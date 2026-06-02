Paris Air Forum 2026 : une édition sous le signe des mutations industrielles et géopolitiques

Le Paris Air Forum s’articulera autour de quatre salles de conférences, où leaders industriels et experts croiseront leurs analyses pour décrypter les grandes tendances du secteur.



En parallèle, l’événement proposera un dispositif complet dédié aux échanges professionnels : rendez-vous d’affaires via la plateforme Vimeet, permettant de planifier des rencontres qualifiées en amont, networking, avec des espaces dédiés pour favoriser les échanges tout au long de la journée et espace exposants, consacré aux innovations industrielles et aux solutions concrètes des acteurs du secteur.



L’objectif est de faciliter les connexions entre décideurs, industriels et innovateurs afin de renforcer les coopérations dans un contexte de forte transformation des filières.



Au-delà des innovations technologiques, cette édition 2026 interrogera les grandes équations stratégiques du moment : l’avenir de la réglementation aérienne, la compétitivité européenne face aux puissances mondiales, ou encore la place de l’Europe dans la course spatiale.



La question de la capacité du continent à rester une "ligne de champions" dans le spatial sera notamment au cœur des échanges, dans un contexte de concurrence internationale accrue.