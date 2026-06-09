Groupe Dubreuil : Géry Mortreux nommé directeur général du pôle aérien

Paul-Henri Dubreuil avait choisi de s’impliquer personnellement dans le management de ce pôle et de l’animer en prise directe avec les directeurs généraux des compagnies. Une période jugée nécessaire pour redonner un cap clair et réaligner les enjeux commerciaux, opérationnels et stratégiques des compagnies avec les aspirations du groupe Dubreuil

les orientations sont bien définies et les bases d’un développement futur sont posées. Le groupe Dubreuil est prêt désormais à confier la direction de ce pôle à un nouveau dirigeant qui s’investira pleinement et totalement dans la fonction : un patron de pôle qui aura aussi à cœur de poursuivre la dynamique engagée pour renforcer la compétitivité de ses compagnies