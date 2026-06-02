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Paris Air Forum 2026 : une édition sous le signe des mutations industrielles et géopolitiques

Plus de 1 000 acteurs attendus autour des enjeux de souveraineté et d’innovation


À une semaine de son ouverture, le Paris Air Forum réunira le 12 juin à la Maison de la Mutualité plus de 1 000 acteurs de l’aéronautique, du spatial et de la défense autour des grands enjeux de souveraineté, d’innovation et de transformation du secteur. TourMaG est partenaire média de l'évènement.


Rédigé par le Mardi 2 Juin 2026 à 11:32

Paris Air Forum réunira le 12 juin à la Maison de la Mutualité plus de 1 000 acteurs de l’aéronautique - Photo : Paris Air Forum
Paris Air Forum réunira le 12 juin à la Maison de la Mutualité plus de 1 000 acteurs de l’aéronautique - Photo : Paris Air Forum
MSC Croisières
À un peu plus d’une semaine de son ouverture, Paris Air Forum s’apprête à réunir, le vendredi 12 juin à la Maison de la Mutualité, l’ensemble des grands acteurs de l’aéronautique, du spatial et de la défense européens.

Plus de 1 000 visiteurs et 120 intervenants sont attendus pour cette nouvelle édition, organisée dans un contexte géopolitique et industriel marqué par l’accélération des transitions technologiques et la recherche de souveraineté stratégique.

Dans un environnement où la souveraineté technologique s’impose comme une priorité, l’édition 2026 du Paris Air Forum mettra en lumière les grandes transformations à l’œuvre dans les filières aéronautiques, spatiales et de défense.

Intelligence artificielle, transition énergétique, autonomie stratégique : autant de thématiques abordés par les industriels, décideurs publics et experts internationaux.

Un rendez-vous stratégique au cœur des mutations du secteur

Autres articles
Parmi les temps forts annoncés figurent notamment :

les enjeux de l’IA dans la préparation des armées de l’air du futur

la souveraineté à l’épreuve du chaos mondial

une rencontre entre Guillaume Faury et Arthur Mensch

la réindustrialisation européenne et son rôle stratégique

la capacité des industries à rester à la pointe à l’ère du numérique

la montée en cadence des fournisseurs face aux besoins croissants

ou encore l’avenir des programmes de défense après 2027

Conférences, business et innovation au programme

Le Paris Air Forum s’articulera autour de quatre salles de conférences, où leaders industriels et experts croiseront leurs analyses pour décrypter les grandes tendances du secteur.

En parallèle, l’événement proposera un dispositif complet dédié aux échanges professionnels : rendez-vous d’affaires via la plateforme Vimeet, permettant de planifier des rencontres qualifiées en amont, networking, avec des espaces dédiés pour favoriser les échanges tout au long de la journée et espace exposants, consacré aux innovations industrielles et aux solutions concrètes des acteurs du secteur.

L’objectif est de faciliter les connexions entre décideurs, industriels et innovateurs afin de renforcer les coopérations dans un contexte de forte transformation des filières.

Au-delà des innovations technologiques, cette édition 2026 interrogera les grandes équations stratégiques du moment : l’avenir de la réglementation aérienne, la compétitivité européenne face aux puissances mondiales, ou encore la place de l’Europe dans la course spatiale.

La question de la capacité du continent à rester une "ligne de champions" dans le spatial sera notamment au cœur des échanges, dans un contexte de concurrence internationale accrue.


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Tags : aeronautique, paris air forum
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