logo AirMaG  
Recherche avancée

ITA Airways inaugure Marseille-Rome et mise sur son hub international

Ouverture de Saint-Domingue cet hier au départ de Rome


ITA Airways a lancé, le 1er juin 2026, sa liaison quotidienne entre Marseille et Rome-Fiumicino. La compagnie italienne renforce ainsi son offre en France et ouvre aux voyageurs provençaux l'accès à son réseau européen et long-courrier en pleine expansion.


Rédigé par le Mardi 2 Juin 2026 à 10:50

Les équipes d'ITA Airways, de l'aéroport Marseille - Provence aux côtés de Fabio Monaco, le Consul Général d'Italie et Maxime Tommasini, président de la Chambre de commerce italienne pour la France à Marseille pour l'inauguration du vol Marseille - Rome - Photo CE
Les équipes d'ITA Airways, de l'aéroport Marseille - Provence aux côtés de Fabio Monaco, le Consul Général d'Italie et Maxime Tommasini, président de la Chambre de commerce italienne pour la France à Marseille pour l'inauguration du vol Marseille - Rome - Photo CE
MSC Croisières
ITA Airways poursuit son développement en France. La compagnie italienne a inauguré, ce 1er juin, sa nouvelle liaison quotidienne entre Marseille et Rome-Fiumicino, renforçant à la fois l'offre vers l'Italie et les possibilités de correspondances vers son réseau international.

À cette occasion, Fabio Monaco, le Consul Général d'Italie et Maxime Tommasini, président de la Chambre de commerce italienne pour la France à Marseille, étaient présents aux côtés de Samy Addou, Country Manager France d'ITA Airways et les représentants de l'aéroport Marseille - Provence, pour célébrer ce premier vol.

Buffet, gâteau et goodies attendaient les premiers passagers à l'embarquement. La compagnie opérera un vol par jour pendant la saison estivale jusqu’au 30 septembre 2026.

« L'ouverture de cette liaison par ITA Airways nous tenait à cœur. L'Italie est un marché historique auquel les Marseillais et l'aéroport de Marseille sont particulièrement attachés. Depuis son intégration au groupe Lufthansa, ITA Airways était devenue la seule compagnie du groupe encore absente de notre plateforme, alors que nous accueillons déjà Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines et Eurowings. Son arrivée vient donc compléter naturellement la présence du groupe à Marseille. » explique Julien Boullay, directeur commercial de l'aéroport Marseille - Provence.

Houston aujourd'hui, Saint-Domingue demain

Inauguration par Fabio Monaco, le Consul Général d'Italie et Maxime Tommasini, président de la Chambre de commerce italienne pour la France à Marseille, étaient présents aux côtés de Samy Addou, Country Manager France d'ITA Airways et Julien Boullay directeur commercial de l'aéroport Marseille- Provence - Photo CE
Inauguration par Fabio Monaco, le Consul Général d'Italie et Maxime Tommasini, président de la Chambre de commerce italienne pour la France à Marseille, étaient présents aux côtés de Samy Addou, Country Manager France d'ITA Airways et Julien Boullay directeur commercial de l'aéroport Marseille- Provence - Photo CE
Autres articles
« La grande valeur ajoutée d’ITA Airways par rapport aux autres compagnies déjà présentes sur la liaison Marseille-Rome réside dans son offre de correspondances via un hub international. Les voyageurs peuvent ainsi accéder à l’ensemble du réseau domestique italien, aux principales destinations européennes, mais aussi à un réseau long-courrier qui a été renforcé ces dernières années.

Depuis Rome, il est possible de rejoindre l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Afrique de l’Ouest, les pays du Golfe, l’Asie ou encore l’océan Indien. » détaille Samy Addou.

Le dirigeant rappelle que la compagnie a lancé la liaison Rome-Houston le 1er mai dernier et qu'elle poursuivra l'expansion de son réseau cet hiver avec l'ouverture d'une nouvelle desserte vers Saint-Domingue, en République dominicaine.

La liaison Rome-Houston passera à cinq fréquences hebdomadaires de juin à septembre. En Asie, ITA Airways portera également sa desserte Rome-Bangkok à cinq vols par semaine durant le mois d'août et exploitera la liaison Rome-Delhi sur une base quotidienne.

Outre Marseille, ITA Airways inaugure également deux nouvelles liaisons saisonnières vers Rome-Fiumicino au départ de Malaga et de Valence.

ITA renforce sa ligne entre Nice et Rome

Au départ de France, ITA Airways est présente à Paris (CDG et Orly) ainsi qu'à Nice, où la compagnie assure la ligne vers Rome-Fiumicino à raison de trois vols par jour. « Nous allons rajouter un quatrième vol à partir du 1er juillet et nous maintenons notre réseau à partir de Paris, que ce soit CDG ou Orly, vers Rome-Fiumicino et Milan-Linate.» précise Samy Addou.

Ce renforcement du programme de vols intervient alors que le rapprochement entre ITA Airways et Lufthansa se poursuit.

Deutsche Lufthansa AG a annoncé mi-mai 2026 son intention de porter sa participation dans ITA Airways de 41 % à 90 % dès juin prochain,.

Pour le Country Manager France ce sont de bonnes nouvelles : « Cela nous permet d'avancer, de nous développer sur un certain nombre d'aspects que ce soit le réseau avec l'ensemble des marques du groupe Lufthansa ou encore l'ajout de nouveaux accords de partage de codes (codeshare). Nous avons également rejoint Star Alliance depuis 1er avril 2026, et cela nous donne un accès à plus de 1100 lounges à travers le monde. »

La compagnie bénéficie également de l'expérience du groupe allemand sur le déploiement de NDC effectif depuis le 12 mai. « Cet accompagnement a facilité la mise en œuvre du projet et permet aujourd'hui à ITA Airways de se positionner sur les nouveaux standards de la distribution aérienne. »

Avec cette nouvelle liaison, ITA Airways renforce son ancrage sur le marché français. De nouvelles ouvertures de lignes sont-elles à prévoir ? Samy Addou ne souhaite pas en dire davantage pour l'heure : « Pour la suite du développement, nous vous tiendrons informés en temps voulu. »

Céline Eymery Publié par Céline Eymery Rédactrice en Chef - TourMaG.com
Voir tous les articles de Céline Eymery
  • picto Facebook
  • picto Twitter
  • picto Linkedin
  • picto email

Lu 231 fois

Tags : ita airways
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Civitatis

Brand news AirMaG

Agences non IATA, RESANEO vous accompagne dans la gestion de vos groupes

Agences non IATA, RESANEO vous accompagne dans la gestion de vos groupes
L’annonce de l’arrêt de la gestion des groupes en direct des agences non IATA par certaines...
Dernière heure

Prodesti dévoile son calendrier de formations jusqu’en février 2027

Oceania Cruises récompense les agents de voyages avec une croisière offerte

Paris Air Forum 2026 : une édition sous le signe des mutations industrielles et géopolitiques

Barrière : Isabelle Bouvier nommée Directrice des Opérations des collections Héritage et Premium

Eurostar franchit les 20 millions de passagers et mise sur jusqu'à 50 nouveaux trains

Brand News

Un été paisible en Norvège à bord des croisières Hurtigruten

Un été paisible en Norvège à bord des croisières Hurtigruten
L’été approche à grands pas, et avec lui une envie d’évasion sereine, loin de l’agitation. Cap au...
Les annonces

FITOUR VOYAGES - Responsable Point de Vente - CDI - (Brive-la-Gaillarde (19))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E.LECLERC VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Echirolles (38))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages avec bail basée à Paris 17e
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

Publi-news

Publi-news

Civitatis dévoile les secrets d'un partenariat B2B réussi avec les agences de voyages

Civitatis dévoile les secrets d'un partenariat B2B réussi avec les agences de voyages

IFTM 2026 : nouveau programme de rendez-vous 1:1 pré-qualifiés pour le Club Affaires

IFTM 2026 : nouveau programme de rendez-vous 1:1 pré-qualifiés pour le Club Affaires
Distribution

Distribution

Hyper-régionalisation : Evaneos veut redistribuer les flux touristiques en Europe

Hyper-régionalisation : Evaneos veut redistribuer les flux touristiques en Europe
Partez en France

Partez en France

Bretagne : comment le pass "Ker Lorient" révolutionne le tourisme durable

Bretagne : comment le pass "Ker Lorient" révolutionne le tourisme durable
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Le Cap-Vert continue son ascension toursitique

Le Cap-Vert continue son ascension toursitique
Production

Production

Jet tours et Boomerang dévoilent une garantie changement d’avis pour les voyageurs

Jet tours et Boomerang dévoilent une garantie changement d’avis pour les voyageurs
AirMaG

AirMaG

Paris Air Forum 2026 : une édition sous le signe des mutations industrielles et géopolitiques

Paris Air Forum 2026 : une édition sous le signe des mutations industrielles et géopolitiques
Transport

Transport

Eurostar franchit les 20 millions de passagers et mise sur jusqu'à 50 nouveaux trains

Eurostar franchit les 20 millions de passagers et mise sur jusqu'à 50 nouveaux trains
La Travel Tech

La Travel Tech

Prodesti dévoile son calendrier de formations jusqu’en février 2027

Prodesti dévoile son calendrier de formations jusqu’en février 2027
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Barrière : Isabelle Bouvier nommée Directrice des Opérations des collections Héritage et Premium

Barrière : Isabelle Bouvier nommée Directrice des Opérations des collections Héritage et Premium
HotelMaG

Hébergement

Best Western France renouvelle une partie de son Conseil d’administration

Best Western France renouvelle une partie de son Conseil d’administration
Futuroscopie

Futuroscopie

Djerba la belle, la douce, la fidèle : quel avenir ? [ABO]

Djerba la belle, la douce, la fidèle : quel avenir ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Rio renforce ses actions de conservation marine et de restauration des plages

Rio renforce ses actions de conservation marine et de restauration des plages
CruiseMaG

CruiseMaG

Oceania Cruises récompense les agents de voyages avec une croisière offerte

Oceania Cruises récompense les agents de voyages avec une croisière offerte
TravelJobs

Emploi & Formation

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

IFTM lance un programme de "matchmaking" pour le Club Affaires

IFTM lance un programme de "matchmaking" pour le Club Affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias