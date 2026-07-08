Coline Sicard nommée Directrice Générale du Radisson Blu Hotel Nantes - Depositphotos.com, goranvrhovac
Radisson Hotel Group confie la direction du Radisson Blu Hotel de Nantes à Coline Sicard.
Cette nomination marque une nouvelle étape dans le parcours de cette professionnelle de l'hôtellerie, qui accède à son premier poste de directrice générale au sein du groupe.
Diplômée de Vatel Business School à Lyon et titulaire d'un Executive Master en Management et Gestion des Organisations de l'ESSEC Business School, Coline Sicard a construit l'essentiel de sa carrière chez Radisson Hotel Group, où elle a occupé plusieurs fonctions à responsabilité.
Elle débute sa carrière comme Revenue Manager au Park Inn by Radisson Nice. À ce poste, elle pilote les réservations ainsi que la stratégie tarifaire de l'établissement et encadre sa première équipe. Selon le groupe, elle y met notamment en place de nouvelles méthodes de prévision et de tarification ayant contribué à l'amélioration des revenus et du Revenue Generation Index (RGI).
Elle poursuit ensuite son parcours au Radisson Blu Hotel de Lyon puis à Cour des Loges Lyon, A Radisson Collection Hotel, où elle occupe des fonctions de management opérationnel. Elle y accompagne les équipes et participe au développement de la performance opérationnelle des deux établissements.
Cette nomination marque une nouvelle étape dans le parcours de cette professionnelle de l'hôtellerie, qui accède à son premier poste de directrice générale au sein du groupe.
Diplômée de Vatel Business School à Lyon et titulaire d'un Executive Master en Management et Gestion des Organisations de l'ESSEC Business School, Coline Sicard a construit l'essentiel de sa carrière chez Radisson Hotel Group, où elle a occupé plusieurs fonctions à responsabilité.
Elle débute sa carrière comme Revenue Manager au Park Inn by Radisson Nice. À ce poste, elle pilote les réservations ainsi que la stratégie tarifaire de l'établissement et encadre sa première équipe. Selon le groupe, elle y met notamment en place de nouvelles méthodes de prévision et de tarification ayant contribué à l'amélioration des revenus et du Revenue Generation Index (RGI).
Elle poursuit ensuite son parcours au Radisson Blu Hotel de Lyon puis à Cour des Loges Lyon, A Radisson Collection Hotel, où elle occupe des fonctions de management opérationnel. Elle y accompagne les équipes et participe au développement de la performance opérationnelle des deux établissements.
Accompagner la transformation du Radisson Blu Hotel Nantes
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Dans ses nouvelles fonctions, Coline Sicard aura pour mission d'accompagner le développement du Radisson Blu Hotel de Nantes, actuellement en pleine rénovation, et de renforcer son positionnement parmi les établissements haut de gamme de l'Ouest de la France.
Installé dans l'ancien Palais de Justice de Nantes, l'hôtel fait actuellement l'objet d'un important programme de modernisation.
Les travaux portent sur la rénovation de l'ensemble des chambres ainsi que des espaces communs. Le projet s'inspire de l'identité du territoire nantais, entre terre et mer, avec l'objectif de proposer une expérience contemporaine tout en préservant le caractère patrimonial du bâtiment.
"Je suis particulièrement honorée de prendre la direction du Radisson Blu Hotel, Nantes à un moment aussi important de son histoire. Ce projet représente une formidable opportunité de valoriser le potentiel exceptionnel de cet établissement et de construire, avec les équipes, une expérience toujours plus remarquable pour nos clients.
J'ai hâte d'accompagner cette nouvelle étape et de contribuer au rayonnement de l'hôtel dans la région", a déclaré Coline Sicard dans un communiqué.
Installé dans l'ancien Palais de Justice de Nantes, l'hôtel fait actuellement l'objet d'un important programme de modernisation.
Les travaux portent sur la rénovation de l'ensemble des chambres ainsi que des espaces communs. Le projet s'inspire de l'identité du territoire nantais, entre terre et mer, avec l'objectif de proposer une expérience contemporaine tout en préservant le caractère patrimonial du bâtiment.
"Je suis particulièrement honorée de prendre la direction du Radisson Blu Hotel, Nantes à un moment aussi important de son histoire. Ce projet représente une formidable opportunité de valoriser le potentiel exceptionnel de cet établissement et de construire, avec les équipes, une expérience toujours plus remarquable pour nos clients.
J'ai hâte d'accompagner cette nouvelle étape et de contribuer au rayonnement de l'hôtel dans la région", a déclaré Coline Sicard dans un communiqué.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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