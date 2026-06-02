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Barrière : Isabelle Bouvier nommée Directrice des Opérations des collections Héritage et Premium

Forte de plus de 30 ans d’expérience dans l’hôtellerie de luxe


Le Groupe Barrière annonce la nomination d’Isabelle Bouvier au poste de Directrice des Opérations des hôtels de la collection Héritage à compter du 1er juin 2026. Forte de plus de 30 ans d’expérience dans l’hôtellerie de luxe, elle aura pour mission de piloter les établissements des collections Héritage et Premium ainsi que la stratégie wellness du groupe.


Rédigé par le Mardi 2 Juin 2026 à 11:30

Le Groupe Barrière annonce la nomination d’Isabelle Bouvier - Photo : Groupe Barrière
Le Groupe Barrière annonce la nomination d’Isabelle Bouvier - Photo : Groupe Barrière
MSC Croisières
Le Groupe Barrière a officialisé la nomination d’Isabelle Bouvier au poste de Directrice des Opérations des hôtels de la collection Héritage, à partir du 1er juin 2026.

Une évolution majeure pour cette professionnelle de l’hôtellerie de luxe, qui cumule plus de trois décennies d’expérience au sein d’établissements prestigieux.

Au cours de sa carrière, Isabelle Bouvier a occupé des fonctions de direction dans des maisons emblématiques telles que le Lutetia à Paris ou encore le Royal Palm Beachcomber Luxury à l’Île Maurice.

Ces expériences lui ont permis de développer une expertise reconnue en matière de gestion hôtelière, de performance opérationnelle et d’expérience client, au cœur des standards du luxe international.

30 ans dans l’hôtellerie haut de gamme

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Depuis 2024, elle est à la tête du Resort Barrière La Baule ainsi que de l’Hôtel Barrière L’Hermitage.

Elle y a accompagné la transformation de l’offre de la destination, en conciliant modernisation des services, excellence opérationnelle et préservation de l’identité des établissements. Elle a également œuvré au renforcement des synergies entre les différentes structures du resort.

Dans ses nouvelles fonctions, Isabelle Bouvier supervisera en gestion directe la collection Héritage, qui regroupe les établissements de Deauville, La Baule, Le Touquet, Dinard et Marrakech.

Elle prendra également en charge la collection Premium, comprenant les hôtels de Lille, Ribeauvillé et Enghien-les-Bains.

En parallèle, elle aura la responsabilité de piloter la stratégie wellness du groupe, un axe de développement devenu central dans l’hôtellerie haut de gamme.


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Tags : groupe barriere, nomination
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