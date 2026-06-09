Christine Ourmières-Widener reprend du service !

ZeroAvia reste concentrée sur sa mission de décarbonation de l’aviation grâce à la technologie de propulsion hydrogène-électrique.



Les programmes, partenariats et étapes de développement de l’entreprise continuent de progresser et le Conseil s’engage à assurer une transition de direction sans faille"

Si Christine Ourmières-Widener a été nommée pour assurer l’intérim avant l’arrivée d’un nouveau directeur général, l’entreprise fondée en 2017 a dû, dernièrement, se séparer de près de 50 % de ses effectifs.Face à ces licenciements, qui ont concerné des postes dans des secteurs comme la recherche et développement ou encore l’ingénierie, ZeroAvia a annoncé repousser ses calendriers de livraison, qui prévoyaient notamment la certification complète d’un Cessna Caravan modifié à l’hydrogène en 2027.Christine Ourmières-Widener est entrée au sein de ZeroAvia en 2020, comme advisor, puis elle est devenue membre du conseil d’administration en 2021., a expliqué l’entreprise, qui prévoyait initialement le premier vol commercial en 2025.