ITA Airways inaugure Marseille-Rome et mise sur son hub international

Les équipes d'ITA Airways, de l'aéroport Marseille - Provence aux côtés de Fabio Monaco, le Consul Général d'Italie et Maxime Tommasini, président de la Chambre de commerce italienne pour la France à Marseille pour l'inauguration du vol Marseille - Rome - Photo CE
ITA Airways poursuit son développement en France. La compagnie italienne a inauguré, ce 1er juin, sa nouvelle liaison quotidienne entre Marseille et Rome-Fiumicino, renforçant à la fois l'offre vers l'Italie et les possibilités de correspondances vers son réseau international.
À cette occasion, Fabio Monaco, le Consul Général d'Italie et Maxime Tommasini, président de la Chambre de commerce italienne pour la France à Marseille, étaient présents aux côtés de Samy Addou, Country Manager France d'ITA Airways et les représentants de l'aéroport Marseille - Provence, pour célébrer ce premier vol.
Buffet, gâteau et goodies attendaient les premiers passagers à l'embarquement. La compagnie opérera un vol par jour pendant la saison estivale jusqu’au 30 septembre 2026.
« L'ouverture de cette liaison par ITA Airways nous tenait à cœur. L'Italie est un marché historique auquel les Marseillais et l'aéroport de Marseille sont particulièrement attachés. Depuis son intégration au groupe Lufthansa, ITA Airways était devenue la seule compagnie du groupe encore absente de notre plateforme, alors que nous accueillons déjà Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines et Eurowings. Son arrivée vient donc compléter naturellement la présence du groupe à Marseille. » explique Julien Boullay, directeur commercial de l'aéroport Marseille - Provence.
À cette occasion, Fabio Monaco, le Consul Général d'Italie et Maxime Tommasini, président de la Chambre de commerce italienne pour la France à Marseille, étaient présents aux côtés de Samy Addou, Country Manager France d'ITA Airways et les représentants de l'aéroport Marseille - Provence, pour célébrer ce premier vol.
Buffet, gâteau et goodies attendaient les premiers passagers à l'embarquement. La compagnie opérera un vol par jour pendant la saison estivale jusqu’au 30 septembre 2026.
« L'ouverture de cette liaison par ITA Airways nous tenait à cœur. L'Italie est un marché historique auquel les Marseillais et l'aéroport de Marseille sont particulièrement attachés. Depuis son intégration au groupe Lufthansa, ITA Airways était devenue la seule compagnie du groupe encore absente de notre plateforme, alors que nous accueillons déjà Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines et Eurowings. Son arrivée vient donc compléter naturellement la présence du groupe à Marseille. » explique Julien Boullay, directeur commercial de l'aéroport Marseille - Provence.
Houston aujourd'hui, Saint-Domingue demain
Inauguration par Fabio Monaco, le Consul Général d'Italie et Maxime Tommasini, président de la Chambre de commerce italienne pour la France à Marseille, étaient présents aux côtés de Samy Addou, Country Manager France d'ITA Airways et Julien Boullay directeur commercial de l'aéroport Marseille- Provence - Photo CE
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« La grande valeur ajoutée d’ITA Airways par rapport aux autres compagnies déjà présentes sur la liaison Marseille-Rome réside dans son offre de correspondances via un hub international. Les voyageurs peuvent ainsi accéder à l’ensemble du réseau domestique italien, aux principales destinations européennes, mais aussi à un réseau long-courrier qui a été renforcé ces dernières années.
Depuis Rome, il est possible de rejoindre l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Afrique de l’Ouest, les pays du Golfe, l’Asie ou encore l’océan Indien. » détaille Samy Addou.
Le dirigeant rappelle que la compagnie a lancé la liaison Rome-Houston le 1er mai dernier et qu'elle poursuivra l'expansion de son réseau cet hiver avec l'ouverture d'une nouvelle desserte vers Saint-Domingue, en République dominicaine.
La liaison Rome-Houston passera à cinq fréquences hebdomadaires de juin à septembre. En Asie, ITA Airways portera également sa desserte Rome-Bangkok à cinq vols par semaine durant le mois d'août et exploitera la liaison Rome-Delhi sur une base quotidienne.
Outre Marseille, ITA Airways inaugure également deux nouvelles liaisons saisonnières vers Rome-Fiumicino au départ de Malaga et de Valence.
Depuis Rome, il est possible de rejoindre l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Afrique de l’Ouest, les pays du Golfe, l’Asie ou encore l’océan Indien. » détaille Samy Addou.
Le dirigeant rappelle que la compagnie a lancé la liaison Rome-Houston le 1er mai dernier et qu'elle poursuivra l'expansion de son réseau cet hiver avec l'ouverture d'une nouvelle desserte vers Saint-Domingue, en République dominicaine.
La liaison Rome-Houston passera à cinq fréquences hebdomadaires de juin à septembre. En Asie, ITA Airways portera également sa desserte Rome-Bangkok à cinq vols par semaine durant le mois d'août et exploitera la liaison Rome-Delhi sur une base quotidienne.
Outre Marseille, ITA Airways inaugure également deux nouvelles liaisons saisonnières vers Rome-Fiumicino au départ de Malaga et de Valence.
ITA renforce sa ligne entre Nice et Rome
Au départ de France, ITA Airways est présente à Paris (CDG et Orly) ainsi qu'à Nice, où la compagnie assure la ligne vers Rome-Fiumicino à raison de trois vols par jour. « Nous allons rajouter un quatrième vol à partir du 1er juillet et nous maintenons notre réseau à partir de Paris, que ce soit CDG ou Orly, vers Rome-Fiumicino et Milan-Linate.» précise Samy Addou.
Ce renforcement du programme de vols intervient alors que le rapprochement entre ITA Airways et Lufthansa se poursuit.
Deutsche Lufthansa AG a annoncé mi-mai 2026 son intention de porter sa participation dans ITA Airways de 41 % à 90 % dès juin prochain,.
Pour le Country Manager France ce sont de bonnes nouvelles : « Cela nous permet d'avancer, de nous développer sur un certain nombre d'aspects que ce soit le réseau avec l'ensemble des marques du groupe Lufthansa ou encore l'ajout de nouveaux accords de partage de codes (codeshare). Nous avons également rejoint Star Alliance depuis 1er avril 2026, et cela nous donne un accès à plus de 1100 lounges à travers le monde. »
La compagnie bénéficie également de l'expérience du groupe allemand sur le déploiement de NDC effectif depuis le 12 mai. « Cet accompagnement a facilité la mise en œuvre du projet et permet aujourd'hui à ITA Airways de se positionner sur les nouveaux standards de la distribution aérienne. »
Avec cette nouvelle liaison, ITA Airways renforce son ancrage sur le marché français. De nouvelles ouvertures de lignes sont-elles à prévoir ? Samy Addou ne souhaite pas en dire davantage pour l'heure : « Pour la suite du développement, nous vous tiendrons informés en temps voulu. »
Ce renforcement du programme de vols intervient alors que le rapprochement entre ITA Airways et Lufthansa se poursuit.
Deutsche Lufthansa AG a annoncé mi-mai 2026 son intention de porter sa participation dans ITA Airways de 41 % à 90 % dès juin prochain,.
Pour le Country Manager France ce sont de bonnes nouvelles : « Cela nous permet d'avancer, de nous développer sur un certain nombre d'aspects que ce soit le réseau avec l'ensemble des marques du groupe Lufthansa ou encore l'ajout de nouveaux accords de partage de codes (codeshare). Nous avons également rejoint Star Alliance depuis 1er avril 2026, et cela nous donne un accès à plus de 1100 lounges à travers le monde. »
La compagnie bénéficie également de l'expérience du groupe allemand sur le déploiement de NDC effectif depuis le 12 mai. « Cet accompagnement a facilité la mise en œuvre du projet et permet aujourd'hui à ITA Airways de se positionner sur les nouveaux standards de la distribution aérienne. »
Avec cette nouvelle liaison, ITA Airways renforce son ancrage sur le marché français. De nouvelles ouvertures de lignes sont-elles à prévoir ? Samy Addou ne souhaite pas en dire davantage pour l'heure : « Pour la suite du développement, nous vous tiendrons informés en temps voulu. »
Publié par Céline Eymery Rédactrice en Chef - TourMaG.com
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