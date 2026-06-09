Air Caraïbes lance une ligne directe entre Fort-de-France et Saint-Martin !

L'ouverture de cette nouvelle route s'inscrit dans un mouvement plus large de restructuration du réseau régional d'Air Caraïbes. La compagnie maintient son offre existante au départ de Pointe-à-Pitre et a procédé, depuis le 1er juin 2026, à des ajustements horaires sur plusieurs lignes.Le vol TX reliant Pointe-à-Pitre à Fort-de-France avance ainsi son départ à 6h45 (contre 7h15 précédemment), tandis que vol TX314 vers Saint-Martin Grand Case est désormais programmé à 7h15, contre 7h auparavant. Des modifications mineures en apparence, mais pensées pour améliorer la fluidité des correspondances et le confort global des voyageurs.