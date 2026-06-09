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Air Caraïbes lance une ligne directe entre Fort-de-France et Saint-Martin !

La compagnie lance deux vols hebdomadaires à partir du 3 juillet au 30 août 2026


Air Caraïbes annonce l'ouverture d'une nouvelle liaison directe entre Fort-de-France (FDF) et Saint-Martin Grand Case (SFG), opérée chaque vendredi et dimanche à compter du 3 juillet prochain. En 1h25 de vol, les voyageurs pourront désormais relier les deux îles sans correspondance, sur un itinéraire jusqu'ici inédit dans le réseau de la compagnie.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Mardi 9 Juin 2026 à 12:09

Air Caraïbes ouvre une liaison directe entre Fort-de-France et Saint-Martin dès cet été, Depositphotos.com, Image de ginosphotos1
Air Caraïbes ouvre une liaison directe entre Fort-de-France et Saint-Martin dès cet été, Depositphotos.com, Image de ginosphotos1
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Fini le détour par Pointe-à-Pitre !

C'est en réponse à une demande croissante entre la Martinique et Saint-Martin qu'Air Caraïbes a décidé d'ouvrir cette desserte estivale du 3 juillet au 30 août 2026.

Jusqu'ici, le trajet impliquait une escale à Pointe-à-Pitre, allongeant sensiblement le temps de parcours. Avec cette nouvelle liaison, la compagnie entend fluidifier les déplacements et faciliter les échanges (familiaux, économiques et touristiques) qui unissent les deux territoires. Opérée en ATR72-600, la liaison couvrira 18 rotations directes sur l'ensemble de la saison estivale.

Les billets sont d'ores et déjà disponible à la vente sur le site Air Caraïbes. "Avec cette nouvelle liaison directe entre Fort-de-France et Saint-Martin, nous répondons à une attente forte de nos voyageurs tout en renforçant la connectivité entre les territoires antillais", déclare Hugues Heddebault, directeur commercial de la compagnie.

Des ajustements horaires pour améliorer l'ensemble du réseau régional

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L'ouverture de cette nouvelle route s'inscrit dans un mouvement plus large de restructuration du réseau régional d'Air Caraïbes. La compagnie maintient son offre existante au départ de Pointe-à-Pitre et a procédé, depuis le 1er juin 2026, à des ajustements horaires sur plusieurs lignes.

Le vol TX reliant Pointe-à-Pitre à Fort-de-France avance ainsi son départ à 6h45 (contre 7h15 précédemment), tandis que vol TX314 vers Saint-Martin Grand Case est désormais programmé à 7h15, contre 7h auparavant. Des modifications mineures en apparence, mais pensées pour améliorer la fluidité des correspondances et le confort global des voyageurs.

A lire : Air Caraïbes célèbre 25 ans de voyages avec ses clients

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Tags : air caraibes
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