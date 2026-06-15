Air Caraïbes ouvre une ligne directe entre Paris et l’île de San Salvador (Bahamas)

Air Caraïbes ouvre une ligne sans escale entre Paris et l’île de San Salvador - Depositphotos.com, AndreyPopov
L'archipel bahaméen se rapproche considérablement des voyageurs francophones, grâce à la nouvelle liaison directe entre l’aéroport de Paris-Orly et l’île de San Salvador.
Ce nouveau service direct est proposé à raison d'un vol par semaine par Air Caraïbes, opéré par un Airbus A330-300.
Programmé tout au long de l'été jusqu'au 23 août 2026, il observera une courte pause avant de reprendre ses rotations régulières à partir du 22 octobre 2026.
Les trajets aller sont planifiés au départ de Paris-Orly à 10h15 pour une arrivée à San Salvador à 13h35, après un temps de vol de 9h20. Dans le sens retour, l'appareil quitte le tarmac bahaméen à 14h45 pour se poser en France le lendemain matin à 8h55, au terme d'un voyage de 12h10.
Pour Hugues Heddebault, directeur commercial d'Air Caraïbes, cette ouverture de ligne s'inscrit dans la volonté de la compagnie de mettre à profit son expertise historique dans la région pour rendre les « Out Islands » plus accessibles.
Cette initiative permet de répondre à la demande des voyageurs en quête de séjours balnéaires haut de gamme, tout en leur garantissant les standards de confort et de service propres aux liaisons long-courriers du transporteur.
Ce nouveau service direct est proposé à raison d'un vol par semaine par Air Caraïbes, opéré par un Airbus A330-300.
Programmé tout au long de l'été jusqu'au 23 août 2026, il observera une courte pause avant de reprendre ses rotations régulières à partir du 22 octobre 2026.
Les trajets aller sont planifiés au départ de Paris-Orly à 10h15 pour une arrivée à San Salvador à 13h35, après un temps de vol de 9h20. Dans le sens retour, l'appareil quitte le tarmac bahaméen à 14h45 pour se poser en France le lendemain matin à 8h55, au terme d'un voyage de 12h10.
Pour Hugues Heddebault, directeur commercial d'Air Caraïbes, cette ouverture de ligne s'inscrit dans la volonté de la compagnie de mettre à profit son expertise historique dans la région pour rendre les « Out Islands » plus accessibles.
Cette initiative permet de répondre à la demande des voyageurs en quête de séjours balnéaires haut de gamme, tout en leur garantissant les standards de confort et de service propres aux liaisons long-courriers du transporteur.
San Salvador, un joyau historique et naturel préservé du tourisme de masse
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Située en marge des circuits touristiques traditionnels, l'île de San Salvador bénéficie d'une aura particulière puisqu'elle est reconnue comme le lieu présumé où Christophe Colomb a débarqué en 1492.
Aujourd'hui, elle attire pour son calme et ses paysages sauvages. Ses plages de sable blanc baignées par des eaux turquoise en font un écosystème privilégié pour les vacanciers en recherche d'intimité, de déconnexion et de nature intacte.
L'île s'impose également comme une destination de premier plan pour les activités nautiques grâce à la clarté et la richesse de ses fond marins.
Les amateurs de plongée sous-marine et de snorkeling peuvent y explorer des récifs coralliens denses ainsi que des tombants sous-marins spectaculaires abritant une faune marine variée.
Sur la terre ferme, le patrimoine de l'île se découvre de manière plus intime à travers l'architecture tranquille de son centre principal, Cockburn Town, ses vestiges historiques ou encore les panoramas offerts depuis le phare de Dixon Hill.
Aujourd'hui, elle attire pour son calme et ses paysages sauvages. Ses plages de sable blanc baignées par des eaux turquoise en font un écosystème privilégié pour les vacanciers en recherche d'intimité, de déconnexion et de nature intacte.
L'île s'impose également comme une destination de premier plan pour les activités nautiques grâce à la clarté et la richesse de ses fond marins.
Les amateurs de plongée sous-marine et de snorkeling peuvent y explorer des récifs coralliens denses ainsi que des tombants sous-marins spectaculaires abritant une faune marine variée.
Sur la terre ferme, le patrimoine de l'île se découvre de manière plus intime à travers l'architecture tranquille de son centre principal, Cockburn Town, ses vestiges historiques ou encore les panoramas offerts depuis le phare de Dixon Hill.