CH
Christine Ourmières-Widener a été nommée à la tête de ZeroAvia - CH
Dream Yacht
Son départ, l’année dernière, de la direction du groupe Dubreuil Aéro avait fait grand bruit.

Un an seulement après son intronisation à la tête du pôle qui chapeaute Air Caraïbes et French bee, dans le sillage de la succession assurée par Paul-Henri Dubreuil, l’idylle n’aura pas fait long feu. Prévue pour durer, à l’image du binôme qu’avaient constitué Marc Rochet et Jean-Paul Dubreuil, la collaboration s’est rapidement interrompue.

Et depuis cette rupture, l’ancienne dirigeante de TAP Air Portugal se faisait plutôt discrète, malgré son envie de retrouver un poste dans l’aérien. Elle a bien candidaté à la direction de la DGAC, mais elle s’est heurtée au lobbying de certains patrons, qui voyaient d’un mauvais œil son arrivée.

Finalement, un an et demi après son départ du groupe Dubreuil, Christine Ourmières-Widener reprend du service. Cette fois-ci, non pas à la tête d’une compagnie, mais d’un... pionnier des avions à hydrogène, selon le site hydrogentoday.

En effet, elle a été nommée directrice générale de ZeroAvia, une entreprise où elle occupait déjà le poste de présidente exécutive du conseil d’administration.

Une nomination qui intervient dans une période de fortes turbulences pour la société.

L’entreprise a été fondée avec la promesse de remplacer les moteurs conventionnels des avions à hélices par une propulsion à hydrogène.

ZeroAvia : un pionnier de l’hydrogène en difficulté

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Si Christine Ourmières-Widener a été nommée pour assurer l’intérim avant l’arrivée d’un nouveau directeur général, l’entreprise fondée en 2017 a dû, dernièrement, se séparer de près de 50 % de ses effectifs.

Malgré plusieurs levées de fonds, dont une record de 150 millions en 2024 et une dernière, non chiffrée, à la fin de l’année 2025, la société britannico-américaine fait face à des problèmes de trésorerie.

Face à ces licenciements, qui ont concerné des postes dans des secteurs comme la recherche et développement ou encore l’ingénierie, ZeroAvia a annoncé repousser ses calendriers de livraison, qui prévoyaient notamment la certification complète d’un Cessna Caravan modifié à l’hydrogène en 2027.

Ces tensions ont entraîné le départ de Val Miftakhov, son fondateur. Christine Ourmières-Widener est entrée au sein de ZeroAvia en 2020, comme advisor, puis elle est devenue membre du conseil d’administration en 2021.

"ZeroAvia reste concentrée sur sa mission de décarbonation de l’aviation grâce à la technologie de propulsion hydrogène-électrique.

Les programmes, partenariats et étapes de développement de l’entreprise continuent de progresser et le Conseil s’engage à assurer une transition de direction sans faille", a expliqué l’entreprise, qui prévoyait initialement le premier vol commercial en 2025.

Ce n’est pas la première fois que Christine Ourmières-Widener prend les rênes d’une société en difficulté. Avant le Covid, elle avait été à la tête de Flybe, une compagnie aérienne régionale anglaise fragilisée, rachetée par Virgin Atlantic avant de cesser ses activités en 2023.

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Tags : air caraibes, christine ourmieres
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