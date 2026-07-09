Avia Solutions Group nomme AJ Abedin au conseil d’administration

Avia Solutions Group poursuit son développement sur le marché américain.
Le groupe, basé à Dublin, a annoncé la nomination d’AJ Abedin à son conseil d’administration ainsi que sa prise de fonction en tant que Senior Strategic Advisor.
Depuis les États-Unis, AJ Abedin aura notamment pour mission d’approfondir les relations du groupe avec les marchés de capitaux américains. Il conseillera également les dirigeants de Waypoint Operating Lease and Finance Holding (WOLF Holding), la filiale du groupe spécialisée dans la gestion d’actifs.
Le nouveau membre du conseil d’administration travaillera, par ailleurs, aux côtés du président et fondateur d’Avia Solutions Group, Gediminas Ziemelis, de l’équipe dirigeante et des différentes filiales du groupe.
Objectif : soutenir la croissance commerciale et contribuer à la création de valeur à l’échelle du groupe.
Le groupe, basé à Dublin, a annoncé la nomination d’AJ Abedin à son conseil d’administration ainsi que sa prise de fonction en tant que Senior Strategic Advisor.
Depuis les États-Unis, AJ Abedin aura notamment pour mission d’approfondir les relations du groupe avec les marchés de capitaux américains. Il conseillera également les dirigeants de Waypoint Operating Lease and Finance Holding (WOLF Holding), la filiale du groupe spécialisée dans la gestion d’actifs.
Le nouveau membre du conseil d’administration travaillera, par ailleurs, aux côtés du président et fondateur d’Avia Solutions Group, Gediminas Ziemelis, de l’équipe dirigeante et des différentes filiales du groupe.
Objectif : soutenir la croissance commerciale et contribuer à la création de valeur à l’échelle du groupe.
Plus de 20 ans d'expérience dans l'aviation et la finance
AJ Abedin dispose de plus de vingt ans d’expérience dans les secteurs de l’aéronautique, du financement de l’aviation, de la location d’avions et des marchés de capitaux.
Avant de rejoindre Avia Solutions Group, il occupait des fonctions commerciales et financières de premier plan au sein d’Air Lease Corporation, l’un des principaux acteurs mondiaux de la location d’avions, désormais connu sous le nom de Sumisho Air Lease après son acquisition par SMBC.
Auparavant, AJ Abedin a également conseillé des clients sur des opérations de financement et de fusions-acquisitions au sein de la division de banque d’investissement de J.P. Morgan.
Titulaire d’un MBA de l’université Cornell et d’un diplôme d’ingénieur, il apportera notamment son expertise des marchés de capitaux américains et du financement aéronautique.
"Son expertise approfondie des marchés de capitaux américains, de l'aviation et de la location d'avions correspond pleinement à notre trajectoire stratégique", souligne Gediminas Ziemelis, président et fondateur d'Avia Solutions Group.
Avant de rejoindre Avia Solutions Group, il occupait des fonctions commerciales et financières de premier plan au sein d’Air Lease Corporation, l’un des principaux acteurs mondiaux de la location d’avions, désormais connu sous le nom de Sumisho Air Lease après son acquisition par SMBC.
Auparavant, AJ Abedin a également conseillé des clients sur des opérations de financement et de fusions-acquisitions au sein de la division de banque d’investissement de J.P. Morgan.
Titulaire d’un MBA de l’université Cornell et d’un diplôme d’ingénieur, il apportera notamment son expertise des marchés de capitaux américains et du financement aéronautique.
"Son expertise approfondie des marchés de capitaux américains, de l'aviation et de la location d'avions correspond pleinement à notre trajectoire stratégique", souligne Gediminas Ziemelis, président et fondateur d'Avia Solutions Group.
L'ACMI au cœur de la stratégie de croissance
Cette nomination intervient alors qu'Avia Solutions Group entend poursuivre le développement de sa plateforme mondiale de services ACMI. Le modèle, qui permet à une compagnie aérienne de louer un avion avec son équipage, sa maintenance et son assurance, occupe une place croissante dans les stratégies de gestion de flotte des transporteurs.
Pour AJ Abedin, l'ACMI permet notamment aux compagnies de remplacer une partie de leurs investissements lourds par davantage de flexibilité opérationnelle. Les transporteurs peuvent ainsi ajouter de la capacité en fonction de la demande, combler les délais liés à la livraison de nouveaux appareils, accompagner les cycles de maintenance ou encore tester de nouvelles routes.
Le modèle peut également contribuer au lancement de nouvelles compagnies aériennes, en limitant les investissements nécessaires au démarrage de leurs opérations.
"Notre modèle ACMI mondial permet aux opérateurs de remplacer des dépenses d’investissement importantes par une plus grande agilité opérationnelle, en ajoutant de la capacité précisément lorsque la demande du marché l’exige", explique AJ Abedin.
Pour AJ Abedin, l'ACMI permet notamment aux compagnies de remplacer une partie de leurs investissements lourds par davantage de flexibilité opérationnelle. Les transporteurs peuvent ainsi ajouter de la capacité en fonction de la demande, combler les délais liés à la livraison de nouveaux appareils, accompagner les cycles de maintenance ou encore tester de nouvelles routes.
Le modèle peut également contribuer au lancement de nouvelles compagnies aériennes, en limitant les investissements nécessaires au démarrage de leurs opérations.
"Notre modèle ACMI mondial permet aux opérateurs de remplacer des dépenses d’investissement importantes par une plus grande agilité opérationnelle, en ajoutant de la capacité précisément lorsque la demande du marché l’exige", explique AJ Abedin.
Une passerelle renforcée avec les marchés financiers américains
Dans ses nouvelles fonctions, le dirigeant entend mettre son expérience au service du développement financier du groupe. Sa mission consistera notamment à renforcer l’intégration d'Avia Solutions Group avec les marchés de capitaux internationaux, et plus particulièrement américains.
"Je souhaite m'appuyer sur mon expérience pour approfondir notre intégration avec les marchés de capitaux mondiaux et construire un cadre financier solide, capable de soutenir nos ambitions de croissance", précise AJ Abedin.
"Je souhaite m'appuyer sur mon expérience pour approfondir notre intégration avec les marchés de capitaux mondiaux et construire un cadre financier solide, capable de soutenir nos ambitions de croissance", précise AJ Abedin.