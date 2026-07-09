Avia Solutions Group nomme AJ Abedin au conseil d’administration

Dans ses nouvelles fonctions, le dirigeant entend mettre son expérience au service du développement financier du groupe. Sa mission consistera notamment à renforcer l’intégration d'Avia Solutions Group avec les marchés de capitaux internationaux, et plus particulièrement américains.



" Je souhaite m'appuyer sur mon expérience pour approfondir notre intégration avec les marchés de capitaux mondiaux et construire un cadre financier solide, capable de soutenir nos ambitions de croissance ", précise AJ Abedin.