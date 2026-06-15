Air Caraïbes ouvre une ligne directe entre Paris et l’île de San Salvador (Bahamas)

Située en marge des circuits touristiques traditionnels, l'île de San Salvador bénéficie d'une aura particulière puisqu'elle est reconnue comme le lieu présumé où Christophe Colomb a débarqué en 1492.



Aujourd'hui, elle attire pour son calme et ses paysages sauvages. Ses plages de sable blanc baignées par des eaux turquoise en font un écosystème privilégié pour les vacanciers en recherche d'intimité, de déconnexion et de nature intacte.



L'île s'impose également comme une destination de premier plan pour les activités nautiques grâce à la clarté et la richesse de ses fond marins.



Les amateurs de plongée sous-marine et de snorkeling peuvent y explorer des récifs coralliens denses ainsi que des tombants sous-marins spectaculaires abritant une faune marine variée.



Sur la terre ferme, le patrimoine de l'île se découvre de manière plus intime à travers l'architecture tranquille de son centre principal, Cockburn Town, ses vestiges historiques ou encore les panoramas offerts depuis le phare de Dixon Hill.