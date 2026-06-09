Groupe Dubreuil : Géry Mortreux nommé directeur général du pôle aérien

18 mois. C'est le temps qu'il aura fallu au groupe Dubreuil pour désigner un nouveau directeur général pour son pôle aérien.
Durant cette période de transition, c'est Paul-Henri Dubreuil, le Président-directeur général du groupe qui assurait l'intérim, qu'il s'apprête désormais à confier, le 15 juillet prochain, à Géry Mortreux.
A tout juste 60 ans, ce dernier va prendre les rênes d’Air Caraïbes, d’Air Caraïbes Atlantique, de French bee et d’Hi Line Cargo.
Pour rappel, depuis janvier 2025, "Paul-Henri Dubreuil avait choisi de s’impliquer personnellement dans le management de ce pôle et de l’animer en prise directe avec les directeurs généraux des compagnies. Une période jugée nécessaire pour redonner un cap clair et réaligner les enjeux commerciaux, opérationnels et stratégiques des compagnies avec les aspirations du groupe Dubreuil", recontextualise un communiqué.
Désormais, "les orientations sont bien définies et les bases d’un développement futur sont posées. Le groupe Dubreuil est prêt désormais à confier la direction de ce pôle à un nouveau dirigeant qui s’investira pleinement et totalement dans la fonction : un patron de pôle qui aura aussi à cœur de poursuivre la dynamique engagée pour renforcer la compétitivité de ses compagnies".
Durant cette période de transition, c'est Paul-Henri Dubreuil, le Président-directeur général du groupe qui assurait l'intérim, qu'il s'apprête désormais à confier, le 15 juillet prochain, à Géry Mortreux.
A tout juste 60 ans, ce dernier va prendre les rênes d’Air Caraïbes, d’Air Caraïbes Atlantique, de French bee et d’Hi Line Cargo.
Pour rappel, depuis janvier 2025, "Paul-Henri Dubreuil avait choisi de s’impliquer personnellement dans le management de ce pôle et de l’animer en prise directe avec les directeurs généraux des compagnies. Une période jugée nécessaire pour redonner un cap clair et réaligner les enjeux commerciaux, opérationnels et stratégiques des compagnies avec les aspirations du groupe Dubreuil", recontextualise un communiqué.
Désormais, "les orientations sont bien définies et les bases d’un développement futur sont posées. Le groupe Dubreuil est prêt désormais à confier la direction de ce pôle à un nouveau dirigeant qui s’investira pleinement et totalement dans la fonction : un patron de pôle qui aura aussi à cœur de poursuivre la dynamique engagée pour renforcer la compétitivité de ses compagnies".
D'Air Inter au groupe Dubreuil, en passant par Air France
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Géry Mortreux a acquis une longue expérience dans le secteur aérien, notamment dans les domaines opérationnels et techniques, du tout début de sa carrière chez Air Inter en 1989 en qualité d’ingénieur d’entretien, et jusqu’à son dernier poste en tant que Vice-Président exécutif d’Air France Industries - une fonction qu’il a occupée pendant 10 ans.
"Géry est un manager exigeant mais reconnu pour son écoute et sa proximité avec le terrain.
Autant de qualités qui, nous n’en doutons pas, feront de lui un dirigeant fédérateur et apprécié de nos équipes", a déclaré à son sujet, Paul-Henri Dubreuil, qui continuera à s’investir sur le pôle aérien en travaillant en étroite collaboration avec Géry Mortreux, comme il le fait aujourd’hui avec les dirigeants des autres activités du groupe Dubreuil.
"Géry est un manager exigeant mais reconnu pour son écoute et sa proximité avec le terrain.
Autant de qualités qui, nous n’en doutons pas, feront de lui un dirigeant fédérateur et apprécié de nos équipes", a déclaré à son sujet, Paul-Henri Dubreuil, qui continuera à s’investir sur le pôle aérien en travaillant en étroite collaboration avec Géry Mortreux, comme il le fait aujourd’hui avec les dirigeants des autres activités du groupe Dubreuil.