Coline Sicard nommée directrice générale du Radisson Blu Hotel Nantes

Je suis particulièrement honorée de prendre la direction du Radisson Blu Hotel, Nantes à un moment aussi important de son histoire. Ce projet représente une formidable opportunité de valoriser le potentiel exceptionnel de cet établissement et de construire, avec les équipes, une expérience toujours plus remarquable pour nos clients.



J'ai hâte d'accompagner cette nouvelle étape et de contribuer au rayonnement de l'hôtel dans la région

Dans ses nouvelles fonctions, Coline Sicard aura pour mission d'accompagner le développement du Radisson Blu Hotel de Nantes , actuellement en pleine rénovation, et de renforcer son positionnement parmi les établissements haut de gamme de l'Ouest de la France.Installé dans l'ancien Palais de Justice de Nantes, l'hôtel fait actuellement l'objet d'Les travaux portent sur la rénovation de l'ensemble des chambres ainsi que des espaces communs. Le projet s'inspire de l'identité du territoire nantais, entre terre et mer, avec l'objectif de proposer une expérience contemporaine tout en préservant le caractère patrimonial du bâtiment.", a déclaré Coline Sicard dans un communiqué.