Barrière : Isabelle Bouvier nommée Directrice des Opérations des collections Héritage et Premium

Depuis 2024, elle est à la tête du Resort Barrière La Baule ainsi que de l’Hôtel Barrière L’Hermitage.



Elle y a accompagné la transformation de l’offre de la destination, en conciliant modernisation des services, excellence opérationnelle et préservation de l’identité des établissements. Elle a également œuvré au renforcement des synergies entre les différentes structures du resort.



Dans ses nouvelles fonctions, Isabelle Bouvier supervisera en gestion directe la collection Héritage, qui regroupe les établissements de Deauville, La Baule, Le Touquet, Dinard et Marrakech.



Elle prendra également en charge la collection Premium, comprenant les hôtels de Lille, Ribeauvillé et Enghien-les-Bains.



En parallèle, elle aura la responsabilité de piloter la stratégie wellness du groupe, un axe de développement devenu central dans l’hôtellerie haut de gamme.