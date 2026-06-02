ITA Airways inaugure Marseille-Rome et mise sur son hub international

Nous allons rajouter un quatrième vol à partir du 1er juillet et nous maintenons notre réseau à partir de Paris, que ce soit CDG ou Orly, vers Rome-Fiumicino et Milan-Linate.

Cela nous permet d'avancer, de nous développer sur un certain nombre d'aspects que ce soit le réseau avec l'ensemble des marques du groupe Lufthansa ou encore l'ajout de nouveaux accords de partage de codes (codeshare). Nous avons également rejoint Star Alliance depuis 1er avril 2026, et cela nous donne un accès à plus de 1100 lounges à travers le monde.

Cet accompagnement a facilité la mise en œuvre du projet et permet aujourd'hui à ITA Airways de se positionner sur les nouveaux standards de la distribution aérienne.